दिल्ली के ओखला फेज-2 में दरिंदगी; 8 साल की बच्ची से गैंगरेप, पकड़े गए 3 नाबालिग
दिल्ली के ओखला फेज-2 में एक 8 साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। घटना के समय बच्ची घर में अकेली थी। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तीन नाबालिग आरोपियों को पकड़ लिया है। जांच जारी है।
दिल्ली के ओखला फेज-2 में 8 साल की एक बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म की शर्मनाक घटना सामने आई है। आरोपी बच्ची के पड़ोसी ही हैं जो उसे बहला.फुसलाकर एक खाली गोदाम में ले गए और वहां दरिंदगी की। मां के काम से लौटने पर बच्ची ने आपबीती सुनाई जिसके बाद पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज की। मेडिकल में दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। पुलिस ने तीनों नाबालिग आरोपियों को पकड़कर बाल सुधारगृह भेज दिया है। साथ ही गोदाम के मालिक को भी हिरासत में लिया है।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि दिल्ली के ओखला औद्योगिक क्षेत्र इलाके में तीन नाबालिगों ने एक आठ वर्षीय नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। तीनों बच्ची के घर के पास ही रहते हैं। परिजनों की शिकायत पर ओखला औद्योगिक थाना क्षेत्र पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर बच्ची के बयान दर्ज किए और उसका मेडिकल करवाया।
मेडिकल में दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने तीनों नाबालिगों को हिरासत में लेकर रविवार को बाल सुधारगृह भेज दिया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पीड़ित बच्ची अपने परिवार के साथ ओखला फेज-2 में रहती है। परिवार में पिता, अपनी मां और छोटा भाई शामिल है। लेकिन बच्ची के पिता करीब दो माह पहले ही अपने गांव गए हैं जबकि मां पास के ही एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करती है।
तीनों आरोपी पीड़िता के घर के आस-पास ही रहते हैं। घटना वाली शाम बच्ची अपने घर में अकेली थी। तीनों आरोपी उसे फुसलाकर पास के एक खाली पड़े गोदाम में ले गए और सामूहिक दुष्कर्म किया। जब मां वापस लौटी तो बच्ची ने आपबीती बताई।
मां ने फौरन पुलिस को फोन किया। रात में ही पीड़िता का मेडिकल कराया गया, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई। इस पर एफआइआर दर्ज कर पुलिस ने रविवार को तीनों नाबालिग आरोपियों को पकड़ लिया। नाबालिगों को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया, जहां से आरोपियों को बाल सुधारगृह भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक, जिस गोदाम में घटना हुई, उसके मालिक को भी हिरासत में लिया गया है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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