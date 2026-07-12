दिल्ली के शाहीन बाग कब्रिस्तान में शव दोबारा दफनाने पर कोर्ट की मुहर, क्या है पूरा मामला
दिल्ली की जिला अदालत ने शाहीन बाग कब्रिस्तान में जगह की कमी के कारण कब्रों के दोबारा इस्तेमाल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि सार्वजनिक कब्रिस्तान की सीमित जमीन पर किसी व्यक्ति का विशेष अधिकार नहीं बनाया जा सकता।
दिल्ली की एक अदालत ने शाहीन बाग स्थित कब्रिस्तान में पुरानी कब्रों के दोबारा इस्तेमाल (ग्रेव री-यूज) की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि सार्वजनिक कब्रिस्तान की सीमित जमीन पर किसी एक व्यक्ति के लिए विशेष अधिकार नहीं बनाया जा सकता। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि कब्रों का दोबारा उपयोग केवल जगह की कमी जैसी परिस्थितियों में स्वीकार्य हो सकता है।
जिला न्यायाधीश अतुल अहलावत ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें एम. बशारत हुसैन की अंतरिम राहत संबंधी याचिका खारिज कर दी गई थी। हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि यह फैसला केवल अंतरिम राहत के सवाल तक सीमित है और मूल वाद की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता अपने पक्ष में साक्ष्य पेश कर सकते हैं।
याचिकाकर्ता एम. बशारत हुसैन ने अदालत में कहा था कि उनकी पत्नी को अप्रैल 2021 में शाहीन बाग कब्रिस्तान में दफनाया गया था। उनका तर्क था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार किसी शव के पूरी तरह गलने-सड़ने से पहले कब्र को दोबारा नहीं खोला जा सकता। उन्होंने यह भी दलील दी कि सात साल से पहले कब्र का दोबारा इस्तेमाल मृतक की गरिमा और संविधान से मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा।
वहीं, जमीयत उलेमा-ए-हिंद की प्रबंधन समिति और कब्रिस्तान के देखरेखकर्ता मुफ्ती अब्दुल रज़ीक ने इस दलील का विरोध किया। उनका कहना था कि सार्वजनिक कब्रिस्तान में किसी व्यक्ति को किसी विशेष कब्र पर स्थायी या विशेष अधिकार नहीं दिया जा सकता। उन्होंने अदालत को बताया कि कब्रिस्तान में दफनाने के लिए जगह की गंभीर कमी है और आवश्यकता पड़ने पर धार्मिक परंपराओं के अनुरूप कब्रों का दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है।
10 जुलाई के अपने आदेश में अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने तथ्यों और कानून का सही तरीके से मूल्यांकन किया था। अदालत ने यह भी कहा कि इस्लामी कानून में सामान्य रूप से कब्रों को छेड़ने की मनाही है, लेकिन जगह की कमी जैसी अनिवार्य परिस्थितियों में अपवाद भी स्वीकार किए गए हैं। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत थे कि पवित्र कुरान में कब्रों के दोबारा इस्तेमाल पर कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है और उन्होंने अपने तर्क हदीस के आधार पर रखे।
अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता यह साबित करने के लिए कोई वैज्ञानिक या ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सके कि उनकी पत्नी का शव पूरी तरह विघटित नहीं हुआ था या कब्र के दोबारा इस्तेमाल से पहले सात साल का इंतजार करना अनिवार्य है। केवल ऐसा दावा कर देना अंतरिम राहत देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हो सकता। इसी आधार पर अदालत ने अपील खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
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