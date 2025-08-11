delhi court Man gets 15 year jail term for raping minor boy लड़के भी मनोवैज्ञानिक आघात सहते हैं, कोर्ट ने नाबालिग से कुकर्म के जुर्म में 15 साल कैद की सजा सुनाई, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi court Man gets 15 year jail term for raping minor boy

लड़के भी मनोवैज्ञानिक आघात सहते हैं, कोर्ट ने नाबालिग से कुकर्म के जुर्म में 15 साल कैद की सजा सुनाई

दिल्ली की एक अदालत ने 2019 में एक नाबालिग लड़के के साथ कुकर्म करने के जुर्म में एक आदमी को 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि केवल लड़कियों के साथ ही यौन उत्पीड़न होना एक मिथक है। लड़के भी इस जघन्य अपराध के लिए समान रूप से संवेदनशील होते हैं।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्लीMon, 11 Aug 2025 06:43 PM
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनु अग्रवाल उस आदमी के खिलाफ सजा पर बहस सुन रही थीं, जिसे पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 (गंभीर यौन उत्पीड़न) और आईपीसी की धारा 377 (अप्राकृतिक अपराध) के तहत दोषी ठहराया गया था।

31 जुलाई के आदेश में अदालत ने कहा कि लड़के भी लड़कियों की तरह यौन उत्पीड़न और शोषण के प्रति संवेदनशील हैं। वे भी यौन हमले के जघन्य अपराध के प्रति समान रूप से संवेदनशील हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि केवल लड़कियों को ही यौन हमले का शिकार होना पड़ सकता है। हालांकि, यह एक मिथक है।

बहस के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक अरुण के.वी. ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक रिपोर्ट का हवाला दिया। इसमें कहा गया था कि लगभग 54.68 प्रतिशत बाल यौन उत्पीड़न के शिकार लड़के हैं।

उन्होंने कहा कि लड़के भी यौन शोषण के प्रति समान रूप से संवेदनशील होते हैं और लड़कियों की तरह ही गंभीर मनोवैज्ञानिक आघात सहते हैं। उन्होंने कहा कि पॉक्सो अधिनियम सभी बच्चों को कवर करता है, चाहे उनका लिंग कुछ भी हो। यौन शोषण का शिकार हुए लड़के को जो मानसिक आघात पहुंचता है, वह यौन शोषण के अन्य पीड़ितों जैसा ही है। वे भय, अतीत की यादें और तनाव से गुजरते हैं।

अदालत ने आगे कहा कि सामाजिक ढांचे में, जहां पुरुषत्व को गलत तरीके से भावनात्मक शक्ति से जोड़ा जाता है। लड़कों के लिए यौन उत्पीड़न से उत्पन्न मानसिक आघात से निपटना ज्यादा मुश्किल होता है। इसमें कहा गया है कि सामाजिक ढांचे के कारण वे शर्मिंदगी महसूस करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वे पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हैं और इसका असर बच्चे के समग्र मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर पड़ता है।

जेल की सजा के अलावा दोषी को एक महीने के भीतर पीड़ित को 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया गया। कोर्ट ने राज्य को नाबालिग पीड़ित को 10.5 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।