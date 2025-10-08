delhi crime cable company owner beaten for not paying extortion money video viral दिल्ली में केबल कंपनी मालिक को पीटा, रंगदारी ना देने पर हमले का आरोप- VIDEO, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली में केबल कंपनी मालिक को पीटा, रंगदारी ना देने पर हमले का आरोप- VIDEO

दिल्ली के आंबेडकर नगर इलाके में कथित तौर पर रंगदारी नहीं देने के कारण एक केबल कंपनी मालिक की लाठी डंडों से बुरी तरह पिटाई किए जाने की घटना सामने आई है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Krishna Bihari Singh हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, रजनीश कुमार पाण्डेयWed, 8 Oct 2025 09:15 PM
दिल्ली के आंबेडकर नगर इलाके में रंगदारी नहीं देने पर केबल कंपनी मालिक की लाठी डंडों से बुरी तरह पिटाई कर दी। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी उनसे नकद रकम व फ्री केबल और नेट कनेक्शन की रंगदारी मांग कर रहे थे। मना करने पर आरोपियों ने इलाके में उनके केबल के तार काटने शुरू कर दिए। पीड़ित इलाके में केबल कटने की सूचना के बाद जांच के लिए निकले तो उनके साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया।

मारपीट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में कैद हो गई। बुधवार को फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इधर, शिकायत पर अंबेडकर नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित अनिल आंबेडकर नगर इलाके में परिवार के साथ रहते हैं। उनका केबल का काम है।

पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित अनिल ने आरोप लगाया कि रुस्तम नामक व्यक्ति के गुर्गों ने 28 अगस्त को कॉल करके उनसे फ्री पांच केबल व पांच नेट कनेक्शन समेत 10 हजार रुपये महीने की रंगदारी की मांग की थी।

पीड़ित का कहना है कि उसने यह सब देने से मना कर दिया। इसके बाद पीड़ित के केबल इलाके में कटने शुरू हो गए। आए दिन कहीं न कहीं का केबल काट दिया जाता और इससे पीड़ित के ग्राहकों को परेशानी होती थी।

शनिवार को भी केबल की तार कटने की सूचना मिलने पर पीड़ित इसकी जांच के लिए निकले थे। वह केबल की जांच के लिए देर रात 11 बजे ब्लॉक एक से गुजर रहे थे। इसी दौरान पांच से आठ युवकों ने उन्हें घेर लिया। लाठी, डंडों से उनके ऊपर हमला किया गया।

यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। तीन मिनट 16 सेकंड की वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले ने तूल पकड़ा। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आरोपी बाल पकड़कर पीड़ित की बुरी तरह से पिटाई करते हुए गली में गिरा देते हैं।

आरोपी पीड़ित की गली में गिरा -गिरा कर जमकर पिटाई करते हैं। दो तीन आरोपी पीड़ित को गर्दन से पकड़ लेते हैं और फिर बाकी आरोपी बेरहमी से लाठी डंडों से उन पर हमला करते हैं। वीडियो में करीब एक दर्जन आरोपी पीड़ित की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल अंबेडकर नगर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।