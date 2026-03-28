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दिल्ली: शादी में चाकूबाजी, भोजन को लेकर झगड़े में लड़के की हत्या, एक अन्य जख्मी

Mar 28, 2026 08:12 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली के रानी बाग में एक शादी के दौरान खाने को लेकर हुए विवाद में 17 साल के एक लड़की की चाकू मारकर हत्या कर दी गई जबकि उसका दोस्त घायल है। पुलिस ने मुख्य आरोपी नाबालिग और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है।

दिल्ली: शादी में चाकूबाजी, भोजन को लेकर झगड़े में लड़के की हत्या, एक अन्य जख्मी

दिल्ली के रानी बाग इलाके में एक शादी के दौरान खाने को लेकर हुए विवाद में 17 साल के एक लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना शुक्रवार रात की है जब पीड़ित और उसका दोस्त झगड़े में बीच-बचाव करने की कोशिश कर रहे थे। नशे में धुत कुछ नाबालिगों ने लड़के को विरोधी गुट का समझकर उसके पेट में चाकू घोंप दिया जिससे उसकी मौत हो गई जबकि उसका दोस्त घायल है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है।

मृतक की पहचान निखिल यादव के रूप में हुई है। वह एक बाइक मैकेनिक था। वहीं उसके दोस्त घायल सनी का इलाज चल रहा है। उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। दोनों रोहिणी में रहते थे। पुलिस ने बताया कि शादी की जगह पर खाने के इंतजाम को लेकर दो गुटों के बीच बहस शुरू हो गई। यह जल्द ही हिंसा में बदल गई।

चाकूबाजी में गंभीर चोटें

चश्मदीदों ने बताया कि जब निखिल और सनी ने बीच-बचाव करने और गुटों को शांत कराने की कोशिश की तो एक अन्य नाबालिग लड़के ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। चाकूबाजी में दोनों को गंभीर चोटें आईं। उन्हें तुरंत पास के एक अस्पताल ले जाया गया जहां निखिल को मृत घोषित कर दिया गया।

बीच-बचाव करने की कोशिश कर रहा था पीड़ित

पुलिस ने बताया कि सनी को कमर के नीचे चाकू लगा इसलिए उसकी जान बच गई। उसका इलाज चल रहा है। उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। निखिल के परिवार ने बताया कि वह नाबालिगों के बीच हो रही हाथापाई में बीच-बचाव करने की कोशिश कर रहा था, तभी हमलावर ने उसे विरोधी गुट का हिस्सा समझकर चाकू मार दिया।

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नशे में थे झगड़ा करने वाले

निखिल के भाई विकास ने वारदात के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मेरा छोटा भाई कल रात को रानी बाग में एक शादी में शामिल होने गया था। कुछ नाबालिग आपस में लड़ रहे थे। मेरे भाई ने मामला सुलझाने के लिए बीच-बचाव किया। छह या सात लड़के नशे में थे। उन्होंने उसे विरोधी गुट के साथ लड़ने वाला समझ लिया। उस गुट ने निखिल पर हमला कर दिया। एक ने चाकू निकाला और मेरे भाई के पेट में घोंप दिया। इससे उसकी मौत हो गई।

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आरोपी गिरफ्तार

घटना की जानकारी मिलने पर निखिल के दोस्त मौके पर पहुंचे। निखिल के दोस्त राहुल ने कहा कि हम घर पर थे। हमारा दोस्त एक रिश्तेदार की शादी में गया था। किसी ने फोन पर बताया कि निखिल की मौत हो गई है। सनी को भी चाकू लगा था। उसको रानी बाग के महावीर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस की एक क्राइम टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया है। CCTV फुटेज समेत कई सबूत इकट्ठा किए हैं। मुख्य आरोपी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपराध में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया गया है।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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