दिल्ली: शादी में चाकूबाजी, भोजन को लेकर झगड़े में लड़के की हत्या, एक अन्य जख्मी
दिल्ली के रानी बाग में एक शादी के दौरान खाने को लेकर हुए विवाद में 17 साल के एक लड़की की चाकू मारकर हत्या कर दी गई जबकि उसका दोस्त घायल है। पुलिस ने मुख्य आरोपी नाबालिग और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है।
दिल्ली के रानी बाग इलाके में एक शादी के दौरान खाने को लेकर हुए विवाद में 17 साल के एक लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना शुक्रवार रात की है जब पीड़ित और उसका दोस्त झगड़े में बीच-बचाव करने की कोशिश कर रहे थे। नशे में धुत कुछ नाबालिगों ने लड़के को विरोधी गुट का समझकर उसके पेट में चाकू घोंप दिया जिससे उसकी मौत हो गई जबकि उसका दोस्त घायल है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है।
मृतक की पहचान निखिल यादव के रूप में हुई है। वह एक बाइक मैकेनिक था। वहीं उसके दोस्त घायल सनी का इलाज चल रहा है। उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। दोनों रोहिणी में रहते थे। पुलिस ने बताया कि शादी की जगह पर खाने के इंतजाम को लेकर दो गुटों के बीच बहस शुरू हो गई। यह जल्द ही हिंसा में बदल गई।
चाकूबाजी में गंभीर चोटें
चश्मदीदों ने बताया कि जब निखिल और सनी ने बीच-बचाव करने और गुटों को शांत कराने की कोशिश की तो एक अन्य नाबालिग लड़के ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। चाकूबाजी में दोनों को गंभीर चोटें आईं। उन्हें तुरंत पास के एक अस्पताल ले जाया गया जहां निखिल को मृत घोषित कर दिया गया।
बीच-बचाव करने की कोशिश कर रहा था पीड़ित
पुलिस ने बताया कि सनी को कमर के नीचे चाकू लगा इसलिए उसकी जान बच गई। उसका इलाज चल रहा है। उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। निखिल के परिवार ने बताया कि वह नाबालिगों के बीच हो रही हाथापाई में बीच-बचाव करने की कोशिश कर रहा था, तभी हमलावर ने उसे विरोधी गुट का हिस्सा समझकर चाकू मार दिया।
नशे में थे झगड़ा करने वाले
निखिल के भाई विकास ने वारदात के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मेरा छोटा भाई कल रात को रानी बाग में एक शादी में शामिल होने गया था। कुछ नाबालिग आपस में लड़ रहे थे। मेरे भाई ने मामला सुलझाने के लिए बीच-बचाव किया। छह या सात लड़के नशे में थे। उन्होंने उसे विरोधी गुट के साथ लड़ने वाला समझ लिया। उस गुट ने निखिल पर हमला कर दिया। एक ने चाकू निकाला और मेरे भाई के पेट में घोंप दिया। इससे उसकी मौत हो गई।
आरोपी गिरफ्तार
घटना की जानकारी मिलने पर निखिल के दोस्त मौके पर पहुंचे। निखिल के दोस्त राहुल ने कहा कि हम घर पर थे। हमारा दोस्त एक रिश्तेदार की शादी में गया था। किसी ने फोन पर बताया कि निखिल की मौत हो गई है। सनी को भी चाकू लगा था। उसको रानी बाग के महावीर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस की एक क्राइम टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया है। CCTV फुटेज समेत कई सबूत इकट्ठा किए हैं। मुख्य आरोपी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपराध में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया गया है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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