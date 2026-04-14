ऐसे अपराध किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं; बच्ची के रेप-हत्या के दोषी को अंतिम सांस तक कैद
दिल्ली के रोहिणी जिला अदालत ने आठ साल की बच्ची के साथ रेप के बाद उसकी हत्या करने वाले दोषी चंदर भुखान को अंतिम सांस तक सलाखों के पीछे रहने की सजा सुनाई है।
दिल्ली के रोहिणी जिला अदालत ने आठ साल की बच्ची के साथ रेप के बाद उसकी हत्या करने वाले दोषी चंदर भुखान को अंतिम सांस तक सलाखों के पीछे रहने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय नागर की अदालत ने कहा कि बच्चों के खिलाफ ऐसे अपराध किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और कानून ऐसे दोषियों के खिलाफ जरा भी नरमी नहीं बरतेगा। ऐसे अपराधियों को कड़ी सजा देना जरूरी है ताकि समाज में समान सोच रखने वाले लोगों के मन में कानून का डर बना रहे।
अदालत पॉक्सो अधिनियम की धारा छह और आईपीसी की धारा 302 व 376(2)(i) के तहत दोषी ठहराए गए आरोपी चंदर की सजा पर सुनवाई कर रही थीं। यह घटना समयपुर बादली थानाक्षेत्र में मार्च 2016 की है। 24 और 25 मार्च की दरम्यानी रात को आरोपी ने घर के बाहर चारपाई पर सो रही पीड़िता को अगवा कर लिया था। फिर खेड़ा कलां इलाके में रेलवे लाइन के पास स्थित एक गेहूं के खेत में ले जाकर नशे की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर अपराध छिपाने के लिए गला घोंटकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी।
जांच के दौरान मौके से खून से सने गेहूं के पौधे और रिलेक्सो कंपनी की एक चप्पल बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपी के कमरे से उसकी पैंट, शर्ट और दूसरी चप्पल बरामद की, जिससे उसका अपराध स्थल पर होना पुख्ता हुआ। मेडिकल रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि हुई कि बच्ची की मौत गला घोंटने से हुई थी।
बचाव पक्ष की दलीलों को माना अपर्याप्त
अदालत में सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक राजेश सिरोही ने दोषी के लिए कठोरतम सजा की मांग की। उन्होंने दलील दी कि दोषी ने न केवल मासूम के साथ बलात्कार किया, बल्कि उसका गला घोंटकर हत्या कर दी, जो अपराधी की क्रूर मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने अदालत से कहा कि समाज में ऐसे अपराधियों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर, बचाव पक्ष के वकील ने दोषी की कम उम्र और उसके परिवार की गरीबी का हवाला देते हुए कुछ नरमी बरतने की अपील की, लेकिन अदालत ने अपराध की गंभीरता के सामने इन दलीलों को अपर्याप्त माना।
परिजनों को 15 लाख मुआवजा
मामले में अधिवक्ता स्वाति वर्मा ने पीड़िता के परिजनों को न्याय और उचित आर्थिक सहायता दिलाने के लिए प्रभावी दलीलें पेश कीं। उन्होंने अदालत को बताया कि पीड़ित परिवार अत्यंत गरीब है और इस घटना के बाद से वे गहरे सदमे और आर्थिक तंगी में हैं। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि मुआवजे की राशि ऐसी होनी चाहिए जिससे परिवार का पुनर्वास हो सके और उन्हें इस असहनीय मानसिक पीड़ा से उबरने में कुछ मदद मिले। उनकी दलीलों पर गौर करते हुए अदालत ने पीड़िता के परिजनों के लिए 15 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।
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अदिति शर्मा
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