दिल्ली की उभरती महिला क्रिकेटर प्रति‍का रावल को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए दिल्ली सरकार की ओर से 1.5 करोड़ रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को अपने आवास पर रावल से मुलाकात की और उनके बेहतरीन प्रदर्शन की सराहना करते हुए यह घोषणा की।

प्रति‍का रावल ने हाल ही में संपन्न आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में कुल 308 रन बनाए थे। वह टूर्नामेंट में चौथी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी रहीं। उनसे आगे दक्षिण अफ्रीका की लौरा वूलवर्ट (571 रन), भारत की स्मृति मंधाना (434 रन) और ऑस्ट्रेलिया की एश्ले गार्डनर (328 रन) रहीं। इस शानदार प्रदर्शन से रावल ने न केवल देश बल्कि दिल्ली का भी नाम रोशन किया।

रावल को बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी लीग मैच के दौरान चोट लग गई थी, जिसके कारण वह सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबलों में नहीं खेल सकीं। इसके बावजूद टीम इंडिया ने फाइनल में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। फाइनल के बाद मैदान पर होने वाले जश्न के दौरान टीम की साथी खिलाड़ी व्हीलचेयर पर बैठी रावल को लेकर मैदान में पहुंचीं, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ‘एक्स’ (पूर्व ट्विटर) पर लिखा, “आज जन सेवा सदन में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की प्रतिभाशाली खिलाड़ी प्रति‍का रावल का स्वागत किया। हमारी यह प्रतिभाशाली बेटी दिल्ली का गौरव है। खेल के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली सरकार उन्हें 1.5 करोड़ रुपये का पुरस्कार देगी।”