delhi crime bindapur double murder case man convicted of killing his mother and brother
बिंदापुर दोहरा हत्याकांड: मां-भाई की हत्या करने वाला दोषी करार, क्या है पूरा मामला?

संक्षेप:

दिल्ली के बिंदापुर इलाके में साल 2019 में दोहरे हत्याकांड में द्वारका जिला अदालत ने आरोपी सुनील अरोड़ा को अपनी मां लता अरोड़ा और छोटे भाई राजेंद्र अरोड़ा की बेरहमी से हत्या का दोषी करार दिया है। क्या था पूरा मामला इस रिपोर्ट में जानें…

Dec 21, 2025 06:50 pm IST Krishna Bihari Singh
दिल्ली के बिंदापुर इलाके में वर्ष 2019 में घरेलू विवाद के चलते हुए दोहरे हत्याकांड में द्वारका जिला अदालत ने आरोपी सुनील अरोड़ा को अपनी मां लता अरोड़ा और छोटे भाई राजेंद्र अरोड़ा की बेरहमी से हत्या का दोषी करार दिया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार जैन की अदालत ने माना कि आरोपी का गुस्सा और पारिवारिक ईर्ष्या उसपर इतनी हावी हो गई थी कि उसने खून के रिश्तों को भी नहीं बख्शा। अदालत ने सुनील को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया।

पूरे इलाके में मच गई थी अफरातफरी

यह सनसनीखेज वारदात 23 अप्रैल 2019 की रात उत्तम नगर के राजापुरी की गली नंबर-पांच में हुई थी। घटना के दौरान पूरे इलाके में उस समय अफरा-तफरी मच गई थी, जब खून से लथपथ राजेंद्र मदद की गुहार लगाते हुए घर से बाहर भागा। उसने पड़ोसियों को बताया कि उसका बड़ा भाई सुनील उसे और उनकी मां को जान से मारने पर उतारू है। जब पड़ोसी उसे बचाने आगे बढ़े, तो सुनील हाथ में चाकू लिए गेट पर खड़ा था। उसने सबको धमकाते हुए कहा कि यह उनका घरेलू मामला है, कोई भी पड़ोसी बीच में नहीं आएगा।

चाकू, कैंची और थपकी से किए थे वार

फ्लैट में पहुंची पुलिस और पड़ोसियों को उस दृश्य ने सन्न कर दिया था। मां खून से सनी हालत में फर्श पर पड़ी थीं, जबकि राजेंद्र कुर्सी पर गंभीर रूप से घायल था। हैरानी की बात यह रही कि आरोपी सुनील वहीं लाशों के पास शांत बैठा हुआ था। जांच में पुलिस ने मौके से मुड़ा हुआ चाकू, खून से सनी कैंची और लकड़ी की थापी बरामद की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में राजेंद्र के शरीर पर 15 गंभीर चोटें और लता के सिर पर घातक वार पाए गए। एफएसएल और डीएनए रिपोर्ट ने भी पुष्टि की कि आरोपी के कपड़ों और हथियारों पर मिला खून मृतक राजेंद्र का ही था।

भाइयों के बीच अक्सर होता था विवाद

अदालत में यह भी सामने आया कि दोनों भाइयों के बीच अक्सर विवाद होता था और मां का छोटे बेटे का पक्ष लेना आरोपी को नागवार गुजरता था। आरोपी की ओर से यह भी कहा गया कि उसने अपनी मां को बचाने के लिए आत्मरक्षा में कार्रवाई की थी। इसके विरोध में अतिरिक्त लोक अभियोजक वीके स्वामी ने अदालत में कहा कि गवाह घटना के समय गली में मौजूद थे और उन्होंने स्पष्ट रूप से आरोपी को हाथ में चाकू लिए देखा।

पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश

आरोपी के शरीर पर कोई बाहरी चोट के निशान नहीं थे। दोष सिद्ध करने के लिए आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। अदालत ने सुनवाई के दौरान पुलिस की भूमिका पर भी सख्त टिप्पणी की। अदालत ने पाया कि तीन पुलिस अधिकारियों ने घायल को अस्पताल ले जाने के समय को लेकर गलत बयान दिए थे। इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए पुलिस आयुक्त को उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
