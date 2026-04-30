सत्येंद्र जैन मानहानि मामले में करनैल सिंह के खिलाफ समन रद्द, क्या बोली अदालत?
दिल्ली की अदालत ने भाजपा विधायक करनैल सिंह के खिलाफ जारी समन रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट को मानहानि मामले में साक्ष्यों की बेहतर जांच करनी चाहिए थी। अब निचली अदालत सत्येंद्र जैन की शिकायत पर नए सिरे से विचार करेगी।
दिल्ली की एक विशेष अदालत ने AAP नेता सत्येंद्र जैन की ओर से दायर मानहानि की शिकायत पर भाजपा विधायक करनैल सिंह को समन जारी करने का आदेश रद्द किया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि निचली अदालत ने कानूनी पहलुओं की सही जांच नहीं की थी। कोर्ट के अनुसार, मजिस्ट्रेट को यह तय करने से पहले कि मामला चलाने लायक है या नहीं, बयानों और साक्ष्यों की गहराई से समीक्षा करनी चाहिए थी। अब यह मामला वापस ट्रायल कोर्ट भेज दिया गया है ताकि वह नए सिरे से आदेश पारित करे। सत्येंद्र जैन ने टीवी इंटरव्यू में छवि खराब करने का आरोप लगाया था।
विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि ट्रायल कोर्ट का यह मानना गलत है कि मानहानि के मामलों में कानूनी अपवादों की जांच केवल ट्रायल के दौरान ही हो सकती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट को समन जारी करने से पहले ही बयानों और रिकॉर्ड में मौजूद सबूतों की सीमित जांच करनी चाहिए थी ताकि यह पता चल सके कि केस को आगे बढ़ाने का कोई ठोस आधार है भी या नहीं।
न्यायाधीश ने कहा कि उक्त आदेश को निरस्त किया जाता है। हम मामले को निचली अदालत को वापस भेज रहे हैं ताकि वह कानून के अनुसार नया आदेश जारी कर सके। एक अप्रैल को मजिस्ट्रेट अदालत ने कहा था कि सत्येंद्र जैन ने अपनी शिकायत में और अपनी ओर से पेश किए गए गवाहों के बयान में मानहानि के सभी तत्वों को प्रथम दृष्टया स्थापित किया है जो मुकदमे की कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त हैं। सत्येंद्र जैन ने भाजपा विधायक करनैल सिंह पर एक टेलीविजन इंटरव्यू में उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है।
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लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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