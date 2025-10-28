वैवाहिक विवादों में दावों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करती हैं पत्नियां; महिला जज ने किस मामले में कहा ऐसा?

संक्षेप: अदालत ने कहा कि महिला की शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव और बेरोजगारी के लिए कोई ठोस कारण न होने की वजह से यह बिल्कुल भी भरोसा करने लायक बात नहीं है कि वह फिलहाल काम नहीं कर रही।

दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने हाल ही में एक महिला की अंतरिम भरण-पोषण की मांग वाली याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि वैवाहिक विवादों में अक्सर पत्नियां अपने खर्चों व जरूरतों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करती हैं, जबकि पति की प्रवृत्ति आय को कम दिखाने की होती है। न्यायिक मजिस्ट्रेट पूजा यादव की अदालत ने घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत दायर याचिका पर यह आदेश दिया।

अपने आदेश में अदालत ने कहा कि विवाह संबंधी विवादों में यह प्रवृत्ति देखी गई है कि व्यक्ति अपनी आय को कम बताता है और पत्नी अपने खर्चों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करती है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता महिला कानून स्नातक है और अक्तूबर 2024 तक दिल्ली महिला आयोग में कार्यरत रही है। उसने ऐसा कोई प्रमाण भी नहीं दिया, जिससे यह साबित हो कि वह अब काम करने में असमर्थ है या नौकरी पाने में उसे कोई बाधा आ रही है। उसे इस शादी से कोई बच्चा भी नहीं है और ना ही ऐसी कोई अन्य जिम्मेदारी भी है जो उसे काम करने से रोके।

महिला ने अदालत में दावा किया था कि वह अपने भाई के साथ रह रही है और उसका मासिक खर्च 30 हजार रुपए है। लेकिन अपने इस दावे को साबित करने से जुड़ा कोई दस्तावेज भी उसने नहीं दिया। जिसके बाद अदालत ने अपने फैसले में यह भी उल्लेख किया कि मार्च 2024 के बाद उसके बैंक खाते में कई क्रेडिट एंट्री दर्ज हुई हैं, जिनका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि उसकी शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव और बेरोजगारी के लिए कोई ठोस कारण न होने की वजह से यह बिल्कुल भी भरोसा करने योग्य बात नहीं है कि वह फिलहाल काम नहीं कर रही।