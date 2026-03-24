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दिल्ली के सीलमपुर में कारोबारी से लूट, डेढ़ करोड़ का सोना ले बदमाश फरार

Mar 24, 2026 02:06 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, राजन शर्मा, नई दिल्ली
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दिल्ली के सीलमपुर में सोमवार रात कार सवार बदमाशों ने चांदनी चौक के एक कारोबारी से डेढ़ करोड़ का सोना और स्कूटी लूट ली। पुलिस मामला दर्ज कर सीसीटीवी के जरिए जांच कर रही है।

दिल्ली के सीलमपुर में कारोबारी से लूट, डेढ़ करोड़ का सोना ले बदमाश फरार

दिल्ली के सीलमपुर इलाके में सोमवार रात को बदमाशों ने चांदनी चौक के एक स्वर्ण व्यवसायी और उनके पिता से करीब डेढ़ करोड़ रुपये का सोना और उनकी स्कूटी लूट ली। यह वारदात पुलिस उपायुक्त कार्यालय के पास हुई जहां पहले से घात लगाए बदमाशों ने उनकी स्कूटी को टक्कर मारकर विवाद शुरू किया और फिर स्कॉर्पियो सवार साथियों के साथ मिलकर लूटपाट की। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की तलाश में जुटी है।

डेढ़ करोड़ से ज्यादा का सोना और स्कूटी लूटी

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली जिला पुलिस उपायुक्त कार्यालय और सीलमपुर पुलिस बूथ के पास सोमवार देर रात कार सवार बदमाशों ने एक कारोबारी से डेढ़ करोड़ से ज्यादा का सोना व स्कूटी लूट ली। वारदात के बाद आरोपी आराम से मौके से फरार हो गए।

भोपुरा बॉर्डर के पास खड़ी मिली स्कॉर्पियो कार

वारदात के कुछ ही देर बाद पुलिस को वारदात में शामिल एक स्कॉर्पियो कार भोपुरा बॉर्डर के पास खड़ी मिली, लेकिन कार सवार बदमाश फरार थे। पुलिस ने पीड़ित कारोबारी की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज व स्कॉर्पियो कार की मद्द से आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है।

पीड़ित का गोल्ड का कारोबार

पुलिस उपायुक्त आशीष मिश्रा ने बताया कि पीड़ित कारोबारी 24 वर्षीय प्रथम बंसल अपने परिवार के साथ राम नगर, शाहदरा में रहता है। वह अपने पिता अनेश बंसल के साथ चांदनी चौक के कूचा महाजनी इलाके में सोने का कारोबार करते हैं।

स्कूटी को पीछे से मारी टक्कर

पुलिस को दिए बयान में प्रथम बंसल ने बताया कि सोमवार रात करीब 8:30 बजे वह अपने पिता अनेश बंसल के साथ स्कूटी से घर लौट रहे थे। जैसे ही वे वेलकम मेट्रो स्टेशन के पास पहुंचे, तभी स्कूटी पर सवार दो युवकों ने उनकी स्कूटी को पीछे से टक्कर मार दी।

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सोने की चेन, सोने की छड़ और स्कूटी लूटी

टक्कर मारने के बाद आरोपी उनसे बहस करने लगे, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। इसी दौरान एक स्कॉर्पियो कार में सवार दो अन्य व्यक्ति मौके पर पहुंचे और पहले से मौजूद हमलावरों के साथ मिलकर उन्हें घेर लिया। इसके बाद चारों बदमाशों ने मिलकर उनसे सोने की चेन, सोने की छड़ और उनकी स्कूटी छीन ली और मौके से फरार हो गए।

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सीसीटीवी फुटेज की जांच

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और इलाके में नाकाबंदी कर दी गई। जांच के दौरान संदिग्ध स्कॉर्पियो कार भोपुरा सीमा के पास लावारिस हालत में मिली। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि वारदात को सोच समझकर अंजाम दिया गया है। आरोपियों ने पहले से पीड़ित की रेकी की हो सकती है। आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए गठित की गई हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की छानबीन कर रही है।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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