Delhi court sends Chaitanyananda Saraswati to 14 days judicial custody डर्टी बाबा चैतन्यानंद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा इन बातों का जवाब, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi court sends Chaitanyananda Saraswati to 14 days judicial custody

डर्टी बाबा चैतन्यानंद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा इन बातों का जवाब

इससे पहले पांच दिन की पुलिस हिरासत पूरी होने पर शुक्रवार को पाखंडी बाबा चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिमेष कुमार के सामने पेश किया गया।

Sourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, नई दिल्लीFri, 3 Oct 2025 05:01 PM
share Share
Follow Us on
डर्टी बाबा चैतन्यानंद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा इन बातों का जवाब

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने स्वयंभू बाबा और धर्मगुरू चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसके साथ ही अदालत ने डर्टी बाबा की तरफ से दायर तीन आवेदनों पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। इन आवेदनों में बाबा के वकीलों ने जब्ती ज्ञापन और केस डायरी देने के साथ ही जेल में संन्यासी भोजन, संन्यासी वेश, दवाइयां और किताबें आदि उपलब्ध कराने की मांग की है, जिसके अब अदालत ने इस बारे में पुलिस से जवाब मांगा है।

इससे पहले पांच दिन की पुलिस हिरासत पूरी होने पर शुक्रवार को चैतन्यानंद को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिमेष कुमार के सामने पेश किया गया। चैतन्यानंद (62) को 28 सितंबर को आगरा से गिरफ्तार किया गया था और उस पर दिल्ली के एक निजी संस्थान में 17 छात्राओं का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है।

इससे पहले, पुलिस ने सरस्वती से जुड़े कई बैंक खातों और फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा आठ करोड़ रुपए जब्त कर लिए थे। उसके खिलाफ दर्ज FIR के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली स्थित प्रबंधन संस्थान का पूर्व अध्यक्ष सरस्वती कथित तौर पर छात्राओं को देर रात अपने क्वार्टर में आने के लिए मजबूर करता था और उन्हें अनुचित समय पर अनुचित संदेश भेजता था।

वह कथित तौर पर अपने फोन के जरिए छात्राओं की गतिविधियों पर नजर रखता था।