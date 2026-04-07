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दिल्ली में हथियार तस्कर गिरोह का पर्दाफाश, ऐसे करते थे तस्करी; पाकिस्तान की ISI से जुड़ रहे तार

Apr 07, 2026 02:59 pm ISTRatan Gupta हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता
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दिल्ली क्राइम ब्रांच ने हथियार तस्करी में लिप्त एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय मॉड्यूल का खुलासा किया है जिसके तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े हैं। इस संबंध में दो हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया है।

दिल्ली में हथियार तस्कर गिरोह का पर्दाफाश, ऐसे करते थे तस्करी; पाकिस्तान की ISI से जुड़ रहे तार

दिल्ली क्राइम ब्रांच ने हथियार तस्करी में लिप्त एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय मॉड्यूल का खुलासा किया है जिसके तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े हैं। इस संबंध में दो हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक, गिरोह आईएसआई व आतंकियों मॉड्यूल से जुड़े संदिग्धों से मिले हथियारों को थाईलैंड के रास्ते पहले नेपाल पहुंचाता था। इसके बाद इन हथियारों की तस्करी भारत में की जाती थी। इस नेटवर्क का मकसद देश की आंतरिक सुरक्षा को कमजोर कर आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देना था।

दहशतगर्दी और नुकसान पहुंचाने की साजिश

दरअसल, खुफिया एजेंसियों के इनपुट में यह बताया गया था कि इस हथियार तस्करी गिरोह के द्वारा तस्करी कर लाए गए हथियारों का इस्तेमाल बड़े आतंकी हमलों में किए जाने की तैयारी थी। खासतौर पर धार्मिक आयोजनों, त्योहारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों को संभावित निशाना बनाया जा सकता था, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान और दहशत फैलाने की साजिश थी।

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आरोपियों की हुई पहचान

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 37 वर्षीय इमरान और 27 वर्षीय मोहम्मद कामरान के रूप में हुई है। इमरान के कब्जे से 0.30 बोर की चीन निर्मित पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए, जबकि कामरान के पास से 0.32 बोर का रिवॉल्वर और 6 कारतूस मिले।

लुकआउट सर्कुलर के आधार पर रोका गया

दोनों को आईजीआई एयरपोर्ट पर लुकआउट सर्कुलर के आधार पर रोका गया था। पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों कुख्यात तस्कर शाहबाज अंसारी के करीबी सहयोगी हैं और पिछले एक साल से इस नेटवर्क के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे थे।

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अब तक 12 आरोपी पकड़े जा चुके

क्राइम ब्रांच के डीसीपी संजीव कुमार यादव के मुताबिक, यह कार्रवाई 14 मार्च को दर्ज मामले की जांच के दौरान की गई। इससे पहले इस केस में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था। अब तक 12 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। गिरोह के कब्जे से अब तक 23 विदेशी हथियार और 211 कारतूस बरामद किए गए हैं।

कार में बनवाए थे खांचे

आरोपियों के पास से अत्याधुनिक हथियारों के साथ एक मॉडिफाइड कार बरामद हुई है, जिसमें बेहद शातिर तरीके से बनाए गए गुप्त खांचे मिले हैं। इन खांचों में हथियार छिपाकर देशभर में सप्लाई की जाती थी।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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