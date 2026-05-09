AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को झटका, बरी करने की मांग वाली याचिका खारिज; कोर्ट ने कहा- आपके खिलाफ पर्याप्त सबूत
आरोप है कि जब शिकायतकर्ता और उसका साथी वहां से जाने की कोशिश करने लगे, तो आरोपी विधायक ने उनका रास्ता रोक लिया, और उनका कॉलर पकड़कर उन्हें थप्पड़ व घूंसे मारे। साथ ही आरोपी ने उन्हें वहां से यह कहते हुए भाग जाने की धमकी भी दी, कि अगर वह नहीं भागा तो वह उसके हाथ-पैर तोड़ देगा।
दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को तगड़ा झटका देते हुए उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज एक मामले में निष्पक्ष जांच और खुद को आरोप से मुक्त (बरी) करने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि यह मानने के पर्याप्त आधार हैं कि विधायक ने उन पर लगे कथित अपराध किए हैं।
यह मामला यह मामला 1 अक्टूबर 2023 को जामिया यूनिवर्सिटी के पास CCTV कैमरा लगा रहे शिवभान सिंह नाम के व्यक्ति के साथ मारपीट करने, उसे अवैध रूप से बंधक बनाने और जान से मारने की धमकी देने के आरोपों से जुड़ा है। आरोप है कि अमानतुल्ला खान ने वहां पहुंचकर दिल्ली पुलिस को अपशब्द कहे और शिकायतकर्ता शिवभान के साथ बहस शुरू कर दी। वहीं जब शिकायतकर्ता ने वहां से जाने की कोशिश की, तो उसे बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी भी दी।
कोर्ट से की थी उचित निर्देश देने की मांग
इस मामले को लेकर साल 2023 में जामिया नगर पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज की गई थी, जिसमें दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। उधर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) पारस दलाल ने हाल ही में अमानतुल्ला खान की तरफ से दायर इस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने निष्पक्ष जांच के लिए उचित निर्देश देने के साथ-साथ खुद को बरी करने या आरोप तय करने के संबंध में आदेश देने की मांग की थी।
7 मई, 2026 को इस केस पर फैसला सुनाते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट के जज ने कहा, 'इस कोर्ट की राय है कि यह मानने के पर्याप्त आधार हैं कि आरोपी ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 323, 341 और 506 (भाग-II) के तहत दंडनीय अपराध किया है। इसलिए, आवेदक/आरोपी द्वारा निष्पक्ष जांच के लिए उचित निर्देश मांगने वाली अर्जी को खारिज किया जाता है और उसका निपटारा किया जाता है।'
इसके साथ ही कोर्ट ने आरोप तय करने के संबंध में सुनवाई के लिए 29 मई को मामले को सूचीबद्ध किया है और अमानतुल्ला खान को कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। ACJM पारस दलाल ने आदेश में कहा, 'इसलिए, आरोपी अमानतुल्ला खान को अगली सुनवाई की तारीख, यानी 29 मई को दोपहर 12:30 बजे कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिया जाता है, ताकि उन पर आरोप तय किए जा सकें, उन्हें आरोप पढ़कर सुनाए और समझाए जा सकें, और आरोपों के संबंध में उनका पक्ष दर्ज किया जा सके।'
यह है पूरा मामला
शिकायतकर्ता शिवभान सिंह का आरोप है कि 1 अक्टूबर, 2023 को जब वह जामिया यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 10 पर एक कैमरा लगा रहा था, तो शाम करीब 5:40 बजे, एक व्यक्ति वहां आया और उसने बताया कि वह उस क्षेत्र का विधायक है, और उसने शिकायतकर्ता द्वारा किए जा रहे काम के बारे में पूछताछ की। जवाब में शिकायतकर्ता ने बताया कि वह दिल्ली पुलिस के लिए CCTV कैमरे लगा रहा है, जिस पर आरोपी ने दिल्ली पुलिस को गालियां देना शुरू कर दिया और शिकायतकर्ता से बहस करने लगा।
आरोप है कि जब शिकायतकर्ता और उसका साथी मोहित वहां से जाने की कोशिश करने लगे, तो आरोपी विधायक ने उनका रास्ता रोक लिया, और उनका कॉलर पकड़कर उन्हें थप्पड़ व घूंसे मारे। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसे धक्का दिया गया जिससे उसकी शर्ट फट गई, और आरोपी ने उसे वहां से भाग जाने की धमकी दी, यह कहते हुए कि अगर वह नहीं भागा तो वह उसके हाथ-पैर तोड़ देगा। इसके बाद शिकायतकर्ता ने अपने इंजीनियर समीर राय से बात की, और आरोपी ने फोन पर इंजीनियर को भी गालियां दीं। शिकायतकर्ता का मेडिकल परीक्षण AIIMS ट्रॉमा सेंटर में किया गया था।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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