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दिल्ली के ओखला फेज-2 में दरिंदगी; 8 साल की बच्ची से गैंगरेप, पकड़े गए 3 नाबालिग

Mar 15, 2026 11:18 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, राजन शर्मा, नई दिल्ली
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दिल्ली के ओखला फेज-2 में एक 8 साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। घटना के समय बच्ची घर में अकेली थी। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तीन नाबालिग आरोपियों को पकड़ लिया है। जांच जारी है।

दिल्ली के ओखला फेज-2 में दरिंदगी; 8 साल की बच्ची से गैंगरेप, पकड़े गए 3 नाबालिग

दिल्ली के ओखला फेज-2 में 8 साल की एक बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म की शर्मनाक घटना सामने आई है। आरोपी बच्ची के पड़ोसी ही हैं जो उसे बहला.फुसलाकर एक खाली गोदाम में ले गए और वहां दरिंदगी की। मां के काम से लौटने पर बच्ची ने आपबीती सुनाई जिसके बाद पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज की। मेडिकल में दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। पुलिस ने तीनों नाबालिग आरोपियों को पकड़कर बाल सुधारगृह भेज दिया है। साथ ही गोदाम के मालिक को भी हिरासत में लिया है।

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पुलिस सूत्रों ने बताया कि दिल्ली के ओखला औद्योगिक क्षेत्र इलाके में तीन नाबालिगों ने एक आठ वर्षीय नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। तीनों बच्ची के घर के पास ही रहते हैं। परिजनों की शिकायत पर ओखला औद्योगिक थाना क्षेत्र पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर बच्ची के बयान दर्ज किए और उसका मेडिकल करवाया।

मेडिकल में दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने तीनों नाबालिगों को हिरासत में लेकर रविवार को बाल सुधारगृह भेज दिया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पीड़ित बच्ची अपने परिवार के साथ ओखला फेज-2 में रहती है। परिवार में पिता, अपनी मां और छोटा भाई शामिल है। लेकिन बच्ची के पिता करीब दो माह पहले ही अपने गांव गए हैं जबकि मां पास के ही एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करती है।

तीनों आरोपी पीड़िता के घर के आस-पास ही रहते हैं। घटना वाली शाम बच्ची अपने घर में अकेली थी। तीनों आरोपी उसे फुसलाकर पास के एक खाली पड़े गोदाम में ले गए और सामूहिक दुष्कर्म किया। जब मां वापस लौटी तो बच्ची ने आपबीती बताई।

मां ने फौरन पुलिस को फोन किया। रात में ही पीड़िता का मेडिकल कराया गया, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई। इस पर एफआइआर दर्ज कर पुलिस ने रविवार को तीनों नाबालिग आरोपियों को पकड़ लिया। नाबालिगों को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया, जहां से आरोपियों को बाल सुधारगृह भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक, जिस गोदाम में घटना हुई, उसके मालिक को भी हिरासत में लिया गया है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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