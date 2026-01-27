Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi court said pointing a pistol at someone does not prove intent to murde
सिर्फ पिस्टल तानना हत्या के प्रयास का सबूत नहीं; दिल्ली कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

सिर्फ पिस्टल तानना हत्या के प्रयास का सबूत नहीं; दिल्ली कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

संक्षेप:

तीस हजारी कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए साफ किया है कि किसी शख्स की ओर केवल पिस्टल तान देना अपने-आप में हत्या के इरादे को साबित नहीं करता।

Jan 27, 2026 09:52 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

तीस हजारी कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए साफ किया है कि किसी शख्स की ओर केवल पिस्टल तान देना अपने-आप में हत्या के इरादे को साबित नहीं करता। इसी आधार पर अदालत ने एक पुलिसकर्मी की हत्या के प्रयास मामले में आरोपी को बरी कर दिया है। हालांकि, अदालत ने अवैध हथियार रखने के मामले में आरोपी को दोषी ठहराया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ की अदालत ने सागर उर्फ रिंकू के खिलाफ दर्ज मामले में यह टिप्पणी की। अदालत ने फैसले में कहा कि बिना किसी अतिरिक्त ठोस कार्रवाई के यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि आरोपी का निश्चित रूप से हत्या करने का इरादा था या वह ट्रिगर दबाने ही वाला था।

यह मामला 14 जुलाई 2020 का है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, पुलिस को सूचना मिली थी कि सागर उर्फ रिंकू किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने के इरादे से भारतीय विद्या पीठ इलाके के आसपास मौजूद है। इसी सूचना पर पुलिस ने छापा मारा। आरोप था कि छापेमारी के दौरान आरोपी ने हेड कांस्टेबल राजेश कुमार की ओर पिस्टल तान दी, जिसके बाद अन्य पुलिसकर्मियों ने उसे काबू कर लिया।

ये भी पढ़ें:मेधा पाटकर को दिल्ली कोर्ट से राहत, इस मामले में कर दिया बरी
ये भी पढ़ें:महिला पर कराया था पालतू कुत्ते से हमला, कोर्ट ने मालकिन को दोषी करार दिया

अदालत ने कहा कि यह भी संभव है कि आरोपी का उद्देश्य पुलिसकर्मी को डराना रहा हो, न कि उसे गोली मारकर हत्या करना। अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपी का यह कृत्य आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत अपराध नहीं माना जा सकता। हालांकि, अदालत ने यह भी माना कि आरोपी के पास से अवैध पिस्टल और कारतूस पाए गए थे।

इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने आरोपी को शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1बी) और 27(1) सह-पठित धारा 5(1) के तहत दोषी ठहराया। वहीं, आईपीसी की धारा 307 सहित अन्य गंभीर आरोपों से उसे बरी कर दिया गया। अदालत ने मामले में सजा तय करने के लिए 29 का दिन तय किया है।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।