दिल्ली में आग की 2 घटनाएं; फैक्ट्री खाक, झाड़ियों के धधकने से दर्जनों कारें बचीं
दिल्ली में रविवार को रघुवीर नगर और मंडोली में आग लगने की दो बड़ी घटनाएं हुईं। सतर्कता के कारण रघुवीर नगर में सीएनजी कारें सुरक्षित बचा ली गईं, जबकि मंडोली में वेल्डिंग की चिंगारी से हादसा हुआ।
दिल्ली के रघुवीर नगर और मंडोली में रविवार को आग लगने की 2 बड़ी घटनाएं हुईं। रघुवीर नगर में नाले के किनारे सूखी झाड़ियों में भीषण आग लग गई जिसने तेजी से विकराल रूप ले लिया। आग से सड़क किनारे खड़ी दर्जनों सीएनजी कारों को समय रहते सुरक्षित स्थान पर हटा लिया गया जिससे एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। दूसरी घटना मंडोली की है जहां एक केमिकल फैक्ट्री में वेल्डिंग की चिंगारी से भीषण आग लग गई। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों स्थानों पर आग पर काबू पाया।
रघुवीर नगर इलाके में झाड़ियों में आग
पश्चिमी दिल्ली के रघुवीर नगर इलाके में रविवार शाम एचएमपी ब्लॉक के पास नाले वाली रोड के किनारे मौजूद झाड़ियों में अचानक भीषण आग लग गई। सूखे पत्तों और टहनियों के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप धारण कर लिया। गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई और सड़क किनारे खड़ी दर्जनों व्यावसायिक सीएनजी कारों को समय रहते सुरक्षित स्थान पर हटा लिया गया जिससे एक बहुत बड़ा हादसा टल गया।
जानकारी के मुताबिक, रविवार शाम करीब 6:30 बजे हादसा हुआ। स्थानीय निवासी सुरेन्द्र ने बताया कि नाले के किनारे काफी घने पेड़-पौधे और झाड़ियां हैं। यह मार्ग स्थानीय लोगों के लिए सुबह-शाम टहलने की प्रमुख जगह है। रविवार शाम अचानक इन झाड़ियों से आग की ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार उठने लगा। देखते ही देखते आग ने महज कुछ ही मिनटों में 50 मीटर से अधिक के दायरे को अपनी चपेट में ले लिया।
सीएनजी कारों को हटाने से टला बड़ा विस्फोट
आग लगने वाली जगह के पास सबसे बड़ा खतरा सड़क किनारे खड़ी दर्जनों व्यावसायिक सीएनजी कारों से था। सीएनजी वाहनों के आग की चपेट में आने से बड़ा और जानलेवा विस्फोट हो सकता था। हालांकि, आग की लपटें देखते ही स्थानीय लोगों और कार चालकों ने तत्परता दिखाई और तुरंत सभी वाहनों को वहां से हटा लिया।
रिहायशी इलाके में आग फैलने से रोका
उधर, आग भड़कने की सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई। सूचना पाते ही दमकल की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकल कर्मियों ने बिना देरी किए मोर्चा संभाला और आग को रिहायशी इलाके की तरफ फैलने से रोक दिया। करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। फिलहाल आग लगने का स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि गर्मी के मौसम में सूखे पत्तों पर किसी चिंगारी के गिरने से यह हादसा हुआ होगा।
काले धुएं का गुबार
वहीं हर्ष विहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मंडोली इलाके में रविवार दोपहर एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगते ही आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया, जिसे देखकर आसपास के लोगों में भारी दहशत फैल गई। गनीमत यह रही कि इस बड़े हादसे में किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन फैक्ट्री के अंदर मौजूद सारा केमिकल व अन्य सामान जलकर खाक हो गया। करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया।
जानकारी के मुताबिक, हादसा रविवार दोपहर करीब 2:30 बजे का है। बताया जा रहा है कि केमिकल फैक्ट्री के बिल्कुल पास स्थित एक लोहे के प्लांट में गैस वेल्डिंग का काम चल रहा था। इसी दौरान वेल्डिंग से निकली एक चिंगारी छिटककर पास में रखे केमिकल तक जा पहुंची। ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण केमिकल ने तुरंत आग पकड़ ली और देखते ही देखते लपटें तेज हो गईं। कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरा इलाका धुएं से भर गया।
फैक्ट्री खाक
आग की भयंकर लपटें देखकर स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल की एक गाड़ी ने हालात को संभालने की कोशिश शुरू की और दमकल कर्मियों ने मोर्चा संभाला। लगभग एक घंटे की मशक्कत के बाद आग को पूरी तरह बुझा दिया गया। राहत की बात यह रही कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन फैक्ट्री में रखा सामान जलकर पूरी तरह खाक हो गया।
भारी लापरवाही की आशंका
घटना के बाद पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने मौके का जायजा लिया। शुरुआती जांच में इस घटना के पीछे भारी लापरवाही की आशंका जताई जा रही है। केमिकल जैसे बेहद ज्वलनशील पदार्थों के पास बिना सुरक्षा इंतजामों के गैस वेल्डिंग कार्य किए जाने को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। वहीं, स्थानीय लोगों का आरोप है कि इलाके में कई जगहों पर सुरक्षा मानकों की खुलेआम अनदेखी की जाती है, जिससे यहां हर समय ऐसे गंभीर हादसों का खतरा मंडराता रहता है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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