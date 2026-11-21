दिल्ली की एक अदालत ने मानहानि मामले में बॉक्सर मैरी कॉम को नोटिस जारी किया, पूर्व पति ने दायर किया है केस
शिकायतकर्ता ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि मैरी कॉम के बयान झूठे और दुर्भावनापूर्ण थे, जिनका मकसद उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना था। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि वह इस कथित अपराध का संज्ञान ले।
दिल्ली की एक अदालत ने ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में औपचारिक संज्ञान लेने से पहले शुक्रवार को नोटिस जारी किया। मैरी कॉम के पूर्व पति ने यह मामला दायर करते हुए आरोप लगाया कि मैरी कॉम ने इस साल एक टीवी कार्यक्रम के दौरान उनके बारे में कुछ ऐसी झूठी बातें कहीं, जिनसे उनकी मानहानि हुई है।
न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवम गुप्ता ने इस मामले में यह देखते हुए मैरी कॉम को नोटिस जारी किया कि ओंखोलर की ओर से समन जारी करने से पहले पेश किए जाने वाले साक्ष्य की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यानी शिकायतकर्ता सहित तीन लोगों ने अदालत में अपने बयान दर्ज करा दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी, जिसमें मैरी कॉम को अपने वकील के जरिए इस नोटिस का जवाब देना होगा।
पिता व पति के रूप में छवि पर पड़ रहा गलत असर
मैरी कॉम के पूर्व पति करोंग ओंखोलर ने इस बारे में छह अक्टूबर को शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि मैरी कॉम ने उनके वैवाहिक संबंध खत्म होने के बाद इस साल 11 जनवरी को प्रसारित एक टेलीविजन कार्यक्रम में उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। शिकायतकर्ता का कहना है कि ये सभी आरोप झूठे थे और इनसे एक पति तथा पिता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा व सामाजिक छवि को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है।
BNSS के अनुसार आरोपी को पक्ष रखने का मौका देना जरूरी
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 223 के तहत, किसी आपराधिक शिकायत पर संज्ञान लेने से पहले मजिस्ट्रेट को प्रस्तावित आरोपी को अपना पक्ष रखने का अवसर देना जरूरी है। संज्ञान लेने का मतलब है शिकायत को औपचारिक रूप से स्वीकार कर उस पर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू करना और इसी उद्देश्य से संज्ञान पूर्व नोटिस जारी किया जाता है।
मैरी कॉम ने पति को अपने ऊपर निर्भर रहने वाला बताया
शिकायत के अनुसार, टेलीविजन पर प्रसारित इन बयानों को बड़ी संख्या में लोगों ने देखा था और इनमें ओंखोलर को बेईमान, बेवफा, बेरोजगार और मुक्केबाज मैरी कॉम पर आर्थिक रूप से निर्भर रहने वाले व्यक्ति के रूप में पेश किया गया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इन टिप्पणियों में उन पर मैरी कॉम के बैंक खातों से पैसे का गबन करने और बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों की अनदेखी करने का आरोप लगाया गया था।
पूर्व पति ने मैरी कॉम के दावों को नकारा
ओंखोलर ने खुद को हमेशा बेरोजगार रहने वाले या मैरी कॉम की कमाई पर निर्भर रहने वाले व्यक्ति के रूप में पेश किए जाने के दावे को खारिज कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि मैरी कॉम के करियर को आगे बढ़ाने और शादी के दौरान परिवार की देखभाल करने के लिए उन्होंने अपने खुद के करियर और पेशेवर मौकों का त्याग कर दिया था।
12 मार्च 2005 को की थी दोनों ने शादी
प्राप्त जानकारी के अनुसार मैरी कॉम और ओंखोल
र दोनों ने 12 मार्च, 2005 को शादी की थी और फरीदाबाद में एक साथ रहते थे। 20 दिसंबर, 2023 को पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार उनका तलाक हो गया। शिकायतकर्ता ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि मैरी कॉम के बयान झूठे और दुर्भावनापूर्ण थे, जिनका मकसद उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना था। उन्होंने अदालत से आग्रह किया है कि वह इस कथित अपराध का संज्ञान ले और मैरी कॉम को तलब करे ताकि उन पर मुकदमा चलाया जा सके।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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