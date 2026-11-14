कार में होमगार्ड और महिला की लाश; 3 मौतों की गुत्थी क्यों सुलझा रही दिल्ली पुलिस?
दिल्ली के मोहन गार्डन में बुधवार को एक कार में होमगार्ड और एक महिला बेहोश पाए गए। पुलिस को आत्महत्या का शक है। अक्टूबर में गीता के पति की भी जहर से मौत हुई थी। पुलिस तीनों मौतों की गुत्थी सुलझाने में जुट गई है।
दिल्ली में द्वारका के मोहन गार्डन इलाके में एक महिला और दिल्ली होमगार्ड के एक जवान की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। बीते 17 अक्टूबर को ही शाहबाद डेयरी क्षेत्र में महिला के पति की जहरीले पदार्थ के सेवन से मौत हो गई थी। घटना के करीब 25 दिन बाद यानी 11 नवंबर को लाल फार्म क्षेत्र में खड़ी एक कार के भीतर से महिला गीता और होमगार्ड जवान सुरेंद्र अचेत अवस्था में बरामद हुए, जिन्होंने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
कार से मिली सेल्फास की गोलियां
तलाशी लेने पर कार के अंदर से सेल्फास के 10-10 ग्राम के दो पैकेट भी मिले। अब पुलिस इन तीनों मौतों के आपसी कनेक्शन की गहनता से छानबीन कर रही है। पुलिस के मुताबिक, 11 नवंबर को लाल फार्म इलाके से यह जानकारी मिली थी कि जहरीला पदार्थ खाने के बाद एक पुरुष और महिला कार के अंदर बंद हैं।
नहीं दे पाए बयान
सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस टीम ने एक सफेद रंग की कार से मोहन गार्डन की रहने वाली 45 वर्षीय गीता और सुल्तानपुरी निवासी 46 वर्षीय सुरेंद्र को बेहोशी की हालत में बाहर निकाला। तलाशी लेने पर कार के अंदर से सेल्फास के 10-10 ग्राम के दो पैकेट भी मिले। दोनों को तुरंत तारक अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत बेहद नाजुक होने की वजह से वे बयान देने की स्थिति में नहीं थे।
गीता के पति से थी सुरेंद्र की जान-पहचान
इलाज के दौरान पहले गीता की सांसें थमीं और उसके बाद सुरेंद्र की भी मृत्यु हो गई। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि गीता और सुरेंद्र के बीच पिछले करीब दस सालों से परिचय था। सुरेंद्र की जान-पहचान पहले गीता के पति से थी। लगभग 10 साल पहले पति ने गीता के मोबाइल फोन से सुरेंद्र को कुछ दस्तावेज और संदेश भेजे थे, जिसके बाद से ही गीता और सुरेंद्र में बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था।
दोनों पहले से शादीशुदा
सुल्तानपुरी में अपनी पत्नी और दो बेटों के साथ रहने वाले सुरेंद्र पिछले करीब 15 वर्षों से दिल्ली होमगार्ड में अस्थायी तौर पर कार्यरत थे और वर्तमान में उनकी तैनाती जहांगीरपुरी में थी। सुरेंद्र के परिवार में उनकी पत्नी और दो बेटे हैं। दूसरी तरफ, मृतका गीता के परिवार में दो बेटे हैं। उसका बड़ा बेटा लगभग एक महीने पहले तक गुरुग्राम में ड्राइवर की नौकरी करता था, जबकि 15 साल का छोटा बेटा मोहन गार्डन स्थित एक स्कूल में दसवीं कक्षा का छात्र है।
दादा-दादी और चाचा के पास रह रहे बच्चे
माता और पिता दोनों का साया उठ जाने के बाद अब दोनों भाई अपने दादा-दादी व चाचा के पास रह रहे हैं। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि पति के गुजरने के बाद गीता के परिवार में क्या बदलाव आए और वह किन परिस्थितियों से गुजर रही थी।
3 मौतों की गुत्थी सुलझा रही पुलिस
जांचकर्ताओं को पता चला है कि गीता के पति की भी 17 अक्टूबर को शाहबाद डेयरी इलाके में मौत हो गई थी। इस मौत की भी वजह कथित तौर पर जहर ही बताया जा रहा है। क्या इन तीनों मौतों के बीच कोई संबंध है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है।
सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस
घटना से पूर्व दोनों के बीच हुई बातचीत और उनके हालिया रिश्तों की तह तक जाने के लिए पुलिस मोबाइल फोन, संदेश, कॉल डिटेल, डिजिटल साक्ष्यों और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। शुरुआती जांच में यह जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी करने का मामला लग रहा है, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के सामने आने के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो पाएगी।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
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