6 साल की बच्ची से दरिंदगी करने वाले को 20 साल की कैद, आरोपी को नाना बोलती थी मासूम
दिल्ली की एक अदालत ने छह साल की बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर पांच हजार का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने कहा कि ऐसे अपराध न केवल एक मासूम बचपन को कुचलते हैं, बल्कि देश के भविष्य और समाज को भी क्षति पहुंचाते हैं।
दिल्ली की रोहिणी जिला अदालत ने वर्ष 2024 में छह साल की बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले 67 साल के निथालू पांडेय को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर पांच हजार का जुर्माना भी लगाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय नागर की अदालत ने सजा सुनाते हुए टिप्पणी की कि जब मासूम बच्चों को उनके घरों के पास भी सुरक्षित माहौल नहीं मिल सके तो समाज के लिए चिंता का विषय है।
कोर्ट ने कहा कि ऐसे अपराध न केवल एक मासूम बचपन को कुचलते हैं, बल्कि देश के भविष्य और समाज को भी क्षति पहुंचाते हैं। अदालत ने पीड़िता के पुनर्वास और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए 10.50 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।
आरोपी को नाना कहकर बुलाती थी
यह घटना समयपुर बादली थानाक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जेजे कैंप की है। छह मई 2024 को बच्ची अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेलने गई थी। उस दौरान दूसरी गली में रहने वाले बुजुर्ग निथालू ने उसका यौन उत्पीड़न किया। पीड़िता की मां की शिकायत के मुताबिक, वह और उनके पति मजदूरी करते हैं। घटना वाले दिन जब शाम को वह घर लौटीं तो पड़ोस के बच्चों ने बताया कि निथालू ने उनकी बच्ची के साथ गलत काम किया। मां ने यह भी बताया कि बच्ची आरोपी को नाना कहकर बुलाती थी। उसने रिश्ते को भी शर्मसार कर दिया।
इस कड़वी याद को कभी भुला नहीं पाएगी
सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक राजेश सिरोही ने दलील दी कि वारदात के समय मासूम बच्ची की उम्र महज छह साल थी, जबकि आरोपी की उम्र 65 वर्ष से अधिक थी। पीड़िता और आरोपी की उम्र के बीच का यह अंतर अपने आप में इस अपराध की क्रूरता को बढ़ाने वाला बड़ा कारक है। उन्होंने कहा कि दरिंदगी के कारण मासूम बच्ची ने जो मानसिक आघात और शारीरिक प्रताड़ना झेली है, उसका असर ताउम्र उसके जेहन में बना रहेगा और वह इस कड़वी याद को कभी भुला नहीं पाएगी।
अधिकतम सजा देने की मांग
अभियोजन पक्ष ने समाज में सख्त संदेश देने के लिए आरोपी को अधिकतम सजा देने की मांग की। दूसरी ओर, बचाव पक्ष के वकील ने अदालत से रहम की गुहार लगाई। बचाव पक्ष ने दलील दी कि निथालू एक वरिष्ठ नागरिक है और अपने परिवार में अकेला कमाने वाला सदस्य है। आरोपी की एक बेटी और छह नातिन हैं, जिनमें से पांच नातिन अभी नाबालिग हैं और वे सभी पूरी तरह से इसी बुजुर्ग पर आश्रित हैं।
रिहाई की दलील खारिज
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद बचाव पक्ष की रिहाई की मांग को खारिज कर दिया और कहा कि समाज की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए बच्चों के खिलाफ ऐसे जघन्य अपराधों में नरमी नहीं बरती जा सकती। अदालत ने आरोपी निथालू पांडेय को पॉक्सो अधिनियम की धारा छह के तहत दोषी पाते हुए 20 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।