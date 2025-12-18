फीस विवाद में पैरेंट्स को झटका, स्कूल को ब्याज सहित चुकानी होगी बाकी रकम; कोर्ट ने दिया आदेश
दिल्ली में स्कूल फीस को लेकर चली खींचतान आखिरकार अदालत के आदेश पर खत्म हो गई। शिक्षा निदेशालय के पुराने आदेश और अदालती मामले का हवाला देकर फीस रोकना एक अभिभावक को महंगा पड़ गया। अदालत ने स्पष्ट कहा कि जब संबंधित आदेश रद्द हो चुका है, तो उसके नाम पर फीस भुगतान से बचा नहीं जा सकता।
दिल्ली में स्कूल फीस को लेकर चली खींचतान आखिरकार अदालत के आदेश पर खत्म हो गई। शिक्षा निदेशालय के पुराने आदेश और अदालती मामले का हवाला देकर फीस रोकना एक अभिभावक को महंगा पड़ गया। साकेत जिला स्थित सिविल जज अजीत नारायण की अदालत ने स्पष्ट कहा कि जब संबंधित आदेश रद्द हो चुका है, तो उसके नाम पर फीस भुगतान से बचा नहीं जा सकता। अदालत ने निजी स्कूल के पक्ष में फैसला सुनाते हुए अभिभावक को 1.49 लाख रुपए की बकाया फीस सालाना नौ प्रतिशत ब्याज सहित चुकाने का आदेश दिया है।
मामला ब्लूबेल्स स्कूल इंटरनेशनल से जुड़ा है। स्कूल ने छात्र के पिता के खिलाफ करीब 1.49 लाख रुपए की बकाया फीस की वसूली के लिए दीवानी मुकदमा दायर किया था। स्कूल का कहना था कि अभिभावक ने अपने बच्चे को यह जानते हुए दाखिल कराया कि स्कूल शुल्क आधारित है और फीस भुगतान कानूनी जिम्मेदारी है। शुरुआती समय तक फीस दी गई, लेकिन बाद में एक अगस्त 2018 के शिक्षा निदेशालय के आदेश और उससे जुड़े हाई कोर्ट मामले का हवाला देकर भुगतान रोक दिया गया।
फीस भरने के लिए टालमटोल करता रहा अभिभावक
स्कूल की पैरवी कर रहे अधिवक्ता अतुल जैन ने अदालत में बताया कि शिक्षा निदेशालय के जिस आदेश के आधार पर फीस रोकी गई थी, उसे दिल्ली हाई कोर्ट सात फरवरी 2024 को पहले ही रद्द कर चुका है और उस फैसले पर कोई रोक नहीं है। इसके बावजूद अभिभावक ने बकाया राशि जमा नहीं की।
उन्होंने बताया कि स्कूल प्रबंधन ने कई बार पत्र लिखकर, फोन कॉल और मौखिक बातचीत के जरिए फीस जमा करने का अनुरोध किया, लेकिन हर बार टालमटोल की गई। जब लगातार प्रयासों के बाद भी फीस नहीं मिली, तो स्कूल को अभिभावक को 31 मई 2024 को कानूनी नोटिस भेजना पड़ा। नोटिस के बावजूद न तो कोई जवाब दिया गया और न ही बकाया राशि चुकाई गई। मजबूर होकर स्कूल ने अदालत का दरवाजा खटखटाया।
18 से घटाकर नौ प्रतिशत की ब्याज दर
कोर्ट रिकॉर्ड के अनुसार, मामले में 18 नवंबर 2024 को अभिभावक को समन तामील करा दिए गए थे, लेकिन वह न तो अदालत में पेश हुए और न ही लिखित बयान दाखिल किया। इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए अदालत ने तीन फरवरी 2025 को उनका बचाव अधिकार समाप्त कर दिया और मामले में एकतरफा सुनवाई शुरू की।
स्कूल की ओर से पेश दस्तावेजों, छात्र के एडमिशन फॉर्म और फीस के बही-खाते को सही मानते हुए अदालत ने बकाया 1,49,647 रुपए स्कूल को देने का आदेश दिया। हालांकि, स्कूल द्वारा 18 प्रतिशत ब्याज की मांग को अत्यधिक मानते हुए अदालत ने ब्याज दर घटाकर सालाना नौ प्रतिशत तय कर दी। साथ ही अभिभावक को मुकदमे का खर्च भी स्कूल को देने का निर्देश दिया।