दिल्ली में सनसनीखेज वारदात; किडनैप कर बच्चे की हत्या, CRPF कैंप के पास मिली लाश

दिल्ली के खजूरी खास इलाके में दो साल के मासूम की अपहरण कर हत्या कर दी गई। बच्चे की लाश सीआरपीएफ कैंप की बाउंडरी वॉल के पास खून से लथपथ हालत में मिली। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

दिल्ली के खजूरी खास इलाके में शुक्रवार शाम दो साल के मासूम राठौर का अपहरण कर हत्या कर दी गई। शनिवार सुबह पुलिस को बच्चे का शव सीआरपीएफ कैंप की बाउंडरी वॉल के पास खून से लथपथ हालत में मिला। पुलिस को बच्चे के सिर पर चोट के निशान मिले हैं। बच्चे की हत्या किसी भारी वस्तु से सिर पर वारकर की गई है। खजूरी खास थाना पुलिस ने अपहरण और हत्या की धारा में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

चार टीमों को आरोपियों कि गिरफ्तारी का जिम्मा अतिरिक्त जिला पुलिस उपायुक्त संदीप लांबा के नेतृत्व में चार टीमों को आरोपियों कि गिरफ्तारी का जिम्मा सौंपा गया है। पुलिस टीम को सीसीटीवी से अहम सुराग मिले हैं। उसके आधार पर कुछ संदिग्धों की पहचान कर ली गई है। जिनकी तलाश में दिल्ली-एनसीआर में छापेमारी जारी है।

खेलते वक्त गायब हो गया मासूम पुलिस उपायुक्त अशीष मिश्रा ने बताया कि मासूम राठौर अपने परिवार के साथ खजूरी खास फ्लाईओवर के नीचे रहता था। इसके परिवार में पिता भरत, मां सरोज व अन्य सदस्य हैं। इनके रिश्तेदार भी आसपास ही रहते हैं। माता-पिता मजदूरी करते हैं। शुक्रवार शाम को अचानक खेलते हुए मासूम गायब हो गया।

सीआरपीएफ कैंप के पास मिली लाश परिजनों ने लंबे समय तक उसकी तलाश की और नहीं मिलने के बाद खजूरी खास थाना पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने परिजनों के बयान पर अपहरण की धारा में एफआईआर दर्ज कर बच्चे की तलाश शुरू की। पुलिस अभी बच्चे की तलाश कर ही रही थी कि शनिवार सुबह करीब सवा छह बजे कुछ माॅर्निगं वॉकर्स सीआरपीएफ कैंप के पास पहुंचे। उन्होंने वहां कैंप के पास एक मासूम को औंधे मुंह पड़े देखा।

हत्याकांड की गुत्थी जल्द सुलझाने का दावा उसके सिर से खून निकल रहा था। फौरन मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंची। बाद में क्राइम टीम व एफएसएल को मौके पर बुला लिया गया। मासूम की शिनाख्त बाद में राठौर के रूप में हुई। औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मासूम का शव कब्जे में लेकर मोर्चरी भेजा गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही पुलिस इस हत्याकांड की गुत्थी से पर्दा उठा देगी।