दिल्ली: बच्चे की कुकर्म के बाद हत्या; दोषी को उम्रकैद, क्या बोली अदालत?
दिल्ली की पॉक्सो अदालत ने 2019 में 11 साल के बच्चे के अपहरण, कुकर्म और हत्या के दोषी कर्मवीर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने इसे जघन्य अपराध माना और बचाव पक्ष की नरमी की अपील ठुकरा दी।
दिल्ली की रोहिणी जिला स्थित पॉक्सो अदालत ने वर्ष 2019 में 11 वर्षीय बच्चे के साथ कुकर्म और उसकी हत्या करने वाले दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि आरोपी की करतूत ने क्रूरता की हदें पार कर दीं और ऐसे अपराध समाज के लिए गंभीर खतरा हैं। साथ ही अदालत ने पीड़ित बच्चे के माता-पिता को दिल्ली पीड़ित मुआवजा योजना के तहत 15 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश भी दिया है।
अदालत ने कहा- बेहद जघन्य अपराध
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित सहारावत की अदालत ने कर्मवीर सिंह उर्फ लाला को अपहरण, यौन अपराध और हत्या के मामले में सजा सुनाते हुए कहा कि आरोपी ने जिस तरह से बच्चे के साथ अपराध किया, वह बेहद जघन्य और अमानवीय है।
चाकू से गला रेतकर हत्या
यह मामला नरेला थानाक्षेत्र का है। विशेष लोक अभियोजक आदित्य कुमार ने अदालत को बताया कि आरोपी ने बच्चे को बहला-फुसलाकर पहले उसके साथ कुकर्म किया और उसके बाद चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी।
सजा में नरमी समाज के लिए खतरनाक
अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि यह अपराध न केवल बेहद क्रूर है बल्कि आरोपी की मानसिकता को भी दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति के प्रति किसी प्रकार की नरमी समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए आरोपी को अधिकतम सजा दी जानी चाहिए।
माता-पिता की इकलौती संतान था बच्चा
यह भी रेखांकित किया कि आरोपी पीड़ित परिवार को जानता था और उसे यह भी मालूम था कि बच्चा अपने माता-पिता की इकलौती संतान है। इसके बावजूद उसने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया, जिससे स्पष्ट होता है कि उसने अपराध करते समय किसी भी मानवीय संवेदना या सामाजिक जिम्मेदारी की परवाह नहीं की।
नरमी बरतने की अपील खारिज
दूसरी ओर बचाव पक्ष के वकील ने अदालत से नरमी बरतने की अपील की। बचाव पक्ष ने कहा कि आरोपी की उम्र लगभग 34 वर्ष है और उसके खिलाफ पहले कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। आरोपी को सुधार का अवसर दिया जाना चाहिए ताकि वह भविष्य में समाज का जिम्मेदार नागरिक बन सके।
साथ-साथ चलेंगी सजाएं
दोनों पक्षों की दलीलों और मामले के रिकॉर्ड पर विचार करने के बाद अदालत ने कहा कि अपराध की गंभीरता और परिस्थितियां आरोपी के खिलाफ हैं। इसी आधार पर अदालत ने आरोपी को पॉक्सो अधिनियम की धारा छह और आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्रकैद तथा अपहरण के अपराध में सात वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई। अदालत ने आदेश दिया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
घटना ने छीन लिया बुढ़ापे का सहारा
सुनवाई के दौरान मृतक के माता-पिता की ओर से अदालत को बताया गया कि उनका बेटा उनकी इकलौती संतान था। इससे पहले उनकी बेटी की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी। उन्होंने कहा कि इस घटना ने उनके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा भी छीन लिया है। अब वे चिकित्सकीय रूप से दोबारा संतान प्राप्त करने की स्थिति में भी नहीं हैं। अदालत ने उनकी पीड़ा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पीड़ित मुआवजा योजना के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को 15 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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