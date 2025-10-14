Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi crime boy killed hit by an e rickshaw that started by another child in sangam vihar area

दिल्ली: मासूम ने गलती से स्टार्ट किया ई-रिक्शा, वाहन के नीचे फंस कर 5 साल के बच्चे की मौत

दिल्ली के संगम विहार इलाके में हैरान करने वाला हादसा हो हुआ है। एक बच्चे ने गली में खड़े ई-रिक्शा को गलती से स्टार्ट कर दिया। इससे सामने खेल रहे 5 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Krishna Bihari Singh पीटीआई, नई दिल्लीTue, 14 Oct 2025 01:07 AM
share Share
Follow Us on
दिल्ली: मासूम ने गलती से स्टार्ट किया ई-रिक्शा, वाहन के नीचे फंस कर 5 साल के बच्चे की मौत

दक्षिण दिल्ली के संगम विहार इलाके में एक हैरान करने वाला हादसा हो गया। पुलिस ने बताया कि एक बच्चे ने गली में खड़े ई-रिक्शा को गलती से स्टार्ट कर दिया। इससे 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। ई-रिक्शा आगे बढ़ा जिससे वहां खेल रहा 5 साल का बच्चा उसके नीचे आ गया। बच्चा वाहन के नीचे फंस गया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अपराध एवं फोरेंसिक टीमों ने मौके पर पहुंच कर छानबीन की।

संगम विहार पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। मृतक की पहचान संगम विहार निवासी के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि बच्चे के पिता काम के सिलसिले में बिहार गए हुए थे। हादसे के समय बच्चे के चाचा घटनास्थल पर मौजूद थे। अधिकारी ने बताया कि गवाहों के बयान दर्ज किए गए। बच्चे की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए एम्स भेज दिया गया है।

घटनाओं के सटीक क्रम का पता लगाने के लिए पुलिस छानबीन कर रही है। एक अधिकारी ने बताया कि दुर्घटना तब हुई जब गली में खड़े पानी की आपूर्ति करने वाले एक ई-रिक्शा को एक अन्य बच्चे ने खेलते समय गलती से स्टार्ट कर दिया। सामने खेल रह एक बच्चा रिक्शा के नीचे आ गया। बताया जाता है कि ई-रिक्शे का पहिया बच्चे की गर्दन पर चढ़ गया। बच्चा ई-रिक्शा के नीचे फंस गया।

हादसे में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे आनन-फानन नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लोग बताते हैं कि इस हादसे के वक्त ई-रिक्शा चालक गली में ही पानी पहुंचाने गया था। इसी बीच किसी मासून ने गलती से खेल-खेल में ई-रिक्शा स्टार्ट कर दिया। दिल्ली पुलिस न संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।