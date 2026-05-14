दुष्कर्म जैसे अपराध मासूमों के मन में उम्रभर का जख्म…; बच्ची से हैवानियत में सजा सुनाते हुए बोले जज
तीस हजारी कोर्ट ने आज 9 साल की बच्ची से किडनैपिंग और रेप मामले में दोषी को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने टिप्पणी भी की कि रेप जैसे मामले मासूमों के मन में उम्रभर का जख्म छोड़ जाते हैं।
दिल्ली की तीस हजारी स्थित विशेष पॉक्सो अदालत ने वर्ष 2017 में नौ वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दोषी अमिताज निषाद उर्फ दिनेश को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राणा दीपक सिंह की अदालत ने सजा सुनाते हुए कहा कि ऐसे अपराध मासूमों के मन पर उम्रभर का जख्म छोड़ जाते हैं।
अदालत ने स्पष्ट किया कि इस तरह की घटनाएं पीड़िता के मानसिक और भावनात्मक विकास पर गहरा और स्थायी असर डालती हैं। अदालत ने पीड़िता के पुनर्वास के लिए 10.50 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।
अदालत ने दोषी अमिताज को पॉक्सो अधिनियम की धारा छह के तहत दस वर्ष, आईपीसी की धारा 363 के तहत तीन साल और धारा 366 के तहत पांच साल की सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक विकास ने अदालत से अधिकतम सजा देने की मांग करते हुए कहा कि अपराध बेहद जघन्य है और घटना के समय पीड़िता की उम्र महज नौ वर्ष थी। उन्होंने दलील दी कि ऐसे मामलों में कड़ी सजा समाज में मजबूत संदेश देने के लिए अनिवार्य है।
बचाव पक्ष की क्या थी दलील
वहीं, बचाव पक्ष ने दोषी के पक्ष में नरमी की अपील करते हुए कहा कि वह 38 वर्ष का है। उसके माता-पिता का निधन हो चुका है और पत्नी उसे छोड़ चुकी है। वह करीब साढ़े आठ साल से न्यायिक हिरासत में है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। हालांकि, अदालत ने कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोषी नरमी का हकदार नहीं है।
अपहरण कर किया था दुष्कर्म
यह घटना 18-19 सितंबर 2017 की दरम्यानी रात की है। करोल बाग इलाके में फूलों की दुकान चलाने वाली मां ने अपनी बेटी को पास के होटल से खाना लाने के लिए भेजा था। बच्ची वहां बेंच पर बैठी-बैठी सो गई। इसी का फायदा उठाकर आरोपी उसे अगवा कर एक सुनसान जगह पर ले गया। वहां आरोपी ने मासूम के साथ दुष्कर्म किया।
विरोध करने पर बच्ची को बुरी तरह पीटा
जब बच्ची ने चीखने की कोशिश की, तो आरोपी ने उसे बेरहमी से पीटा, जिससे उसके चेहरे और शरीर पर गहरे घाव हो गए। भोर में गंभीर हालत में मासूम ने अपनी मां की दुकान पर पहुंचकर पूरी घटना बताई। अगले ही दिन बच्ची द्वारा पहचान के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। सुनवाई के दौरान लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की डॉक्टरों की रिपोर्ट व एफएसएल रिपोर्ट से यह साबित हो गया कि बच्ची के कपड़ों पाए गए निशान पूरी तरह से आरोपी अमिताज के डीएनए प्रोफाइल से मेल खाते थे।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन