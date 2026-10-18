बच्चे से दरिंदगी, जेल में भी अभद्रता; दिल्ली कोर्ट से शख्स को आखिरी सांस तक कैद
दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने 13 वर्षीय बच्चे के साथ कुकर्म के मामले में 42 वर्षीय आरोपी शमशाद को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने 13 साल के बच्चे के साथ कुकर्म करने के मामले में 42 वर्षीय आरोपी शमशाद को आखिरी सांस तक उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपी ने अश्लील वीडियो बनाकर बच्चे को धमकाया। अदालत ने आरोपी को समाज के लिए खतरा मानते हुए उस पर किसी भी तरह की दया दिखाने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि शमशाद पहले से ही कई मामलों में शामिल रहा है और जेल के अंदर भी उसका व्यवहार खराब था।
अंतिम सांस तक जेल में ही रहना होगा
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सचिन सूद की अदालत ने स्पष्ट किया कि दोषी शमशाद को अपनी अंतिम सांस तक जेल में ही रहना होगा। अदालत ने आरोपी को किसी भी प्रकार की नरमी का हकदार न मानते हुए कहा कि ऐसे आदतन और गंभीर अपराधी समाज के लिए खतरा हैं और उन्हें खुले में घूमने की इजाजत नहीं दी जा सकती।
डराता-धमकाता था आरोपी
मामला उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दयालपुर थानाक्षेत्र का है। जून 2020 में पीड़ित बच्चे के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपी शमशाद पीड़ित बच्चे को सिगरेट पिलाने की बात उसके पिता को बताने की धमकी देकर लगातार डराता-धमकाता था और उसके साथ गलत काम करता था।
समोसे, कोल्ड ड्रिंक का लालच दे गिरफ्ते में लिया
अदालत ने पाया कि शमशाद ने बड़ी ही चालाकी से बच्चे को समोसे, कोल्ड ड्रिंक और मोटरसाइकिल दिलाने का लालच देकर अपनी गिरफ्त में लिया। इसके बाद करीब तीन से चार महीनों तक लगातार बच्चे के साथ कुकर्म किया। आरोपी ने बच्चे की अश्लील तस्वीरें और वीडियो बनाकर उसे और उसके परिवार को धमकाया।
जेल में किया अभद्र व्यवहार
सुनवाई के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक श्रेयास प्रज्ञानन ने आरोपी के लिए सख्त सजा की मांग की। उन्होंने दलील दी कि दोषी ने एक नाबालिग बच्चे के साथ घिनौना और जघन्य अपराध किया है। अदालत के समक्ष तर्क दिया कि आरोपी शमशाद के खिलाफ पहले भी रंगदारी, अपहरण और अनप्राकृतिक यौन संबंध बनाने से जुड़ी कम से कम पांच अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज हैं और एक मामले में उसे पहले भी सजा हो चुकी है।
अन्य बंदियों के साथ भी अभद्र व्यवहार
इतना ही नहीं, जेल में रहने के दौरान भी उसके आचरण में कोई सुधार नहीं आया और जेल अधीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार उसने वहां भी अन्य बंदियों के साथ अभद्र व्यवहार किया था।
सुनाई उम्रकैद
वहीं, बचाव पक्ष ने राहत की अपील की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। सभी दलीलों को ध्यान में रखकर कोर्ट ने दोषी शमशाद को आईपीसी और पॉक्सो कानून की विभिन्न धाराओं के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने पीड़ित बच्चे के पुनर्वास के लिए 10.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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