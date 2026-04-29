MCD बिल्डिंग से गिरकर ASI की मौत; 3 महीने से था सस्पेंड, जांच में जुटी पुलिस
दिल्ली के केशव चौक स्थित निगम कार्यालय की छत से गिरकर निलंबित ASI राजकुमार सोलंकी की संदिग्ध मौत हो गई। बहाली नहीं होने से वे मानसिक रूप से परेशान थे।
केशव चौक के पास स्थित दिल्ली नगर निगम की इमारत की छत से गिरकर एक सहायक स्वच्छता निरीक्षक (एएसआई) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। हादसा शुक्रवार दोपहर में हुआ। मृतक की पहचान 58 वर्षीय राजकुमार सोलंकी के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों ने बताया कि राजकुमार पिछले तीन महीने से निलंबित थे और इस बीच में उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं भी हो गई थीं।
ठीक होने के बाद वह अपनी बहाली की पैरवी को लेकर निगम उपायुक्त कार्यालय पहुंचे थे। परिजनों ने आशंका जताई है कि उनकी बहाली न होने से राजकुमार परेशान थे। इसी बीच उनकी मौत से परिवार पर बड़ी आफत आ गई है। परिजनों का दावा है कि कार्यालय परिसर में करीब दो घंटे तक उनका शव पड़ा रहा लेकिन किसी कर्मचारी ने उन्हें अस्पताल नहीं पहुंचाया। पुलिस के आने के बाद ही उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वेलकम पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।
परिजनों के मुताबिक, राजकुमार सबोली गांव पत्नी व बेटे के साथ रहते थे। वह निगम के डेम्स विभाग में तैनात थे। राजकुमार के भाई महेंद्र ने बताया कि राजकुमार सुंदर नगरी वार्ड में तैनात थे लेकिन तीन माह पहले तत्कालीन निगम उपायुक्त अभिषेक मिश्रा ने उन्हें सड़क पर ठीक तरह से सफाई न करवाने के आरोप में निलंबित कर दिया था।
ड्यूटी पर बहाल नहीं किए जाने के चलते था परेशान
उसके बाद से ही वह जोन कार्यालय में निगम उपायुक्त समेत अन्य अधिकारियों के केबिन के चक्कर लगा रहे थे और ड्यूटी पर बहाल न किए जाने के चलते परेशान थे। इसी बीच सीबीआइ ने चार लाख रुपये की रिश्वत लेने के मामले में निगम उपायुक्त कर्नल अभिषेक मिश्रा व अन्य को गिरफ्तार कर लिया और बीच में राजकुमार को भी कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हो गईं। अब ठीक होने के बाद फिर से उन्होंने निगम उपायुक्त कार्यालय का चक्कर काटना शुरू किया था।
छत से गिरने की थी सूचना
इसी बीच बुधवार दोपहर करीब 3:07 बजे पुलिस को एमसीडी इमारत की छत से राजकुमार के गिरने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम फौरन घटनास्थल पर पहुंची। मौके पर राजकुमार लहूलुहान और गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़े मिले। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घायल एएसआई को तुरंत नजदीकी जेपीसी अस्पताल पहुंचाया।
शुरू की जांच
हालांकि वहां पहुंचने पर इमरजेंसी में मौजूद चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। क्राइम व फॉरेंसिक टीम को भी मौके की जांच के लिए बुलाया गया। टीमों ने मौके का मुआयना करने के बाद वेलकम थाने में मामला दर्ज करके मामले की जांच व कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह एक हादसा था या फिर आत्महत्या। मामले में आगे की जांच जारी है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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