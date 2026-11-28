रेप का आरोप, क्या चंद्रशेखर आजाद पर दर्ज होगा केस? कोर्ट ने सुरक्षित रखा आदेश
सांसद चंद्रशेखर आजाद पर रेप के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग वाली शिकायत पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। शोधार्थी महिला ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है।
नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ दुष्कर्म के आरोपों से जुड़ी शिकायत पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। एक महिला शोधार्थी ने आजाद पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए अदालत में शिकायत दी है। महिला ने पुलिस पर शिकायत देने के बावजूद केस दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया था। महिला ने अदालत का रुख कर चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की थी।
यूपी चुनाव से पहले आया आदेश
गौरतलब है कि यह घटनाक्रम ऐसे वक्त में सामने आया है जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मी देखी जा रही है। इस चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने एकसाथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। AIMIM के अध्यक्ष एवं सांसद असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष एवं सांसद चंद्रशेखर आजाद ने 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' बनाया है।
सभी 403 सीटों पर मोर्चा लड़ेगा चुनाव
गौर करने वाली बात यह भी कि 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' ने यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' की ओर से चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी घोषित कर दिया गया है। एआईएमआईएम प्रमुख असदउद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी-कांशीराम के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने 26 नवंबर को मोर्चा की पहली रैली की और सपा के साथ ही भाजपा पर भी निशाना साधा।
आजाद का ऐलान, सरकार बनी तो दो डिप्टी सीएम
दोनों नेताओं ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनने पर शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने का वादा किया है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में लाखों बेरोजगार युवाओं को स्थायी सरकारी नौकरी देने का फैसला किया जाएगा। आजाद ने वादा किया कि मोर्चा की सरकार बनने पर एक मुस्लिम नेता को उपमुख्यमंत्री भी बनाया जाएगा। इतना ही नहीं अति पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) के एक नेता को भी उपमुख्यमंत्री बनाया जाएगा।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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