बच्चों की मौत के बाद दिल्ली में कोल्ड्रिफ सिरप पर सख्ती, सरकार ने लगाया बिक्री पर बैन

MP में कोल्ड्रिफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद दिल्ली सरकार ने इस दवा पर तुरंत रोक लगा दी है, वहीं दूसरी तरफ छिंदवाड़ा की कोर्ट ने सिरप बनाने वाली स्रेसन फार्मा के मालिक रंगनाथन को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है, जिसे एसआईटी ने चेन्नई से गिरफ्तार किया था।

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 'कोल्ड्रिफ' कफ सिरप के सेवन से 22 बच्चों की मौत का मामला सामने आने के बाद दिल्ली सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने इस खतरनाक सिरप पर तुरंत रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को साफ तौर पर कहा गया है कि इस सिरप को न तो प्रेस्क्राइब किया जाए और न ही बेचा जाए।

स्वास्थ्य मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हमने केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए यह सख्त कदम उठाया है। पिछले छह महीनों से हमने इस सिरप बनाने वाली कंपनी को कोई टेंडर नहीं दिया। सभी अस्पतालों और केमिस्ट दुकानों को इस दवा को पूरी तरह प्रतिबंधित करने के लिए कहा गया है।"

स्रेसन फार्मा के मालिक पर शिकंजा इस मामले में कानूनी कार्रवाई भी तेज हो गई है। छिंदवाड़ा की परासिया कोर्ट ने स्रेसन फार्मा के मालिक रंगनाथन को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। रंगनाथन को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया था। छिंदवाड़ा के पुलिस अधीक्षक अजय पांडे ने बताया कि विशेष जांच दल (SIT) ने रंगनाथन को चेन्नई से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उनकी मेडिकल जांच की गई और अब उन्हें छिंदवाड़ा लाया जाएगा।