दिल्ली के जाफराबाद में बुटीक मालकिन की हत्या, पति निकला कातिल

संक्षेप:

दिल्ली के जाफराबाद इलाके में रविवार को तड़के एक 36 साल की महिला की हत्या कर दी गई। महिला बुटीक चलाती थी। पुलिस ने इस मामले में तेजी से जांच करते हुए मृतका के पति सतीश को गिरफ्तार कर लिया है। 

Mon, 1 Dec 2025 12:14 AMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, रजनीश कुमार पाण्डेय, नई दिल्ली
उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद इलाके में रविवार को तड़के एक 36 साल की बुटीक मालकिन की हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में तेजी से जांच करते हुए हत्या करने के आरोप में मृतका के पति सतीश उर्फ अशोक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पति ने आपसी अनबन के चलते गला दबाकर पत्नी को मौत के घाट उतार देने की बात कबूल कर ली है।

पुलिस उपायुक्त आशीष मिश्रा ने बताया कि जाफराबाद पुलिस को रविवार तड़के लगभग 2:06 बजे मामले की सूचना मिली। कॉलर ने बताया कि मौजपुर इलाके में एक बुटीक के अंदर एक महिला बेहोश पड़ी है। सूचना के बाद पुलिस की एक टीम घटनास्थल पर पहुंची जिसको लगभग 36 वर्षीय महिला को जख्मी हालत में मिली। उसे तुरंत जेपीसी अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

इसके बाद क्राइम और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि मृतका का मोबाइल फोन गायब है। इसके बाद पुलिस टीम ने महिला के पति 55 वर्षीय सतीश उर्फ अशोक निवासी मौजपुर को पूछताछ के लिए बुलाया। उससे लगातार और सख्ती से पूछताछ की गई। आखिरकार वह टूट गया और उसने अपना अपराध कबूल कर लिया।

उसने बताया कि उसकी पत्नी के साथ कुछ अनबन चल रही थी। मौके पर उसका पत्नी से झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बड़ा कि उसने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी मौके से पीड़िता का फोन अपने साथ ले गया। आरोपी ने पीड़िता के फोन को एक जगह पर ठिकाने लगा दिया।

क्राइम और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए। पुलिस टीम ने आरोपी की निशानदेही पर मृतका का मोबाइल भी बरामद कर लिया। मृतका का मोबाइल भी उसी के बताए स्थान से बरामद किया गया। जाफराबाद थाने में हत्या का केस दर्ज करके जांच की जा रही है। पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है।

