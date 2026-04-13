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सेंधमारी कर रहे बदमाशों का हमला, चाकू लगने पर भी दिल्ली पुलिस के जवानों ने दबोचा

Apr 13, 2026 12:30 am ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, रजनीश कुमार पाण्डेय, नई दिल्ली
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दिल्ली के शिव नगर में रविवार तड़के पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में चाकू लगने से एक एएसआई घायल हो गए। इसके बावजूद जांबाज पुलिसकर्मियों ने हिम्मत दिखाते हुए चोरी के दो आरोपियों को रंगे हाथ दबोचकर मोटरसाइकिल और औजार बरामद किए।

सेंधमारी कर रहे बदमाशों का हमला, चाकू लगने पर भी दिल्ली पुलिस के जवानों ने दबोचा

दिल्ली के शिव नगर इलाके में रविवार सुबह पुलिस और बदमाशों के बीच जोरदार भिड़ंत हुई। बाहरी जिले की स्पेशल स्टाफ टीम चोरी के मामले में दो आरोपियों का पीछा कर रही थी। जब पुलिस ने उन्हें चोरी की बाइक के साथ पकड़ाए तो बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया, जिसमें एक एएसआई घायल हो गए। फिर भी बहादुर पुलिसकर्मियों ने हिम्मत नहीं हारी और दोनों शातिर बदमाशों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी नांगलोई के रहने वाले हैं और उनके पास से चोरी की मोटरसाइकिल एवं औजार बरामद हुए हैं।

चाकू से जानलेवा हमला

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हरि नगर थाना क्षेत्र स्थित शिव नगर इलाके में रविवार तड़के पुलिस और बदमाशों के बीच हुए एक खूनी संघर्ष में बाहरी जिले की स्पेशल स्टाफ पर बदमाशों ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में एक एएसआई घायल हो गए लेकिन जांबाज पुलिसकर्मियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना दोनों शातिर बदमाशों को मौके पर ही धर दबोच लिया।

2 वॉन्टेड आरोपियों की तलाश

अधिकारी के अनुसार, रानी बाग थाने में 10 अप्रैल को दर्ज चोरी के मामले में पुलिस को दो वांछित आरोपियों की तलाश थी। रविवार सुबह करीब पांच बजे बाहरी जिले की स्पेशल स्टाफ की टीम (जिसमें एएसआई विनोद, हेड कांस्टेबल रवि, कांस्टेबल देवेंद्र और कांस्टेबल अभिषेक शामिल थे) इन आरोपियों का पीछा करते हुए शिव नगर की गली संख्या पांच स्थित मकान संख्या डब्ल्यूजे 88सी पर पहुंची।

घिरता देख चाकू से किया अटैक

मौके पर दोनों बदमाश एक चोरी की मोटरसाइकिल से आए थे, जिसे उन्होंने आदर्श नगर इलाके से चुराया था। जब ये बदमाश उक्त मकान में चोरी (सेंधमारी) की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, तभी पुलिस टीम ने उन्हें इंटरसेप्ट किया। खुद को घिरता देख बदमाशों ने एएसआई विनोद और कांस्टेबल अभिषेक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में एएसआई विनोद की दाईं आंख की भौंह के ठीक ऊपर चाकू लगने से गहरा घाव हो गया।

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बदमाश अरेस्ट

घायल होने और खून बहने के बावजूद पुलिसकर्मियों ने अदम्य साहस का परिचय दिया और दोनों बदमाशों को काबू कर हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की शुरुआती पहचान बबलू सिंह और धरम सिंह के रूप में हुई है।

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चोरी की मोटरसाइकिल और सेंधमारी में इस्तेमाल औजार बरामद

शुरुआती पूछताछ में दोनों ने खुद को नांगलोई का निवासी बताया है, हालांकि पुलिस अभी उनके पते का सत्यापन कर रही है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से आदर्श नगर से चुराई गई मोटरसाइकिल और सेंधमारी में इस्तेमाल होने वाले औजार बरामद कर लिए हैं। इस मामले में पुलिस की आगे की कानूनी कार्रवाई और जांच जारी है।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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