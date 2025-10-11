Delhi Cracks Down on Deadly Cough Syrup After Tragic Child Deaths बच्चों की मौत के बाद दिल्ली में कोल्ड्रिफ सिरप पर सख्ती, सरकार ने लगाया बिक्री पर बैन, Ncr Hindi News - Hindustan
बच्चों की मौत के बाद दिल्ली में कोल्ड्रिफ सिरप पर सख्ती, सरकार ने लगाया बिक्री पर बैन

MP में कोल्ड्रिफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद दिल्ली सरकार ने इस दवा पर तुरंत रोक लगा दी है, वहीं दूसरी तरफ छिंदवाड़ा की कोर्ट ने सिरप बनाने वाली स्रेसन फार्मा के मालिक रंगनाथन को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है, जिसे एसआईटी ने चेन्नई से गिरफ्तार किया था।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, एएनआईSat, 11 Oct 2025 11:33 AM
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 'कोल्ड्रिफ' कफ सिरप के सेवन से 22 बच्चों की मौत का मामला सामने आने के बाद दिल्ली सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने इस खतरनाक सिरप पर तुरंत रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को साफ तौर पर कहा गया है कि इस सिरप को न तो प्रेस्क्राइब किया जाए और न ही बेचा जाए।

स्वास्थ्य मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हमने केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए यह सख्त कदम उठाया है। पिछले छह महीनों से हमने इस सिरप बनाने वाली कंपनी को कोई टेंडर नहीं दिया। सभी अस्पतालों और केमिस्ट दुकानों को इस दवा को पूरी तरह प्रतिबंधित करने के लिए कहा गया है।"

स्रेसन फार्मा के मालिक पर शिकंजा

इस मामले में कानूनी कार्रवाई भी तेज हो गई है। छिंदवाड़ा की परासिया कोर्ट ने स्रेसन फार्मा के मालिक रंगनाथन को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। रंगनाथन को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया था। छिंदवाड़ा के पुलिस अधीक्षक अजय पांडे ने बताया कि विशेष जांच दल (SIT) ने रंगनाथन को चेन्नई से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उनकी मेडिकल जांच की गई और अब उन्हें छिंदवाड़ा लाया जाएगा।

ड्रग्स कंट्रोलर की सख्त हिदायत

इस बीच, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। DCGI के प्रमुख डॉ. राजीव सिंह रघुवंशी ने 7 अक्टूबर को एक पत्र में कहा, "दवाओं के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल और तैयार उत्पादों की जांच बेहद जरूरी है।" उन्होंने ड्रग्स नियम, 1945 का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया।