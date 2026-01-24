Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi court reconsiders bail and grants relief to Turkman Gate violence accused
तुर्कमान गेट हिंसा के जिस आरोपी की जमानत को HC ने कर दिया था रद्द, उसे ट्रायल कोर्ट ने फिर दी राहत

तुर्कमान गेट हिंसा के जिस आरोपी की जमानत को HC ने कर दिया था रद्द, उसे ट्रायल कोर्ट ने फिर दी राहत

संक्षेप:

इससे पहले उबेदुल्ला की जमानत के इस मामले को दोबारा विचार के लिए ट्रायल कोर्ट में भेजते हुए हाई कोर्ट ने 21 जनवरी को कहा था कि वह किसी व्यक्ति को दी गई आजादी में हस्तक्षेप करने में बहुत सावधान है, लेकिन यह एक असाधारण मामला है।

Jan 24, 2026 09:18 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
दिल्ली की एक कोर्ट ने तुर्कमान गेट हिंसा के उस आरोपी को शनिवार को आखिरकार जमानत दे दी, जिसका जमानत आदेश दिल्ली हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था और मामले को दोबारा विचार के लिए ट्रायल कोर्ट में भेज दिया था। इस दौरान एडिशनल सेशंस जज जोगिंदर प्रकाश नाहर ने आरोपी उबेदुल्ला की जमानत याचिका पर दोबारा विचार करने के बाद उसे राहत दे दी। इससे पहले हाईकोर्ट ने जमानत के इस मामले को दोबारा विचार के लिए ट्रायल कोर्ट में भेजते हुए 21 जनवरी को कहा था कि वह किसी व्यक्ति को दी गई आजादी में हस्तक्षेप करने में बहुत सावधान है, लेकिन यह एक असाधारण मामला है जहां एक स्ट्रीट वेंडर उबेदुल्लाह को एक अस्पष्ट और बिना वजह वाले आदेश के जरिए जमानत दी गई थी।

उबेदुल्ला पर आरोप है कि वह भी उसी भीड़ का हिस्सा था जिसने इस महीने की शुरुआत में शहर के तुर्कमान गेट पर फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास हुई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान पुलिस-प्रशासन पर पत्थरबाजी की थी। उबेदुल्ला को राहत देते हुए कोर्ट ने कहा, 'मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए पहली नजर में ऐसा नहीं लगता कि 25 साल के इस आरोपी का पत्थर फेंकने वाली भीड़ या नारे लगाने वाली भीड़ से कोई संबंध है, ऐसे में यह आगे जांच का विषय है और फिलहाल इसे और हिरासत में रखने से कोई फायदा नहीं होगा।'

आरोपी के वकील एएफ फैजी और एमके मलिक ने उबेदुल्ला के लिए जमानत मांगते हुए तर्क दिया कि वह भीड़ का हिस्सा नहीं था, बल्कि वह तो अपनी नाबालिग बहन का पता लगाने के लिए घर से बाहर आया था। उबेदुल्ला के वकील फैजी ने उसकी तरफ से कहा, 'अगर आप सीसीटीवी फुटेज देखेंगे, तो मैं अपनी नाबालिग बहन को ढूंढने के लिए अपने घर से बाहर आया था, जिसे मैं ढूंढ नहीं पाया। आप देख सकते हैं कि मैंने वीडियो में सबसे पहले एक बच्चे से बात की, मैं सिर्फ अपनी बहन के बारे में पूछ रहा था।'

जमानत का विरोध करते हुए, एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ज्ञान चंद्र सोनी ने कोर्ट में तर्क दिया कि आरोपी को पता था कि उस इलाके में BNS सेक्शन 163 (परेशानी या संभावित खतरे के अर्जेंट मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति) लागू है, इसके बावजूद वह भीड़ में शामिल था। उन्होंने कहा कि 'सीसीटीवी फुटेज में भी दिखा रहे हैं कि वह हिंसा के समय मौके पर मौजूद था। उसके खिलाफ लगाए गए आरोप बहुत गंभीर प्रकृति के हैं।'

उन्होंने कहा कि मामले की जांच फिलहाल जारी है और उबेदुल्ला की रिहाई से सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है और वह अन्य गवाहों और आरोपियों को प्रभावित कर सकता है। इस पर कोर्ट ने कहा कि प्रॉसिक्यूशन यह नहीं दिखा पाया है कि आरोपी तुरंत जांच में शामिल होने के अपने आचरण के बावजूद पुलिस गवाह या अन्य प्रॉसिक्यूशन गवाह को कैसे प्रभावित कर सकता है।

इस बात पर गौर करते हुए कि आरोपी का घर हिंसा वाली जगह के पास था, जज ने जांच अधिकारी (IO) से CCTV फुटेज के अलावा और सबूत दिखाने को कहा, क्योंकि कई फुटेज में वह भीड़ का हिस्सा नहीं दिख रहा था। जवाब में IO रोहित कुमार ने बताया कि चश्मदीदों के बयानों से पहले ही भीड़ में आरोपी की मौजूदगी की पुष्टि हो चुकी है, हालांकि इसके बाद भी हमारी टीम और सबूत इकट्ठा करने के लिए ज़्यादा CCTV फुटेज की जांच कर रही है।

जज ने कहा, 'मैं इस बात को मानता हूं कि पास की गली में घर होने की वजह से उस जगह पर उसकी मौजूदगी स्वाभाविक थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि गली में चलने वाले सभी लोगों ने BNSS की धारा 163 का उल्लंघन किया था।' सूत्रों ने PTI को बताया कि शनिवार को आए फैसले के बाद दिल्ली पुलिस एकबार फिर कोर्ट के जमानती आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती देने की तैयारी कर रही है।

यह मामला 6 और 7 जनवरी की दरमियानी रात को रामलीला मैदान इलाके में मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने की मुहिम के दौरान हुई हिंसा से जुड़ा है। पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई गईं कि तुर्कमान गेट के सामने वाली मस्जिद को गिराया जा रहा है, जिससे लोग उस जगह पर इकट्ठा हो गए थे। उन्होंने बताया कि करीब 150-200 लोगों ने पुलिस और MCD कर्मियों पर पत्थर और कांच की बोतलें फेंकीं, जिससे इलाके के स्टेशन हाउस ऑफिसर समेत छह पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस हिंसा के सिलसिले में अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

