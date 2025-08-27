delhi crime 25 lakh extortion money demanded from jeweller in name of lawrence bishnoi लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर दिल्ली के ज्वेलर से मांगे 25 लाख, पंजाब से 3 अरेस्ट; बड़े खुलासे, Ncr Hindi News - Hindustan
लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर दिल्ली के ज्वेलर से मांगे 25 लाख, पंजाब से 3 अरेस्ट; बड़े खुलासे

पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में एक ज्वेलर से लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर 25 लाख की रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने पंजाब में छापेमारी कर तीन आरोपियों को दबोचा है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट… 

Krishna Bihari Singh हिन्दुस्तान, रजनीश कुमार पाण्डेय, नई दिल्लीWed, 27 Aug 2025 11:01 PM
पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में एक ज्वेलर से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर 25 लाख की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। पुलिस उपायुक्त अभिषेक धानिया ने बताया कि स्पेशल स्टाफ और कल्याणपुरी की संयुक्त टीम ने मामले का खुलासा करते हुए पंजाब में छापेमारी कर तीन आरोपियों को दबोच लिया है। उनके कब्जे से मोबाइल फोन और वह व्हाट्सएप नंबर आईडी भी जब्त कर ली गई है जिससे सारे धमकी भरे संदेश भेजे गए थे।

लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर मांगे 25 लाख

पुलिस गिरोह के अन्य गुर्गों के बारे में जानकारी के लिए पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक, 12 अगस्त को कल्याणपुरी थाने में एक गहनों की दुकान के डायरेक्टर को कॉल और व्हाट्सएप पर धमकियां मिलने की शिकायत मिली। कॉल करने वाले बदमाशों ने खुद को कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह से जुड़ा बताते हुए 25 लाख रुपये की रंगदारी मांगी।

ऐसे हुई आरोपियों की पहचान

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत ही एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। स्पेशल स्टाफ इंचार्ज इंस्पेक्टर जितेंद्र मलिक और स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। तकनीकी सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान की।

पंजाब में छापेमारी

इसके बाद पंजाब में उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। पुलिस ने पहले चरण में पंजाब के तरनतारन निवासी 23 वर्षीय रोहित भुल्लर और गुरदासपुर निवासी 21 वर्षीय अर्शदीप सिंह उर्फ करण को गिरफ्तार किया। इनके पास से रंगदारी मांगने के लिए इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन और व्हाट्सएप नंबर आईडी बरामद हुई।

बहरीन में बैठे पंजाब के गैंगस्टर के इशारे पर काम

पूछताछ में इन्होंने बताया कि दोनों पंजाब के रहने वाले शेरू नामक व्यक्ति के इशारों पर काम कर रहे थे। फिलहाल वह बहरीन में रहता है। अर्शदीप ने बताया कि शेरू ने ही उन्हें एक वाहन मुहैया करवाने के लिए गुरजिंदर सिंह उर्फ गगन से मिलवाया था।

इंस्टाग्राम से संपर्क कर गिरोह से जोड़ा

तकनीकी सर्विलांस से गगन की पहचान कर पुलिस ने उसे भी पंजाब से गिरफ्तार कर लिया। गगन पहले से तीन आपराधिक मामलों में शामिल पाया गया है। गगन ने बताया है कि अर्शदीप ने अप्रैल 2025 में इंस्टाग्राम के माध्यम से उससे संपर्क किया था। इसके बात व्यक्तिगत रूप से मुलाकात के बाद गिरोह में शामिल होने और वारदात की कहानी रची। पुलिस की आगे की जांच जारी है।