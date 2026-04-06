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टूरिस्ट बनकर आए, साजिश में फंसे; अमेरिकी समेत 7 विदेशी नागरिक 30 दिन की हिरासत में भेजे गए

Apr 06, 2026 05:54 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, निखिल पाठक, नई दिल्ली
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राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 विदेशी नागरिकों को 30 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जानिए क्या है मामला, ये नागरिक किन देशों के हैं…

टूरिस्ट बनकर आए, साजिश में फंसे; अमेरिकी समेत 7 विदेशी नागरिक 30 दिन की हिरासत में भेजे गए

राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 विदेशी नागरिकों को 30 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इनमें एक अमेरिकी नागरिक मैथ्यू एरन वैन डाइक और यूक्रेन के छह नागरिक हुर्बा पेट्रो, स्लिवियाक तारास, इवान सुकमानोवस्की, स्टेफांकीव मारियन, होनचारुक मक्सिम और कामिन्स्की विक्टर शामिल हैं। इन सभी आरोपियों को एनआईए की हिरासत अवधि खत्म होने के बाद विशेष एनआईए न्यायाधीश प्रशांत शर्मा की अदालत में पेश किया गया था।

टूरिस्ट वीजा पर आए थे भारत, लेकिन…

इससे पहले 16 मार्च को अदालत ने पूछताछ के लिए 11 दिन की हिरासत दी थी, जिसे बाद में 10 दिन और बढ़ाया गया था। सोमवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने एनआईए की मांग पर सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दे दिया। जांच एजेंसी के मुताबिक, यूक्रेन के कुछ नागरिक अलग-अलग तारीखों पर टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे। वे गुवाहाटी पहुंचे और वहां से जरूरी अनुमति लिए बिना मिजोरम चले गए। इसके बाद वे अवैध रूप से म्यांमार में दाखिल हुए।

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प्रतिबंधित संगठन को दे रहे थे हथियार और ट्रेनिंग

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मामले को अलग-अलग हिस्सों में नहीं देखा जा सकता। रिकॉर्ड में यह भी सामने आया है कि ये लोग म्यांमार में सक्रिय संगठनों के जरिए भारत के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों को हथियार और अन्य सामग्री उपलब्ध कराने के साथ-साथ प्रशिक्षण देने में भी शामिल थे। अदालत ने माना कि ये आरोप सीधे तौर पर देश की सुरक्षा और हितों से जुड़े हैं और इस मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 18 लागू होती है।

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Ratan Gupta

लेखक के बारे में

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रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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