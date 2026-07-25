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सोनिया गांधी पर FIR की मांग से जुड़ी याचिका, कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला; जानिए क्या है मामला?

By Sourabh Jain
एएनआई, नई दिल्ली
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याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि भारतीय नागरिक बने बिना वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवाना मुमकिन नहीं था। ऐसे में हम कोर्ट को यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा सिर्फ जाली कागजात या धोखाधड़ी से ही किया जा सकता था।

सोनिया गांधी पर FIR की मांग से जुड़ी याचिका, कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला; वोटर लिस्ट विवाद से जुड़ा है मामला
सोनिया गांधी पर FIR की मांग से जुड़ी याचिका पर कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला; वोटर लिस्ट से जुड़ा है विवाद

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी से जुड़ी एक पुनरीक्षण (रिविजन) याचिका पर शनिवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, इस याचिका में यह आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई है कि उन्होंने भारतीय नागरिक बनने से पहले ही अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवा लिया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, 'आप यहां FIR दर्ज कराने की मांग को लेकर आए हैं, जबकि यह मामला लगभग 50 साल पुराना है।'

इस याचिका को विकास त्रिपाठी नाम के शख्स की तरफ से दायर किया गया है। इससे पहले त्रिपाठी ने इसी FIR दर्ज करने की मांग को लेकर मजिस्ट्रेट कोर्ट में अर्जी दी थी, लेकिन ACJM कोर्ट ने मामला खारिज कर दिया था। जिसके बाद अब उन्होंने मजिस्ट्रेट के आदेश को रिविजन कोर्ट में चुनौती दी है। इस दौरान मामले पर सुनवाई पूरी होने पर शनिवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने इस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया और आदेश सुनाने के लिए 13 अगस्त की तारीख दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने लिखित दलील देने के लिए वकीलों को 1 अगस्त तक का समय भी दिया।

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गांधी के वकील ने दूसरे पक्ष के दस्तावेजों को फर्जी बताया

सुनवाई के दौरान सोनिया गांधी के वकीलों ने दावा किया कि याचिकाकर्ता द्वारा अदालत में पेश किए गए दस्तावेज असली नहीं हैं। वहीं दूसरी ओर याचिकाकर्ता विकास त्रिपाठी की ओर से पेश वकीलों ने तर्क दिया कि प्रतिवादी यह बताने में असमर्थ हैं कि भारतीय नागरिक बनने से पहले उनका (सोनिया गांधी) नाम वोटर लिस्ट में कैसे शामिल हुआ था।

4 जुलाई को सोनिया गांधी ने किया था जवाब दाखिल

इस मामले में 18 अप्रैल को जवाबी दलीलें पूरी होने के बाद, याचिकाकर्ता ने एक दस्तावेज रिकॉर्ड पर रखने की अनुमति मांगी, जो 1980 की चुनाव आयोग की रिपोर्ट थी। इसके बाद, 16 मई को याचिकाकर्ता विकास त्रिपाठी ने अपनी रिविजन याचिका के समर्थन में एक अतिरिक्त दस्तावेज रिकॉर्ड पर लाने (दाखिल करने) के लिए अर्जी दायर की थी। फिर 4 जुलाई को हुई पिछली सुनवाई में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने याचिकाकर्ता की अर्जी पर अपना जवाब दाखिल किया।

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कोर्ट ने सोनिया के वकील से पूछा था तीखा सवाल

इससे पहले 30 मार्च को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस याचिका को दायर करने वाले याचिकाकर्ता के वकील और सोनिया गांधी के वकील की दलीलें सुनी थीं। इसी दौरान कोर्ट ने गांधी के वकील से पूछा, 'आप इस बात को कैसे अनदेखा करेंगे कि सोनिया गांधी 1983 में भारत की नागरिक बनने से पहले ही वोटर बन गई थीं?'

जिसके बाद सोनिया गांधी के वकील, सीनियर एडवोकेट आरएस चीमा ने कहा कि यह बिना किसी ठोस आधार के लगाया गया आरोप है, इसी वजह से ACJM (अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) ने इस मामले को खारिज कर दिया था।

याचिकाकर्ता के वकील बोले- धोखाधड़ी कर वोटर बनीं

दूसरी ओर त्रिपाठी के वकील सीनियर एडवोकेट अजय बर्मन ने दलील दी कि भारतीय नागरिक बने बिना वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवाना मुमकिन नहीं था। हम कोर्ट को यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा सिर्फ जाली कागजात या धोखाधड़ी से ही किया जा सकता था।

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कोर्ट ने कहा- यह मामला करीब 50 साल पुराना है

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, 'आप यहां FIR दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं। यह मामला लगभग आधी सदी पुराना है। ऐसे में किसकी जांच की जाएगी? आप मामले का दायरा बढ़ा रहे हैं।' जिसके बाद याचिकाकर्ता विकास त्रिपाठी के वकील ने कोर्ट को बताया कि उन्हें इस बात की जानकारी है। हमने अब चुनाव आयोग से एक कॉपी हासिल कर ली है। हमने वोटर लिस्ट की कॉपी के लिए आवेदन किया था और हमें उसकी भी सर्टिफाइड कॉपी मिल गई हैं।

शिकायतकर्ता ने बताया किस मामले की जांच चाह रहे

कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा, 'अभी तक आप जो जानकारी दे रहे हैं, वह सिर्फ नाम जुड़ने और हटने की परिस्थितियों के बारे में है। जबकि यह मामला एक विदेशी नागरिक द्वारा दिए गए बयान (डिक्लेरेशन) से जुड़ा है।' तब शिकायतकर्ता के वकील ने कहा कि हम दिखा सकते हैं कि पहली नजर में गलत बयान दिया गया था और इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम जाली कागजात और धोखाधड़ी की जांच की मांग कर रहे हैं।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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