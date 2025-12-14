Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi crime auto driver stabbed to death by minors
दिल्ली में नाबालिग बदमाशों का खौफ, ऑटो ड्राइवर को चाकू घोंपकर मार डाला

संक्षेप:

Dec 14, 2025 03:01 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्ली
दिल्ली में नाबालिग बदमाशों का खौफ बढ़ता जा रहा है। मामूली कहासुनी के दौरान दो नाबालिगों ने एक ऑटो ड्राइवर की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। कहासुनी के दौरान एक नाबालिग ने चाकू निकाला और कई बार वार किया। पुलिस ने दोनों नाबालिगों को गिरफ्तार कर चाकू बरामद कर लिया है।

पुलिस ने रविवार को बताया कि पूर्वी दिल्ली के शकरापुर इलाके में दो नाबालिगों के साथ कहासुनी के बाद 18 साल के एक ऑटो रिक्शा चालक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना शनिवार रात करीब 11:30 बजे हुई। घटना में शामिल दोनों नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

घटना का विवरण देते हुए एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि विशाल एक शादी से लौटने के बाद अपने घर के पास खड़ा था। तभी आरोपी नाबालिगों के साथ उसकी कहासुनी हो गई। पुलिस ने बताया कि विवाद विशाल के एक नाबालिग के रिश्तेदार से कथित संबंध को लेकर शुरू हुआ था।

कहासुनी के दौरान एक नाबालिग ने चाकू निकाला और विशाल पर कई बार वार किया।विशाल के सीने के ऊपरी बाएं और दाएं हिस्से तथा हाथ पर चाकू से वार किए गए थे। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

उन्होंने आगे बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दोनों नाबालिगों को गिरफ्तार कर घटना में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया है। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि हत्या का मकसद एक निजी विवाद था, जो आरोपी नाबालिगों में से एक के रिश्तेदार के साथ पीड़ित के कथित संबंध से जुड़ा था। अपराध में दोनों नाबालिगों की सटीक भूमिका का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
