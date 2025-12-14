दिल्ली में नाबालिग बदमाशों का खौफ, ऑटो ड्राइवर को चाकू घोंपकर मार डाला
दिल्ली में नाबालिग बदमाशों का खौफ बढ़ता जा रहा है। मामूली कहासुनी के दौरान दो नाबालिगों ने एक ऑटो ड्राइवर की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। कहासुनी के दौरान एक नाबालिग ने चाकू निकाला और कई बार वार किया। पुलिस ने दोनों नाबालिगों को गिरफ्तार कर चाकू बरामद कर लिया है।
पुलिस ने रविवार को बताया कि पूर्वी दिल्ली के शकरापुर इलाके में दो नाबालिगों के साथ कहासुनी के बाद 18 साल के एक ऑटो रिक्शा चालक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना शनिवार रात करीब 11:30 बजे हुई। घटना में शामिल दोनों नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
घटना का विवरण देते हुए एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि विशाल एक शादी से लौटने के बाद अपने घर के पास खड़ा था। तभी आरोपी नाबालिगों के साथ उसकी कहासुनी हो गई। पुलिस ने बताया कि विवाद विशाल के एक नाबालिग के रिश्तेदार से कथित संबंध को लेकर शुरू हुआ था।
कहासुनी के दौरान एक नाबालिग ने चाकू निकाला और विशाल पर कई बार वार किया।विशाल के सीने के ऊपरी बाएं और दाएं हिस्से तथा हाथ पर चाकू से वार किए गए थे। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
उन्होंने आगे बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दोनों नाबालिगों को गिरफ्तार कर घटना में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया है। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि हत्या का मकसद एक निजी विवाद था, जो आरोपी नाबालिगों में से एक के रिश्तेदार के साथ पीड़ित के कथित संबंध से जुड़ा था। अपराध में दोनों नाबालिगों की सटीक भूमिका का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।