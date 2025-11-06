दिल्ली की अदालतों में 15 लाख से ज्यादा मामले, 700 से ज्यादा जज; फिर क्यों बढ़ता जा रहा बोझ
संक्षेप: देशभर में अदालतों में केस की संख्या बढ़ती जा रही है। दिल्ली की अदालतें भी इससे अछूती नही हैं। रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि बढ़ते न्यायिक लंबित मामलों के कारण केसों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। यहां 700 से ज्यादा जज हैं, फिर भी लंबित मामलों की संख्या बढ़ रही है।
देशभर में अदालतों में केस की संख्या बढ़ती जा रही है। दिल्ली की अदालतें भी इससे अछूती नही हैं। रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि बढ़ते न्यायिक लंबित मामलों के कारण केसों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (NJDG) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली की निचली अदालतों में 15.6 लाख मामले हैं। इनमें से 13.5 लाख मामले आपराधिक और 2.18 लाख माामले दीवानी के लंबित हैं। रिपोर्ट के अनुसार, ये आंकड़े बढ़ते ही जा रही हैं। रिपोर्ट में दिल्ली में बढ़ते मामलों की वजह भी बताई गई है।
निपटान कम, नए मामले ज्यादा
रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में कुल 700 से ज्यादा जज हैं। इस हिसाब से औसतन 2200 मामलों को निपटाने के लिए एक जज हैं। बताया जा रहा है कि जजों की संख्या केस के हिसाब से स्थिर है, लेकिन मामले निपटाने से ज्यादा दर्ज किए जा रहे हैं। यही वजह है कि साल दर साल अदालतों पर लंबित मामलों का दबाव बढ़ता जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार, साल 2018 में जहां 3.78 लाख मामलों का निपटारा किया गया है, वहीं 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 7.96 लाख हो गया। हालांकि, इस दौरान मामलों की संख्या दोगुनी से ज्यादा बढ़ी है। रिपोर्ट के अनुसार, इस दौरान मामले 4.84 लाख से बढ़कर 10.2 लाख हो गए हैं।
साल 2018 से लेकर 2025 तक हर साल दर्ज किए गए और निपटाए गए मामलों के बीच का औसत अंतर 1.3 लाख का था। इस तरह दिल्ली की अदालतों में मामलों को निपटाने में तेजी आई है, लेकिन दर्ज किए मामले उससे ज्यादा बढ़े हैं। रिपोर्ट के अनुसार, ज्यादातर लंबित मामले हाल में ही दर्ज किए गए हैं। सभी लंबित मामलों में से दो तिहाई मामले 2023 से लेकर 2025 तक दर्ज किए गए हैं। इन लंबित मामलों में 94 प्रतिशत मामले 2018 के बाद दर्ज किए गए हैं। 2017 से तक इन सभी लंबित मामलों का केवल 6 प्रतिशत दर्ज किया गया था। दिल्ली में सबसे पुराने दो मामले 56 साल पुराने हैं, जिन्हें 1969 में दर्ज किया गया था।