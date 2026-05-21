पेपर लीक मामले में CBI की क्लोजर रिपोर्ट पर कोर्ट ने उठाए सवाल, दी चेतावनी; पूछा- जब अपराध हुआ तो कार्रवाई क्यों नहीं
पेपर लीक होने की खबर फैलने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने 19 जून, 2024 को इस परीक्षा को रद्द कर दिया था। यह फैसला इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) की नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट से मिले अलर्ट के बाद लिया गया था।
दिल्ली की एक अदालत ने साल 2024 की यूजीसी-नेट (UGC-NET) परीक्षा के पेपर लीक मामले को बंद करने की CBI की कोशिशों पर कड़े सवाल उठाए हैं। इस मामले में अदालत ने गुरुवार को जांच अधिकारी (IO) को चेतावनी दी कि अगर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने के संबंध में लिखित स्पष्टीकरण पेश नहीं किया गया, तो उनके खिलाफ 'सख्त रुख' अपनाया जाएगा। दरअसल मामले की जांच कर रही सीबीआई का दावा है कि इस मामले में किसी वास्तविक पेपर लीक के सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन कोर्ट अब इस बात पर अड़ा है कि जब छात्रों से धोखाधड़ी कर पैसे ऐंठे गए, तो केस को बिना किसी ठोस कार्रवाई के बंद क्यों किया जा रहा है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 30 मई को होगी।
इस बारे में सीबीआई को चेतावनी देते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीतू नागर ने गुरुवार को कहा, 'जांच अधिकारी ने लिखित स्पष्टीकरण दाखिल करने के लिए समय मांगा है। इसलिए इसे अगली सुनवाई की तारीख यानी 30 मई को दाखिल किया जाए, ऐसा न करने पर IO के खिलाफ सख्त रुख अपनाया जाएगा।' अदालत का यह सख्त रुख ऐसे समय में देखने को मिल रहा है जब हाल ही में 3 मई को मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए हुई नीट-यूजी 2026 (NEET-UG 2026) की परीक्षा को भी पेपर लीक होने के कारण महज दो दिन बाद ही रद्द कर दिया गया था।
जब अपराध हुआ तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे
इससे पहले 15 मई को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने क्लोजर रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह बात नोट की थी कि 'निखिल सोनी नाम के शख्स ने UGC-NET, 2024 के परीक्षार्थियों को परीक्षा का पेपर देने/लीक करने का लालच देकर उनसे पैसे वसूले थे।' इसी बात पर तल्ख टिप्पणी करते हुए अदालत ने कहा, 'इन तथ्यों से साफ जाहिर है कि अपराध हुआ है, इसके बावजूद जांच अधिकारी ने इसे नजरअंदाज कर दिया और ऐसे कारणों से क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी जिन्हें सिर्फ वही बेहतर जानते हैं।'
इसके बाद अदालत ने चेतावनी देते हुए IO की उस अर्जी को मंजूर कर लिया, जिसमें उन्होंने लिखित स्पष्टीकरण दाखिल करने के लिए कुछ समय मांगते हुए सुनवाई टालने की मांग की थी।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल यह पूरा मामला जून 2024 में हुई UGC-NET परीक्षा के पेपर लीक से जुड़ा है। पिछले साल जनवरी में केंद्रीय एजेंसी ने इस पेपर लीक से जुड़े मामले की जांच में अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। यह परीक्षा इसलिए रद्द कर दी गई थी, क्योंकि ऐसी जानकारी मिली थी कि इसका प्रश्न पत्र डार्कनेट पर लीक हो गया था और Telegram ऐप पर बेचा जा रहा था। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया था कि इस मामले में पेपर लीक का कोई सबूत नहीं मिला है और यह पूरी करतूत एक स्कूली छात्र की थी।
स्कूली छात्र ने किया था फर्जीवाड़ा
केंद्रीय जांच एजेंसी ने पाया था कि 18 जून, 2024 को परीक्षा वाले दिन दोपहर में टेलीग्राम पर पेपर का जो स्क्रीनशॉट घूम रहा था, वह दरअसल एक स्कूल के छात्र ने कुछ पैसे कमाने के लालच में एक ऐप की मदद से तैयार किया था। CBI ने बताया था कि परीक्षा के दिन, UGC-NET की दूसरी पाली शुरू होने से पहले दोपहर में, वह पेपर Telegram चैनलों पर घूमता हुआ पाया गया था। इससे ऐसा लगा था कि पेपर लीक हो गया है और उसे फैलाने वाले व्यक्ति की उस तक पहुंच थी।
ऐप की मदद से स्क्रीनशॉट से की थी छेड़छाड़
जांच एजेंसी के अनुसार, जिस व्यक्ति ने स्क्रीनशॉट फैलाया था, उसने इमेज और उसके डेट और टाइम स्टाम्प (तारीख और समय) के साथ छेड़छाड़ की थी, ताकि यह लगे कि उसने परीक्षा शुरू होने से पहले ही पेपर देख लिया था। इस परीक्षा के लिए 11 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। बता दें कि UGC-NET परीक्षा भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जूनियर रिसर्च फेलोशिप, असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर नियुक्ति और PhD में एडमिशन के लिए पात्रता तय करती है।
मामला सामने आने पर रद्द कर दी थी परीक्षा
पेपर लीक होने की खबर फैलने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने 19 जून, 2024 को इस परीक्षा को रद्द कर दिया था। यह फैसला इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) की नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट से मिले अलर्ट के बाद लिया गया था। और इश मामले की जांच CBI को सौंप दी गई थी, जिसने पाया कि पेपर का वह कथित स्क्रीनशॉट एक स्कूली छात्र ने एक ऐप का इस्तेमाल करके बनाया था। एजेंसी ने फोरेंसिक विशेषज्ञों से सलाह ली, जिन्होंने बताया कि स्क्रीनशॉट के साथ छेड़छाड़ की गई थी।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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