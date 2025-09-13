दिल्ली में लग्जरी कारें चुराने वाले 6 गिरफ्तार, 1 करोड़ से ज्यादा की गाड़ियां बरामद

दिल्ली पुलिस ने उन 6 लोगों को गिरफ्तार किया है जो लग्जरी कारों सहित गाड़ियां चुराते थे। आरोपी इन गाड़ियों पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर उन्हें छोटे शहरों और दूर-दराज के इलाकों में बेचते थे। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

दिल्ली पुलिस ने लग्जरी कारों सहित अन्य वाहन चोरी करने के आरोप में छह लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी लग्जरी कारों समेत महंगे वाहन चुराते थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी इन गाड़ियों पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर उन्हें छोटे शहरों और दूर-दराज के इलाकों में बेचते थे। चोरी की गाड़ियों को खपाने का काम उन दूर-दराज के इलाकों में की जाती है जहां गाड़ियों की जांच कम होती है।

दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत की चोरी की कारें बरामद की हैं। आरोपियों के पास से मास्टर चाबियां, फर्जी नंबर प्लेट, जाली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और गाड़ियों को बदलने में इस्तेमाल होने वाले औजार जब्त किए गए हैं।

पुलिस की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, जांच टीम ने 27 अगस्त को संदेह होने पर हिंडन कैनाल रोड के पास एक काली एसयूवी को रोका। पुलिस ने एसयूवी के ड्राइवर से कागजात मांगे तो वह नहीं दिखा सका। ड्राइवर की पहचान जामिया नगर के काजिम हुसैन (25) के रूप में हुई है।

पुलिस ने बताया कि वाहन के कागजात की जांच की गई तो पता चला कि गाड़ी प्रीत विहार से चोरी हुई थी। इसके बाद पुलिस ने सख्ती शुरू की। पुलिस टीम ने काजिम से सख्त पूछताछ की। उसने पूरे गिरोह का राज उगल दिया। उसने बताया कि वह और उसके साथी गाड़ियों की चोरी का एक बड़ा गिरोह चलाते हैं। गिरोह दिल्ली, मेरठ, अलीगढ़ और पूर्वोत्तर राज्यों में काम करता है।

पुलिस ने बताया कि आरोपी पहले भी कई बार चोरी के मामलों में जेल जा चुका है। आरोपी काजिम हुसैन ने पुलिस को यह भी बताया कि गिरोह के गुर्गें चोरी की गाड़ियों को कैरियर (गाड़ी ले जाने वाले) के जरिए एक जगह से दूसरे जगह हटाते थे। उन पर नकली नंबर प्लेट लगाकर रिसीवर (गाड़ी खरीदने वाले) को बेच देते थे।