delhi crime bouncers of bar in connaught place assaulted two advocates दिल्ली के कनॉट प्लेस में बार के बाहर भड़के बाउंसर, 2 वकीलों पर किया अटैक, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi crime bouncers of bar in connaught place assaulted two advocates

दिल्ली के कनॉट प्लेस में बार के बाहर भड़के बाउंसर, 2 वकीलों पर किया अटैक

दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित एक बार के बाहर बाउंसर इस कदर भड़के कि उन्होंने तीन लोगों पर हमला बोल दिया। इनमें से दो वकील हैं। बाउंसर एक ढोल वाले को गाली दे रहे थे। इस पर वकीलों ने टोका तो मारपीट शुरू कर दी।

Krishna Bihari Singh भाषा, नई दिल्लीWed, 27 Aug 2025 10:02 PM
share Share
Follow Us on
दिल्ली के कनॉट प्लेस में बार के बाहर भड़के बाउंसर, 2 वकीलों पर किया अटैक

दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित एक बार के बाहर बाउंसरों ने दो वकीलों समेत तीन लोगों पर हमला बोल दिया। बाउंसरों ने यह वारदात कर्मचारियों के साथ मिलकर अंजाम दिया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को बताया कि यह घटना शनिवार देर रात करीब एक बजकर 15 मिनट पर एन. ब्लॉक स्थित एक बार के बाहर हुई। बाउंसर एक ढोल वाले को गाली दे रहे थे। टोकने पर भड़के और मारपीट शुरू कर दी।

ढोल बजाने वाले को दी गाली

पुलिस अधिकारी ने बताया कि तीनों पीड़ित पार्टी मनाने के बाद घर लौट रहे थे। रात करीब एक बजे ऑनलाइन बिल का भुगतान करने के बाद वे धूम्रपान करने के लिए बाहर निकले और बार के बाहर एक व्यक्ति को ढोल बजाते हुए सुनने लगे। तीनों ही संगीत का आनंद ले रहे थे तभी बार के एक बाउंसर ने कथित तौर पर ढोल बजाने वाले को गाली दी।

आपत्ति जताई तो बहस

बाउंसर ने ढोल बजाकर गाने वाले को जबरन हटाने की कोशिश की। जब पीड़ितों ने बाउंसर के व्यवहार पर आपत्ति जताई तो उनके बीच तीखी बहस हो गई। इसके बाद बाउंसर ने कथित तौर पर बार से आठ से 10 अन्य बाउंसरों और कर्मचारियों को बुला लिया। इस समूह ने तीनों पर कथित तौर पर लात-घूंसे और एक वस्तु से हमला किया। इस हमले में तीनों घायल हो गए।

गोली मारने की धमकी

अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने कथित तौर पर तीनों को धमकी दी कि अगर वे वहां से नहीं गए तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। हाथापाई के दौरान पीड़ित धर्मेंद्र की सोने की चेन कथित तौर पर गायब हो गई। पीड़ितों ने पुलिस को बुलाया जिसके बाद पुलिस उन्हें इलाज के लिए लेडी हार्डिंग अस्पताल ले गई। आरोपियों ने तीनों को जमीन पर गिराकर पीटा।

गालियां दी

शिकायतकर्ता ने बताया कि वह और उनके दो दोस्त बार में खाने-पीने गए थे। हम किसी को परेशान नहीं कर रहे थे। हम बार से बाहर निकले तो एक ढोलवाला दिखा। मेरे दोस्त ने उसे पैसे दिए थे। वह सड़क के पास ढोल बजा रहा था। इसी समय अचानक एक बाउंसर आया और ढोलवाले को रोकने लगा। फिर बाउंसर ने गालियां दीं और जब हमने उसे रोकने की कोशिश की तो वो हमें भी गालियां देने लगा।

बाकी बाउंसरों को बुला हमला

पीड़ित ने आरोप लगाया कि बाउंसर ने तुरंत और बाउंसरों और कर्मचारियों को बुला लिया और उन पर हमला बोल दिया। आरोपियों ने हमें जमीन पर गिरा दिया और लात-घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। यह लगभग 15 मिनट तक चलता रहा और फिर सब वहां से फरार हो गए। आरोपियों में से एक ने कहा कि जल्दी से इनको गोली मारो।

समझाने पर भड़का

पीड़ित ने आगे कहा कि हमें समझ ही नहीं आया कि हमारी गलती क्या थी। हमने तो बस उसे समझाया कि उस ढोलवाले को गाली मत दो। हमने पुलिस को फोन किया। 15 मिनट बाद एक पीसीआर वैन आ गई। गुब्बारे बेचने वाली एक महिला ने यह पूरी घटना देखी और पुलिस को इस बारे में बताया। हालांकि, हमें पता चला कि इन लोगों ने उसे पुलिस को सच बताने पर धमकाया भी था।

सीसीटीवी फुटेज से पहचान की कोशिश

आरोपियों के खिलाफ कनॉट प्लेस थाने में बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, आरोपियों की पहचान के लिए बार और उसके आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। बार के कर्मचारियों और प्रबंधन की भूमिका की भी जांच की जा रही है।