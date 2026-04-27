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Delhi: स्कूल बस तक बच्चे को छोड़ने जा रहे AAP नेता से चेन लूटी, तानी पिस्टल

Apr 28, 2026 12:03 am ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, राजन शर्मा, नई दिल्ली
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शाहदरा जिले के कृष्णा नगर इलाके में सोमवार सुबह स्कूटी सवार दो बदमाशों ने आम आदमी पार्टी (आप) नेता विकास बग्गा के गले से सोने की चेन लूट ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

Delhi: स्कूल बस तक बच्चे को छोड़ने जा रहे AAP नेता से चेन लूटी, तानी पिस्टल

दिल्ली में शाहदरा के कृष्णा नगर में सोमवार सुबह आम आदमी पार्टी के नेता विकास बग्गा से स्कूटी सवार दो नकाबपोश बदमाशों ने सोने की चेन लूट ली। बताया जाता है कि विकास और स्थानीय निवासी जुगल किशोर ने बदमाशों का पीछा किया तो अपराधियों ने उन पर पिस्तौल तान दी। बहादुरी दिखाते हुए जुगल ने कार की चाबी फेंककर बदमाश की पिस्टल नीचे गिरा दी। पीछा करने के दौरान चेन का आधा हिस्सा टूटकर गिर गया, जिसे बचाने के लिए बदमाशों ने विकास पर पत्थर फेंका और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पिस्टल जब्त कर ली है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश कर रही है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़ित विकास बग्गा अपने परिवार के साथ कृष्णा नगर में रहते हैं और वह इसी विधानसभा सीट से आप के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। सोमवार सुबह वह अपने बच्चे को स्कूटी से स्कूल बस तक छोड़ने गए थे। बच्चे को बस में बैठाने के बाद जैसे ही वह घर लौट रहे थे, तभी पीछे से आए स्कूटी सवार दो नकाबपोश बदमाशों ने उनके गले से सोने की चेन झपट ली और फरार होने लगे।

शोर सुनकर पास में मौजूद जुगल किशोर नामक व्यक्ति ने बहादुरी दिखाते हुए बदमाशों का पीछा किया। इस दौरान एक बदमाश ने उस पर पिस्तौल तान दी। जुगल ने हिम्मत दिखाते हुए अपनी कार की चाबी बदमाश की ओर फेंकी, जिससे उसके हाथ से पिस्टल गिर गई। इसी बीच विकास बग्गा ने भी अपनी स्कूटी से बदमाशों का पीछा शुरू कर दिया।

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डेढ़ से दो किलोमीटर तक किया पीछा

करीब डेढ़ से दो किलोमीटर तक पीछा करने के दौरान बदमाशों के हाथ से चेन का आधा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर गया। बदमाश उसे उठाने की कोशिश कर ही रहे थे कि पीड़ित वहां पहुंच गए। पकड़े जाने के डर से एक बदमाश ने बड़ा पत्थर उठाकर विकास की ओर फेंका और चेन का टूटा हिस्सा वहीं छोड़कर आनंद विहार की दिशा में फरार हो गए।

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पुलिस ने मौके से बरामद की पिस्टल

सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मौके से पिस्टल बरामद कर ली है, जबकि पीड़ित को चेन का आधा हिस्सा मिल गया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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