Delhi: स्कूल बस तक बच्चे को छोड़ने जा रहे AAP नेता से चेन लूटी, तानी पिस्टल
शाहदरा जिले के कृष्णा नगर इलाके में सोमवार सुबह स्कूटी सवार दो बदमाशों ने आम आदमी पार्टी (आप) नेता विकास बग्गा के गले से सोने की चेन लूट ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
दिल्ली में शाहदरा के कृष्णा नगर में सोमवार सुबह आम आदमी पार्टी के नेता विकास बग्गा से स्कूटी सवार दो नकाबपोश बदमाशों ने सोने की चेन लूट ली। बताया जाता है कि विकास और स्थानीय निवासी जुगल किशोर ने बदमाशों का पीछा किया तो अपराधियों ने उन पर पिस्तौल तान दी। बहादुरी दिखाते हुए जुगल ने कार की चाबी फेंककर बदमाश की पिस्टल नीचे गिरा दी। पीछा करने के दौरान चेन का आधा हिस्सा टूटकर गिर गया, जिसे बचाने के लिए बदमाशों ने विकास पर पत्थर फेंका और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पिस्टल जब्त कर ली है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश कर रही है।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़ित विकास बग्गा अपने परिवार के साथ कृष्णा नगर में रहते हैं और वह इसी विधानसभा सीट से आप के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। सोमवार सुबह वह अपने बच्चे को स्कूटी से स्कूल बस तक छोड़ने गए थे। बच्चे को बस में बैठाने के बाद जैसे ही वह घर लौट रहे थे, तभी पीछे से आए स्कूटी सवार दो नकाबपोश बदमाशों ने उनके गले से सोने की चेन झपट ली और फरार होने लगे।
शोर सुनकर पास में मौजूद जुगल किशोर नामक व्यक्ति ने बहादुरी दिखाते हुए बदमाशों का पीछा किया। इस दौरान एक बदमाश ने उस पर पिस्तौल तान दी। जुगल ने हिम्मत दिखाते हुए अपनी कार की चाबी बदमाश की ओर फेंकी, जिससे उसके हाथ से पिस्टल गिर गई। इसी बीच विकास बग्गा ने भी अपनी स्कूटी से बदमाशों का पीछा शुरू कर दिया।
डेढ़ से दो किलोमीटर तक किया पीछा
करीब डेढ़ से दो किलोमीटर तक पीछा करने के दौरान बदमाशों के हाथ से चेन का आधा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर गया। बदमाश उसे उठाने की कोशिश कर ही रहे थे कि पीड़ित वहां पहुंच गए। पकड़े जाने के डर से एक बदमाश ने बड़ा पत्थर उठाकर विकास की ओर फेंका और चेन का टूटा हिस्सा वहीं छोड़कर आनंद विहार की दिशा में फरार हो गए।
पुलिस ने मौके से बरामद की पिस्टल
सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मौके से पिस्टल बरामद कर ली है, जबकि पीड़ित को चेन का आधा हिस्सा मिल गया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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