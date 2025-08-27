लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर दिल्ली के ज्वेलर से मांगे 25 लाख, पंजाब से 3 अरेस्ट; बड़े खुलासे

पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में एक ज्वेलर से लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर 25 लाख की रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने पंजाब में छापेमारी कर तीन आरोपियों को दबोचा है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में एक ज्वेलर से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर 25 लाख की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। पुलिस उपायुक्त अभिषेक धानिया ने बताया कि स्पेशल स्टाफ और कल्याणपुरी की संयुक्त टीम ने मामले का खुलासा करते हुए पंजाब में छापेमारी कर तीन आरोपियों को दबोच लिया है। उनके कब्जे से मोबाइल फोन और वह व्हाट्सएप नंबर आईडी भी जब्त कर ली गई है जिससे सारे धमकी भरे संदेश भेजे गए थे।

लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर मांगे 25 लाख पुलिस गिरोह के अन्य गुर्गों के बारे में जानकारी के लिए पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक, 12 अगस्त को कल्याणपुरी थाने में एक गहनों की दुकान के डायरेक्टर को कॉल और व्हाट्सएप पर धमकियां मिलने की शिकायत मिली। कॉल करने वाले बदमाशों ने खुद को कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह से जुड़ा बताते हुए 25 लाख रुपये की रंगदारी मांगी।

ऐसे हुई आरोपियों की पहचान मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत ही एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। स्पेशल स्टाफ इंचार्ज इंस्पेक्टर जितेंद्र मलिक और स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। तकनीकी सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान की।

पंजाब में छापेमारी इसके बाद पंजाब में उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। पुलिस ने पहले चरण में पंजाब के तरनतारन निवासी 23 वर्षीय रोहित भुल्लर और गुरदासपुर निवासी 21 वर्षीय अर्शदीप सिंह उर्फ करण को गिरफ्तार किया। इनके पास से रंगदारी मांगने के लिए इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन और व्हाट्सएप नंबर आईडी बरामद हुई।

बहरीन में बैठे पंजाब के गैंगस्टर के इशारे पर काम पूछताछ में इन्होंने बताया कि दोनों पंजाब के रहने वाले शेरू नामक व्यक्ति के इशारों पर काम कर रहे थे। फिलहाल वह बहरीन में रहता है। अर्शदीप ने बताया कि शेरू ने ही उन्हें एक वाहन मुहैया करवाने के लिए गुरजिंदर सिंह उर्फ गगन से मिलवाया था।