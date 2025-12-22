दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में मिली युवती की लाश, गला रेते जाने के निशान
दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में एक 20 साल की युवती की लाश मिली। लाश के गले पर धारदार हथियार के निशान हैं। युवती की गला रेतकर हत्या किए जाने की आशंका है। डेड बॉडी की पहचान नहीं हो पाई है।
दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में सोमवार को एक 20 साल की युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। युवती के गले पर धारदार हथियार के निशान हैं। आशंका है कि उसकी गला रेतकर हत्या की गई है। मौके पर पहुंची क्राइम और एफएसएल की टीमों ने सबूत जमा किए। युवती के पास से कोई दस्तावेज नहीं मिलने के कारण उसकी पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में सोमवार को एक युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है। हालांकि महिला की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस को उसके पास से ऐसे कोई दस्तावेज नहीं मिले है, जिससे उसकी पहचान हो सके।
पुलिस सूत्रों का कहना है कि महिला के गले पर धारदार हथियार से वार के निशान मिले हैं। ऐसा लग रहा है कि गला रेतकर उसकी हत्या की गई है। वारदातस्थल के आसपास लगे कैमरों की फुटेज को भी पुलिस खंगाल रही है। उधर, मौके पर पहुंची क्राइम व एफएसएल की टीम ने निरीक्षण के बाद साक्ष्य जुटाए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
डीसीपी आशीष मिश्रा ने बताया कि सोमवार दोपहर को शास्त्री पार्क थाना पुलिस को करीब 20 वर्षीय एक युवती के अचेत हालत में पड़े होने की सूचना मिली। कॉलर ने पुलिस को बताया कि यमुना खादर, श्यामगिरी मंदिर के सामने एक युवती का अचेत हालत में पड़ी हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस क्राइम व एफएसएल टीमों समेत मौके पर पहुंच गई। पुलिस तत्काल उसे लेकर अस्पताल गई जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। मृतक की पहचान स्थापित करने के प्रयास जारी हैं।