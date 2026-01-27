सिर्फ पिस्टल तानना हत्या के प्रयास का सबूत नहीं; दिल्ली कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

संक्षेप: तीस हजारी कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए साफ किया है कि किसी शख्स की ओर केवल पिस्टल तान देना अपने-आप में हत्या के इरादे को साबित नहीं करता।

तीस हजारी कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए साफ किया है कि किसी शख्स की ओर केवल पिस्टल तान देना अपने-आप में हत्या के इरादे को साबित नहीं करता। इसी आधार पर अदालत ने एक पुलिसकर्मी की हत्या के प्रयास मामले में आरोपी को बरी कर दिया है। हालांकि, अदालत ने अवैध हथियार रखने के मामले में आरोपी को दोषी ठहराया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ की अदालत ने सागर उर्फ रिंकू के खिलाफ दर्ज मामले में यह टिप्पणी की। अदालत ने फैसले में कहा कि बिना किसी अतिरिक्त ठोस कार्रवाई के यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि आरोपी का निश्चित रूप से हत्या करने का इरादा था या वह ट्रिगर दबाने ही वाला था।

यह मामला 14 जुलाई 2020 का है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, पुलिस को सूचना मिली थी कि सागर उर्फ रिंकू किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने के इरादे से भारतीय विद्या पीठ इलाके के आसपास मौजूद है। इसी सूचना पर पुलिस ने छापा मारा। आरोप था कि छापेमारी के दौरान आरोपी ने हेड कांस्टेबल राजेश कुमार की ओर पिस्टल तान दी, जिसके बाद अन्य पुलिसकर्मियों ने उसे काबू कर लिया।

अदालत ने कहा कि यह भी संभव है कि आरोपी का उद्देश्य पुलिसकर्मी को डराना रहा हो, न कि उसे गोली मारकर हत्या करना। अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपी का यह कृत्य आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत अपराध नहीं माना जा सकता। हालांकि, अदालत ने यह भी माना कि आरोपी के पास से अवैध पिस्टल और कारतूस पाए गए थे।