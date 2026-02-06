दिल्ली दंगों में पिटाई से हो गई थी युवक की मौत, अब कोर्ट ने 2 आरोपी पुलिसकर्मियों को भेजा समन; क्या कहा
दिल्ली दंगों में फैजान की पिटाई और मौत से जुड़े मामले में दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली पुलिस के दो जवानों को समन जारी किया है। अदालत ने सीबीआई द्वारा दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए दोनों आरोपियों को 24 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है।
दिल्ली दंगों के दौरान 2020 में फैजान की पिटाई और मौत से जुड़े मामले में दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली पुलिस के दो जवानों को समन जारी किया है। अदालत ने सीबीआई द्वारा दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए दोनों आरोपियों को 24 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है।
दिल्ली दंगों के समय सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पुलिसकर्मी फैजान को लाठियों से पीटते और उसे जबरन राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर करते दिखाई दे रहे थे। मामले की जांच में दिल्ली पुलिस की ओर से कोई ठोस निष्कर्ष सामने नहीं आने पर 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट ने इस केस की जांच सीबीआई को सौंप दी थी।
सीबीआई ने हाल ही में हेड कांस्टेबल रविंदर कुमार और कांस्टेबल पवन यादव के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 325 और 304(II) के तहत चार्जशीट दाखिल की है। इसमें गैर इरादतन हत्या और मारपीट के आरोप लगाए गए हैं। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मयंक गोयल ने 4 फरवरी के अपने आदेश में कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त है।
इससे पहले जुलाई 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की जांच को लेकर दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई थी। न्यायमूर्ति अनुप जयराम भंभानी ने कहा था कि यह घटना घृणा अपराध की श्रेणी में आती है, लेकिन पुलिस की जांच सुस्त और अधूरी रही। उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों पर हमला करने का आरोप है, वही कानून के रखवाले थे और उनके खिलाफ जांच भी उसी एजेंसी द्वारा की जा रही थी, जिससे जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं।
इस मामले में फैजान की मां किस्मतुन ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि उनके बेटे को करदमपुरी में पुलिसकर्मियों ने बेरहमी से पीटा और फिर ज्योति नगर थाने में अवैध हिरासत में रखा गया, जहां उसे समय पर इलाज नहीं मिला और उसकी मौत हो गई।
