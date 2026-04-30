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सत्येंद्र जैन मानहानि मामले में करनैल सिंह के खिलाफ समन रद्द, क्या बोली अदालत?

Apr 30, 2026 07:40 pm ISTKrishna Bihari Singh पीटीआई, नई दिल्ली
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दिल्ली की अदालत ने भाजपा विधायक करनैल सिंह के खिलाफ जारी समन रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट को मानहानि मामले में साक्ष्यों की बेहतर जांच करनी चाहिए थी। अब निचली अदालत सत्येंद्र जैन की शिकायत पर नए सिरे से विचार करेगी।

सत्येंद्र जैन मानहानि मामले में करनैल सिंह के खिलाफ समन रद्द, क्या बोली अदालत?

दिल्ली की एक विशेष अदालत ने AAP नेता सत्येंद्र जैन की ओर से दायर मानहानि की शिकायत पर भाजपा विधायक करनैल सिंह को समन जारी करने का आदेश रद्द किया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि निचली अदालत ने कानूनी पहलुओं की सही जांच नहीं की थी। कोर्ट के अनुसार, मजिस्ट्रेट को यह तय करने से पहले कि मामला चलाने लायक है या नहीं, बयानों और साक्ष्यों की गहराई से समीक्षा करनी चाहिए थी। अब यह मामला वापस ट्रायल कोर्ट भेज दिया गया है ताकि वह नए सिरे से आदेश पारित करे। सत्येंद्र जैन ने टीवी इंटरव्यू में छवि खराब करने का आरोप लगाया था।

विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि ट्रायल कोर्ट का यह मानना गलत है कि मानहानि के मामलों में कानूनी अपवादों की जांच केवल ट्रायल के दौरान ही हो सकती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट को समन जारी करने से पहले ही बयानों और रिकॉर्ड में मौजूद सबूतों की सीमित जांच करनी चाहिए थी ताकि यह पता चल सके कि केस को आगे बढ़ाने का कोई ठोस आधार है भी या नहीं।

न्यायाधीश ने कहा कि उक्त आदेश को निरस्त किया जाता है। हम मामले को निचली अदालत को वापस भेज रहे हैं ताकि वह कानून के अनुसार नया आदेश जारी कर सके। एक अप्रैल को मजिस्ट्रेट अदालत ने कहा था कि सत्येंद्र जैन ने अपनी शिकायत में और अपनी ओर से पेश किए गए गवाहों के बयान में मानहानि के सभी तत्वों को प्रथम दृष्टया स्थापित किया है जो मुकदमे की कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त हैं। सत्येंद्र जैन ने भाजपा विधायक करनैल सिंह पर एक टेलीविजन इंटरव्यू में उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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