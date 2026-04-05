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दिल्ली में दवाओं की अवैध बिक्री से जुड़े बड़े रैकेट का भंडाफोड़, पांच को दबोचा

Apr 05, 2026 04:48 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सरकारी अस्पतालों में मुफ्त वितरण वाली दवाओं की अवैध बिक्री से जुड़े एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस रैकेट के सिलसिले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक स्थानीय अस्पताल में कार्यरत अंदरूनी सूत्र भी शामिल है।

दिल्ली में दवाओं की अवैध बिक्री से जुड़े बड़े रैकेट का भंडाफोड़, पांच को दबोचा

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सरकारी अस्पतालों में मुफ्त वितरण वाली दवाओं की अवैध बिक्री से जुड़े एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस रैकेट के सिलसिले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक स्थानीय अस्पताल में कार्यरत अंदरूनी सूत्र भी शामिल है। जांच में पता चला कि यह गैंग सरकारी योजनाओं के तहत मुफ्त इलाज करा रहे मरीजों के लिए निर्धारित जीवन रक्षक दवाओं को योजनाबद्ध तरीके से चुराकर मुनाफा कमाने के लिए बेच रहा था। इस कार्रवाई के दौरान, अधिकारियों ने लगभग 70 लाख रुपए मूल्य की भारी मात्रा में दवाएं बरामद कीं।

जब्त की गई दवाओं में मेरोपेनेम, सेफ्ट्रियाक्सोन और रेबीज एंटीसीरम जैसी कई महंगी और महत्वपूर्ण दवाएं शामिल हैं। ये दवाएं गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए जरूरी हैं और सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली के तहत मुफ्त वितरण के लिए ही निर्धारित हैं।

एक और अवैध दवा आपूर्ति नेटवर्क का भंडाफोड़

इससे पहले दिल्ली पुलिस ने बाहरी जिले में एक दवा की दुकान के मालिक को गिरफ्तार कर अवैध दवा आपूर्ति नेटवर्क का भंडाफोड़ किया था। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी की पहचान मोतिया खान निवासी तुषार मल्होत्रा ​​के रूप में हुई है, जिसे दो अप्रैल को पहाड़गंज में छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था।

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पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई कोडीन सिरप और बुप्रेनोर्फिन टैबलेट सहित प्रतिबंधित दवाओं के बरामद होने के मामले में 26 मार्च को निहाल विहार पुलिस थाने में दर्ज एक एफआईआर के आधार पर की गई। इस सिलसिले में तीन व्यक्तियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पूछताछ के दौरान, आरोपियों में से एक ने इन दवाओं की आपूर्ति के स्रोत का खुलासा किया।

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पुलिस ने बताया कि आरोपी से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस और 'नार्कोटिक्स' विभाग के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम ने दवा की दुकान पर छापा मारा और कोडीन आधारित कफ सिरप और साइकोट्रॉपिक कैप्सूल जब्त किए। उसने बताया कि मल्होत्रा ​​वैध खरीद रिकॉर्ड पेश नहीं कर सका। एक अधिकारी ने बताया, आरोपी के कब्जे से कुल 60 बोतल कोडीन आधारित कफ सिरप और 296 ट्रामाडोल कैप्सूल बरामद किए गए।

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Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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