Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi court says Tendency of wife to exaggerate claims in matrimonial dispute
वैवाहिक विवादों में दावों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करती हैं पत्नियां; महिला जज ने किस मामले में कहा ऐसा?

वैवाहिक विवादों में दावों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करती हैं पत्नियां; महिला जज ने किस मामले में कहा ऐसा?

संक्षेप: अदालत ने कहा कि महिला की शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव और बेरोजगारी के लिए कोई ठोस कारण न होने की वजह से यह बिल्कुल भी भरोसा करने लायक बात नहीं है कि वह फिलहाल काम नहीं कर रही।

Tue, 28 Oct 2025 06:19 PMSourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने हाल ही में एक महिला की अंतरिम भरण-पोषण की मांग वाली याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि वैवाहिक विवादों में अक्सर पत्नियां अपने खर्चों व जरूरतों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करती हैं, जबकि पति की प्रवृत्ति आय को कम दिखाने की होती है। न्यायिक मजिस्ट्रेट पूजा यादव की अदालत ने घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत दायर याचिका पर यह आदेश दिया।

अपने आदेश में अदालत ने कहा कि विवाह संबंधी विवादों में यह प्रवृत्ति देखी गई है कि व्यक्ति अपनी आय को कम बताता है और पत्नी अपने खर्चों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करती है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता महिला कानून स्नातक है और अक्तूबर 2024 तक दिल्ली महिला आयोग में कार्यरत रही है। उसने ऐसा कोई प्रमाण भी नहीं दिया, जिससे यह साबित हो कि वह अब काम करने में असमर्थ है या नौकरी पाने में उसे कोई बाधा आ रही है। उसे इस शादी से कोई बच्चा भी नहीं है और ना ही ऐसी कोई अन्य जिम्मेदारी भी है जो उसे काम करने से रोके।

महिला ने अदालत में दावा किया था कि वह अपने भाई के साथ रह रही है और उसका मासिक खर्च 30 हजार रुपए है। लेकिन अपने इस दावे को साबित करने से जुड़ा कोई दस्तावेज भी उसने नहीं दिया। जिसके बाद अदालत ने अपने फैसले में यह भी उल्लेख किया कि मार्च 2024 के बाद उसके बैंक खाते में कई क्रेडिट एंट्री दर्ज हुई हैं, जिनका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि उसकी शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव और बेरोजगारी के लिए कोई ठोस कारण न होने की वजह से यह बिल्कुल भी भरोसा करने योग्य बात नहीं है कि वह फिलहाल काम नहीं कर रही।

आगे मजिस्ट्रेट ने कहा कि मामले पर गौर करने के बाद फिलहाल अदालत का मानना है कि याचिकाकर्ता इस समय स्वयं अपना भरण-पोषण करने में सक्षम है, इसलिए अंतरिम राहत देने का कोई आधार नहीं है। इसके बाद याचिका को खारिज करते हुए, अदालत ने कहा कि राहत का फैसला मुकदमे के खत्म होने के समय गुण-दोष के आधार पर किया जाएगा।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।