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केवल एक मौका काफी नहीं होता; कोर्ट ने खास टिप्पणी करते हुए मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले को किया रद्द

By Sourabh Jain
पीटीआई, नई दिल्ली
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कोर्ट ने बताया कि, ‘किसी पक्ष के अनुरोध पर अदालत दो से ज्यादा बार सुनवाई स्थगित नहीं कर सकती, सिवाय उन मामलों के जहां दूसरी पार्टी की आपत्तियों को सुनने और कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने के बाद हालात उस पक्ष के नियंत्रण से बाहर हों।’

'Single opportunity not sufficient': Delhi court allows woman to lead defence in cheque bounce case
एक मौका देना पर्याप्त मौका नहीं होता; अदालत ने चेक बाउंस मामले में निचली अदालत के आदेश को रद्द किया (Court Symbolic Image)

दिल्ली की एक अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए याचिकाकर्ता महिला को अपने बचाव के लिए सबूत पेश करने का मौका दे दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान एडिशनल सेशंस जज शेफाली बरनाला टंडन ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि कानून के तहत एक मौका ‘पर्याप्त’ मौका नहीं होता। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि संविधान निष्पक्ष ट्रायल की गारंटी देता है, जिसमें आरोपी को बचाव के लिए उचित अवसर देना भी शामिल है।

इस मामले को लेकर 22 जुलाई को जारी एक आदेश में अदालत ने कहा, 'कानून में अच्छी तरह से बताया गया है कि निष्पक्ष ट्रायल ही न्याय की नींव है और आरोपी को बचाव पेश करने का मौका दिए बिना, ट्रायल न्यायिक प्रक्रिया के बजाय केवल एक औपचारिकता भर बन जाता है।'

यह रिवीजन पिटीशन मंजू देवी नाम की महिला ने अगस्त 2025 में दिए मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर की थी, जिसने कोर्ट ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स (NI) एक्ट के प्रावधान के तहत सुनीता देवी द्वारा दायर की गई शिकायत में आरोपी या रिवीजनिस्ट मंजू देवी को अपने बचाव में सबूत पेश करने का मौका खत्म कर दिया था।

इस बारे में रिवीजनिस्ट महिला मंजू देवी ने बताया कि, शिकायतकर्ता महिला द्वारा कोर्ट में सबूत पेश करने के बाद मार्च 2025 को मामले को 30 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया था, ताकि वह गवाहों की सूची और खुद से पूछताछ के लिए एक आवेदन जमा कर सके। हालांकि, अगली तारीख पर जब मजिस्ट्रेट ने देखा कि आरोपी की तरफ से अबतक कोई कदम नहीं उठाया गया है तो उन्होंने तुरंत बचाव पक्ष का सबूत पेश करने का अधिकार खत्म कर दिया।

इस दौरान रिवीजन पिटीशन पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा, 'संविधान का अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा) निष्पक्ष सुनवाई की गारंटी देता है, जिसमें आरोपी को अपना बचाव करने का एक उचित मौका मिलना भी शामिल है। इसी दौरान अदालत ने कहा, कानून की नजर में केवल एक मौका देने को, 'पर्याप्त मौका' नहीं माना जा सकता।'

इस दौरान कोर्ट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के सेक्शन 346 का भी जिक्र भी किया, जिसके जरिए किसी पक्ष के द्वारा सुनवाई स्थगित करने को दो बार के लिए नियंत्रित किया गया है। अदालत ने कहा कि विधायिका ने सुनवाई स्थगित करने के लिए अधिकतम मंजूर संख्या को दो तक सीमित कर दिया है।

कोर्ट ने बताया कि, ‘सेक्शन 346(2) में यह प्रावधान किया गया है कि किसी पक्ष के अनुरोध पर दो से ज्यादा बार सुनवाई स्थगित नहीं की जा सकती, सिवाय उन मामलों के जहां दूसरी पार्टी की आपत्तियों को सुनने और कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने के बाद हालात उस पक्ष के नियंत्रण से बाहर हों।’

हालांकि, कोर्ट ने कहा कि मौजूदा मामले में मजिस्ट्रेट ने सिर्फ एक बार बात न मानने के बाद आरोपी महिला के बचाव का अधिकार खत्म कर दिया था। इसके बाद रिवीजनिस्ट महिला की याचिका मंजूर करते हुए कोर्ट ने मंजू देवी को अपने बचाव में सबूत पेश करने का 'एक आखिरी मौका' दे दिया।

Sourabh Jain

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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