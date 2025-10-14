दिल्ली: मासूम ने गलती से स्टार्ट किया ई-रिक्शा, वाहन के नीचे फंस कर 5 साल के बच्चे की मौत
दिल्ली के संगम विहार इलाके में हैरान करने वाला हादसा हो हुआ है। एक बच्चे ने गली में खड़े ई-रिक्शा को गलती से स्टार्ट कर दिया। इससे सामने खेल रहे 5 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
दक्षिण दिल्ली के संगम विहार इलाके में एक हैरान करने वाला हादसा हो गया। पुलिस ने बताया कि एक बच्चे ने गली में खड़े ई-रिक्शा को गलती से स्टार्ट कर दिया। इससे 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। ई-रिक्शा आगे बढ़ा जिससे वहां खेल रहा 5 साल का बच्चा उसके नीचे आ गया। बच्चा वाहन के नीचे फंस गया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अपराध एवं फोरेंसिक टीमों ने मौके पर पहुंच कर छानबीन की।
संगम विहार पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। मृतक की पहचान संगम विहार निवासी के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि बच्चे के पिता काम के सिलसिले में बिहार गए हुए थे। हादसे के समय बच्चे के चाचा घटनास्थल पर मौजूद थे। अधिकारी ने बताया कि गवाहों के बयान दर्ज किए गए। बच्चे की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए एम्स भेज दिया गया है।
घटनाओं के सटीक क्रम का पता लगाने के लिए पुलिस छानबीन कर रही है। एक अधिकारी ने बताया कि दुर्घटना तब हुई जब गली में खड़े पानी की आपूर्ति करने वाले एक ई-रिक्शा को एक अन्य बच्चे ने खेलते समय गलती से स्टार्ट कर दिया। सामने खेल रह एक बच्चा रिक्शा के नीचे आ गया। बताया जाता है कि ई-रिक्शे का पहिया बच्चे की गर्दन पर चढ़ गया। बच्चा ई-रिक्शा के नीचे फंस गया।
हादसे में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे आनन-फानन नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लोग बताते हैं कि इस हादसे के वक्त ई-रिक्शा चालक गली में ही पानी पहुंचाने गया था। इसी बीच किसी मासून ने गलती से खेल-खेल में ई-रिक्शा स्टार्ट कर दिया। दिल्ली पुलिस न संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।