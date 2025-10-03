डर्टी बाबा चैतन्यानंद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा इन बातों का जवाब

इससे पहले पांच दिन की पुलिस हिरासत पूरी होने पर शुक्रवार को पाखंडी बाबा चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिमेष कुमार के सामने पेश किया गया।

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने स्वयंभू बाबा और धर्मगुरू चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसके साथ ही अदालत ने डर्टी बाबा की तरफ से दायर तीन आवेदनों पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। इन आवेदनों में बाबा के वकीलों ने जब्ती ज्ञापन और केस डायरी देने के साथ ही जेल में संन्यासी भोजन, संन्यासी वेश, दवाइयां और किताबें आदि उपलब्ध कराने की मांग की है, जिसके अब अदालत ने इस बारे में पुलिस से जवाब मांगा है।

इससे पहले पांच दिन की पुलिस हिरासत पूरी होने पर शुक्रवार को चैतन्यानंद को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिमेष कुमार के सामने पेश किया गया। चैतन्यानंद (62) को 28 सितंबर को आगरा से गिरफ्तार किया गया था और उस पर दिल्ली के एक निजी संस्थान में 17 छात्राओं का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है।

इससे पहले, पुलिस ने सरस्वती से जुड़े कई बैंक खातों और फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा आठ करोड़ रुपए जब्त कर लिए थे। उसके खिलाफ दर्ज FIR के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली स्थित प्रबंधन संस्थान का पूर्व अध्यक्ष सरस्वती कथित तौर पर छात्राओं को देर रात अपने क्वार्टर में आने के लिए मजबूर करता था और उन्हें अनुचित समय पर अनुचित संदेश भेजता था।