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MCD बिल्डिंग से गिरकर ASI की मौत; 3 महीने से था सस्पेंड, जांच में जुटी पुलिस

Apr 29, 2026 09:57 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, रजनीश कुमार पाण्डेय, नई दिल्ली
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दिल्ली के केशव चौक स्थित निगम कार्यालय की छत से गिरकर निलंबित ASI राजकुमार सोलंकी की संदिग्ध मौत हो गई। बहाली नहीं होने से वे मानसिक रूप से परेशान थे। 

MCD बिल्डिंग से गिरकर ASI की मौत; 3 महीने से था सस्पेंड, जांच में जुटी पुलिस

केशव चौक के पास स्थित दिल्ली नगर निगम की इमारत की छत से गिरकर एक सहायक स्वच्छता निरीक्षक (एएसआई) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। हादसा शुक्रवार दोपहर में हुआ। मृतक की पहचान 58 वर्षीय राजकुमार सोलंकी के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों ने बताया कि राजकुमार पिछले तीन महीने से निलंबित थे और इस बीच में उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं भी हो गई थीं।

ठीक होने के बाद वह अपनी बहाली की पैरवी को लेकर निगम उपायुक्त कार्यालय पहुंचे थे। परिजनों ने आशंका जताई है कि उनकी बहाली न होने से राजकुमार परेशान थे। इसी बीच उनकी मौत से परिवार पर बड़ी आफत आ गई है। परिजनों का दावा है कि कार्यालय परिसर में करीब दो घंटे तक उनका शव पड़ा रहा लेकिन किसी कर्मचारी ने उन्हें अस्पताल नहीं पहुंचाया। पुलिस के आने के बाद ही उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वेलकम पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।

परिजनों के मुताबिक, राजकुमार सबोली गांव पत्नी व बेटे के साथ रहते थे। वह निगम के डेम्स विभाग में तैनात थे। राजकुमार के भाई महेंद्र ने बताया कि राजकुमार सुंदर नगरी वार्ड में तैनात थे लेकिन तीन माह पहले तत्कालीन निगम उपायुक्त अभिषेक मिश्रा ने उन्हें सड़क पर ठीक तरह से सफाई न करवाने के आरोप में निलंबित कर दिया था।

ड्यूटी पर बहाल नहीं किए जाने के चलते था परेशान

उसके बाद से ही वह जोन कार्यालय में निगम उपायुक्त समेत अन्य अधिकारियों के केबिन के चक्कर लगा रहे थे और ड्यूटी पर बहाल न किए जाने के चलते परेशान थे। इसी बीच सीबीआइ ने चार लाख रुपये की रिश्वत लेने के मामले में निगम उपायुक्त कर्नल अभिषेक मिश्रा व अन्य को गिरफ्तार कर लिया और बीच में राजकुमार को भी कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हो गईं। अब ठीक होने के बाद फिर से उन्होंने निगम उपायुक्त कार्यालय का चक्कर काटना शुरू किया था।

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छत से गिरने की थी सूचना

इसी बीच बुधवार दोपहर करीब 3:07 बजे पुलिस को एमसीडी इमारत की छत से राजकुमार के गिरने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम फौरन घटनास्थल पर पहुंची। मौके पर राजकुमार लहूलुहान और गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़े मिले। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घायल एएसआई को तुरंत नजदीकी जेपीसी अस्पताल पहुंचाया।

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शुरू की जांच

हालांकि वहां पहुंचने पर इमरजेंसी में मौजूद चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। क्राइम व फॉरेंसिक टीम को भी मौके की जांच के लिए बुलाया गया। टीमों ने मौके का मुआयना करने के बाद वेलकम थाने में मामला दर्ज करके मामले की जांच व कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह एक हादसा था या फिर आत्महत्या। मामले में आगे की जांच जारी है।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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