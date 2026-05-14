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दुष्कर्म जैसे अपराध मासूमों के मन में उम्रभर का जख्म…; बच्ची से हैवानियत में सजा सुनाते हुए बोले जज

Gaurav Kala निखिल पाठक, नई दिल्ली, हिन्दुस्तान
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तीस हजारी कोर्ट ने आज 9 साल की बच्ची से किडनैपिंग और रेप मामले में दोषी को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने टिप्पणी भी की कि रेप जैसे मामले मासूमों के मन में उम्रभर का जख्म छोड़ जाते हैं।

दुष्कर्म जैसे अपराध मासूमों के मन में उम्रभर का जख्म…; बच्ची से हैवानियत में सजा सुनाते हुए बोले जज

दिल्ली की तीस हजारी स्थित विशेष पॉक्सो अदालत ने वर्ष 2017 में नौ वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दोषी अमिताज निषाद उर्फ दिनेश को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राणा दीपक सिंह की अदालत ने सजा सुनाते हुए कहा कि ऐसे अपराध मासूमों के मन पर उम्रभर का जख्म छोड़ जाते हैं।

अदालत ने स्पष्ट किया कि इस तरह की घटनाएं पीड़िता के मानसिक और भावनात्मक विकास पर गहरा और स्थायी असर डालती हैं। अदालत ने पीड़िता के पुनर्वास के लिए 10.50 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।

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अदालत ने दोषी अमिताज को पॉक्सो अधिनियम की धारा छह के तहत दस वर्ष, आईपीसी की धारा 363 के तहत तीन साल और धारा 366 के तहत पांच साल की सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक विकास ने अदालत से अधिकतम सजा देने की मांग करते हुए कहा कि अपराध बेहद जघन्य है और घटना के समय पीड़िता की उम्र महज नौ वर्ष थी। उन्होंने दलील दी कि ऐसे मामलों में कड़ी सजा समाज में मजबूत संदेश देने के लिए अनिवार्य है।

बचाव पक्ष की क्या थी दलील

वहीं, बचाव पक्ष ने दोषी के पक्ष में नरमी की अपील करते हुए कहा कि वह 38 वर्ष का है। उसके माता-पिता का निधन हो चुका है और पत्नी उसे छोड़ चुकी है। वह करीब साढ़े आठ साल से न्यायिक हिरासत में है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। हालांकि, अदालत ने कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोषी नरमी का हकदार नहीं है।

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अपहरण कर किया था दुष्कर्म

यह घटना 18-19 सितंबर 2017 की दरम्यानी रात की है। करोल बाग इलाके में फूलों की दुकान चलाने वाली मां ने अपनी बेटी को पास के होटल से खाना लाने के लिए भेजा था। बच्ची वहां बेंच पर बैठी-बैठी सो गई। इसी का फायदा उठाकर आरोपी उसे अगवा कर एक सुनसान जगह पर ले गया। वहां आरोपी ने मासूम के साथ दुष्कर्म किया।

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विरोध करने पर बच्ची को बुरी तरह पीटा

जब बच्ची ने चीखने की कोशिश की, तो आरोपी ने उसे बेरहमी से पीटा, जिससे उसके चेहरे और शरीर पर गहरे घाव हो गए। भोर में गंभीर हालत में मासूम ने अपनी मां की दुकान पर पहुंचकर पूरी घटना बताई। अगले ही दिन बच्ची द्वारा पहचान के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। सुनवाई के दौरान लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की डॉक्टरों की रिपोर्ट व एफएसएल रिपोर्ट से यह साबित हो गया कि बच्ची के कपड़ों पाए गए निशान पूरी तरह से आरोपी अमिताज के डीएनए प्रोफाइल से मेल खाते थे।

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