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ऐसे अपराध किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं; बच्ची के रेप-हत्या के दोषी को अंतिम सांस तक कैद

Apr 14, 2026 08:22 pm ISTAditi Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, निखिल पाठक
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दिल्ली के रोहिणी जिला अदालत ने आठ साल की बच्ची के साथ रेप के बाद उसकी हत्या करने वाले दोषी चंदर भुखान को अंतिम सांस तक सलाखों के पीछे रहने की सजा सुनाई है।

ऐसे अपराध किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं; बच्ची के रेप-हत्या के दोषी को अंतिम सांस तक कैद

दिल्ली के रोहिणी जिला अदालत ने आठ साल की बच्ची के साथ रेप के बाद उसकी हत्या करने वाले दोषी चंदर भुखान को अंतिम सांस तक सलाखों के पीछे रहने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय नागर की अदालत ने कहा कि बच्चों के खिलाफ ऐसे अपराध किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और कानून ऐसे दोषियों के खिलाफ जरा भी नरमी नहीं बरतेगा। ऐसे अपराधियों को कड़ी सजा देना जरूरी है ताकि समाज में समान सोच रखने वाले लोगों के मन में कानून का डर बना रहे।

अदालत पॉक्सो अधिनियम की धारा छह और आईपीसी की धारा 302 व 376(2)(i) के तहत दोषी ठहराए गए आरोपी चंदर की सजा पर सुनवाई कर रही थीं। यह घटना समयपुर बादली थानाक्षेत्र में मार्च 2016 की है। 24 और 25 मार्च की दरम्यानी रात को आरोपी ने घर के बाहर चारपाई पर सो रही पीड़िता को अगवा कर लिया था। फिर खेड़ा कलां इलाके में रेलवे लाइन के पास स्थित एक गेहूं के खेत में ले जाकर नशे की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर अपराध छिपाने के लिए गला घोंटकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी।

जांच के दौरान मौके से खून से सने गेहूं के पौधे और रिलेक्सो कंपनी की एक चप्पल बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपी के कमरे से उसकी पैंट, शर्ट और दूसरी चप्पल बरामद की, जिससे उसका अपराध स्थल पर होना पुख्ता हुआ। मेडिकल रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि हुई कि बच्ची की मौत गला घोंटने से हुई थी।

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बचाव पक्ष की दलीलों को माना अपर्याप्त

अदालत में सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक राजेश सिरोही ने दोषी के लिए कठोरतम सजा की मांग की। उन्होंने दलील दी कि दोषी ने न केवल मासूम के साथ बलात्कार किया, बल्कि उसका गला घोंटकर हत्या कर दी, जो अपराधी की क्रूर मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने अदालत से कहा कि समाज में ऐसे अपराधियों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर, बचाव पक्ष के वकील ने दोषी की कम उम्र और उसके परिवार की गरीबी का हवाला देते हुए कुछ नरमी बरतने की अपील की, लेकिन अदालत ने अपराध की गंभीरता के सामने इन दलीलों को अपर्याप्त माना।

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परिजनों को 15 लाख मुआवजा

मामले में अधिवक्ता स्वाति वर्मा ने पीड़िता के परिजनों को न्याय और उचित आर्थिक सहायता दिलाने के लिए प्रभावी दलीलें पेश कीं। उन्होंने अदालत को बताया कि पीड़ित परिवार अत्यंत गरीब है और इस घटना के बाद से वे गहरे सदमे और आर्थिक तंगी में हैं। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि मुआवजे की राशि ऐसी होनी चाहिए जिससे परिवार का पुनर्वास हो सके और उन्हें इस असहनीय मानसिक पीड़ा से उबरने में कुछ मदद मिले। उनकी दलीलों पर गौर करते हुए अदालत ने पीड़िता के परिजनों के लिए 15 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।

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Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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