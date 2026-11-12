63 साल के आदमी को 20 साल की कैद, नाबालिग लड़की से बार-बार रेप कर गर्भवती किया
दिल्ली की एक अदालत ने 63 साल के एक आदमी को 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। उस पर एक नाबालिग लड़की के साथ बार-बार रेप करने और उसे गर्भवती बनाने का आरोप था। कोर्ट ने इस मामले में उसे दोषी ठहराने के बाद सजा सुनाई।
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 63 साल के एक आदमी को 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। पुलिस ने बुधवार को बताया कि उस आदमी पर उसी इमारत में रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ बार-बार रेप करने का आरोप था। उसे 'प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज' (POCSO) एक्ट के तहत 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई गई है।
पुलिस ने बताया कि यह मामला फरवरी 2025 में सामने आया, जब लड़की को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान पता चला कि वह गर्भवती है। बाद में हुई जांच के दौरान उसने पुलिस को बताया कि राधेश्याम नाम के आरोपी ने कई बार उसके साथ रेप किया और चुप रहने की धमकी दी। डीसीपी (दक्षिण-पश्चिम) अमित गोयल ने बताया कि जांच के दौरान फोरेंसिक जांच से यह साबित हुआ कि आरोपी ही उस भ्रूण का जैविक पिता था। यह एक अहम सबूत था, जिसने पीड़िता के आरोपों की पुष्टि की।
पुलिस के अनुसार, पटियाला हाउस कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रभ दीप कौर की अदालत ने फरवरी 2025 में सरोजिनी नगर थाने में दर्ज मामले में राधेश्याम को दोषी ठहराया। अदालत ने 18 सितंबर को अपना फैसला सुनाया और 31 अक्टूबर को सजा तय की। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने नई जगह पर रहने जाने के बाद भी लड़की का यौन शोषण करना जारी रखा, जिसके चलते वह गर्भवती हो गई। पीड़िता के बयान के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(2)(एम) (बार-बार रेप) और धारा 351 (आपराधिक धमकी) तथा पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत एफआईआर दर्ज की गई।
जांच के दौरान सबूत जुटाने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें फोरेंसिक जांच के नतीजे भी शामिल थे, जिनसे यह साबित हुआ कि वह गर्भस्थ शिशु का जैविक पिता है। एक अप्रैल 2025 को अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। गोयल ने बताया कि अदालत ने अपने फैसले में राधेश्याम को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 साल की कठोर कैद और 50000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा उसे बीएनएस की धारा 64(2)(एम) के तहत 10 साल की कठोर कैद और 50000 रुपए जुर्माना तथा बीएनएस की धारा 351 के तहत छह महीने की साधारण कैद और 10000 रुपए जुर्माने की सजा दी गई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
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