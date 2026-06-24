बच्चों के साथ घूमने विदेश जाना चाहती थी करोड़ों रुपए के घपले की आरोपी, कोर्ट ने दी इजाजत; कहा- यह मौलिक अधिकार
दिल्ली की एक अदालत ने कहा है कि विदेश यात्रा करना मौलिक अधिकारों का एक अहम हिस्सा है। इसके साथ ही अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी एक महिला को उसके बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों के कारण थाईलैंड जाने की इजाजत दे दी।
दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी एक महिला को बड़ी राहत देते हुए उसे बच्चों सहित विदेश घूमने जाने की इजाजत दे दी है। फैसला सुनाते हुए अदालत ने विदेश यात्रा करने को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों का एक अहम हिस्सा बताया और कई शर्तों के साथ महिला की अर्जी मंजूर कर ली।
फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आरोपी होना ही महिला को विदेश यात्रा करने से रोकने के लिए काफी नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने महिला से 10 लाख रुपए की FD रसीद (सावधि जमा रसीद) जमा करने, सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करने, ठहरने की अवधि बढ़ाने की मांग न करने और यात्रा का पूरा ब्यौरा देने जैसी शर्तें रखते हुए उसे थाईलैंड जाने की अनुमति दे दी।यह याचिका रीना गोयल नाम की महिला ने दायर की थी, जो कि करोड़ों रुपए के बैंक लोन घोटाले में आरोपी है और फिलहाल जमानत पर बाहर है।
दिसंबर 2025 से जमानत पर बाहर है आरोपी महिला
मामले की सुनवाई जज राजेश मलिक की अदालत में हुई। इस घोटाला मामले में रीना को दिसंबर 2025 में इस शर्त पर जमानत मिली थी कि वह अदालत की मंजूरी के बिना देश छोड़कर नहीं जाएंगी। जिसके बाद उन्होंने हाल ही में बच्चों के साथ थाईलैंड जाने की इच्छा जताते हुए अदालत से विदेश जाने की अनुमति मांगी थी। महिला ने अपनी याचिका में बताया कि वह 25 जून से 2 जुलाई तक अपने बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों के लिए थाईलैंड जाना चाहती है।
‘एजेंसी को सबसे बड़ा डर यह कि वो भाग सकती है’
19 जुलाई को पारित अपने आदेश में अदालत ने आरोपी के विदेश यात्रा के अधिकार और ऐसी मंजूरी न देने के आधारों के बीच संतुलन बनाने की बात कही। अदालत ने कहा कि, ‘आरोपी को विदेश यात्रा करने की मंजूरी न देने का मुख्य और सबसे मजबूत कारण यही होता है कि वह कानून से बचने के लिए भाग सकता है। हालांकि, ED अबतक ऐसा कोई सबूत या तथ्य पेश करने में विफल रही है जिससे यह पता चल सके कि वह कानून से बचने के लिए भागना चाहती है।’
कोर्ट ने कहा, 'यह भी साबित नहीं हुआ है कि वह विदेश में बसने के लिए दूसरे देशों में निवेश कर रही है। ऐसे में सिर्फ आरोपी होना ही उसे विदेश यात्रा करने से रोकने के लिए काफी नहीं है।'
विदेश यात्रा को बताया मौलिक अधिकारों का एक अहम हिस्सा
फैसला सुनाने के दौरान कोर्ट ने पूर्व में विभिन्न अदालतों द्वारा सुनाए गए कई फैसलों का जिक्र भी किया और कहा कि 'भारत की संवैधानिक अदालतों ने कई ऐसे फैसले दिए हैं जिनमें यह माना गया है कि विदेश यात्रा करना संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा) के तहत मौलिक अधिकार का एक अहम हिस्सा है।'
महिला के वकील को सुनवाई टालने की इजाजत नहीं दी जाएगी
इसके बाद अदालत ने कई शर्तों के साथ महिला की अर्जी मंजूर करते हुए उसे विदेश जाने की इजाजत दे दी। बता दें कि करोड़ों रुपए के इस घोटाले की जांच के दौरान ईडी (एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट) ने 'श्री राज महल ज्वैलर्स' की ग्रुप कंपनी की दिल्ली के करोल बाग मार्केट में स्थित दुकानों को एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत कुर्क कर लिया था। ED के अनुसार, ये संपत्तियां 'गिनी गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड' और उसके डायरेक्टर-कम-प्रमोटर गिनी देवी और रीना गोयल की थीं।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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