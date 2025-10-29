दिल्ली: घर से बुलाकर अपने ही दोस्त पर किए चाकू से 90 से ज्यादा वार, अंत में काटा गला

संक्षेप: दिल्ली के किशनगढ़ इलाके में रविवार रात मछली पार्क में हुई 23 वर्षीय नीतीश खत्री पर उसके ही दोस्तों ने चाकू से 90 से ज्यादा वार किए थे। आरोपी पार्टी करने की बात कहकर उसके घर से उसे बुलाकर लाए थे।

दिल्ली के किशनगढ़ इलाके में रविवार रात मछली पार्क में हुई 23 वर्षीय नीतीश खत्री पर उसके ही दोस्तों ने चाकू से 90 से ज्यादा वार किए थे। इतना ही नहीं आरोपियों ने 90 वार के बाद नीतीश का गला काट दिया था, जिससे उसके बचने की कोई उम्मीद ही ना रहे। आरोपी पार्टी करने की बात कहकर उसके घर से उसे बुलाकर लाए थे।

किशनगढ़ थाना दोनों आरोपी मोहित महलावत उर्फ मन्नू और लक्की उर्फ टन्नू को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी पिछले दो माह से नीतीश से बदला लेना चाहते थे और रविवार रात चाकू लेकर ही उसके घर गए थे। पुलिस ने इनके पास से वारदात में इस्तेमाल चाकू, मृतक का फोन और खून से सने कपड़े बरामद किए है।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि नितेश और आरोपी मोहित व लक्की तीनों दोस्त थे। उनके बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद तीनों ने एक दूसरे के बात करनी बंद कर दी। इनके बीच पिछले दो माह से भी झगड़ा चल रहा था। रविवार रात को आरोपी मोहित और लक्की, नितेश के घर मामला सुलझाने के लिए गए थे।

इसके बाद तीनों एक साथ बाहर आए और पार्क में बैठकर दारू पीने लगे। इसी दौरान उनके बीच फिर से कहासुनी हो गई। इसके बाद आरोपियों ने नितेश का गला रेत दिया और फिर उस पर चाकू से 90 से अधिक बार वार किया। पार्क में सुबह लोग भी मॉर्निंग वॉक पर आए तो पार्क में खून देखकर हैरान रह गए। चारों तरफ खून खून फैला हुआ था।

इसके बाद उन्होंने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया और आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। अधिवक्ता दीपक त्यागी ने बताया कि दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेशी के बाद दोनों आरोपियों को कर जेल भेज दिया गया है।

बता दें कि किशनगढ़ थाना पुलिस को मछली पार्क में एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या करने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। मौके पर पुलिस को नितेश खत्री का शव खून से लथपथ हालात में मिला।