ध्रुव राठी अब भारत आए तो मुश्किल में फंस जाएंगे, दिल्ली की अदालत की 'तीसरी चोट'
मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली की अदालत ने राठी के खिलाफ तीसरी बार वारंट जारी कर दिया है। इस बार गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं। ऐसे में ध्रुव राठी यदि अब भारत आए तो गिरफ्तारी हो सकती है।
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए हाल ही में भारत आकर गए यूट्यूबर ध्रुव राठी की मुश्किलें बढ़ गईं हैं। अगली बार भारत आने पर उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। ऐसा इसलिए कि दिल्ली की अदालत ने 2018 के मानहानि के एक मुकदमे में राठी के खिलाफ तीसरी बार वारंट जारी किए हैं। दो बार जमानती वारंट के बाद गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी कर दिया गया है। अदालत विकास पांडे की ओर से किए गए मुकदमे में सोमवार को एनबीडब्ल्यू जारी किया गया।
न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल जैन ने विकास सांकृत्यायन उर्फ विकास पांडेय की ओर से दायर मामले में 31 अक्टूबर को और 17 अक्टूबर को जमानती वारंट जारी किए थे। इससे पहले, नोटिस तामील कराने गए व्यक्ति ने बताया था कि राठी के घर पर ताला लगा हुआ था। अदालत ने हरियाणा के गुरुग्राम स्थित राठी के पते पर नए समन भी जारी किए थे। पांडेय ने आरोप लगाया था कि राठी ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड कर उनकी मानहानि की थी।
अदालत ने पहली बार 2019 में राठी के खिलाफ समन जारी किया था। अक्टूबर की शुरुआत में राठी सीजेपी के प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए भारत आए थे। बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद वह 10 अक्टूबर को दिल्ली में तय आंदोलन में शामिल होने के लिए राजधानी पहुंचे थे। हालांकि, गुरुग्राम के घर से उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। करीब 20 घंटे बाद जब पुलिस ने उन्हें छोड़ा तो उन्होंने अपने साथ बदसलूकी और घर से 'किडनैप' किए जाने का आरोप लगाया। कुछ दिनों बाद ही वह अचानक लंदन चले गए।
राठी के भारत आने पर शिकायतकर्ता ने खटखटाया था अदालत का दरवाजा
राठी के दिल्ली आने के बाद 8 साल पुराना यह मामला दोबारा खुल गया, जब शिकायतकर्ता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। उस समय अदालत ने कहा था कि शिकायतकर्ता पिछले कई वर्षों से राठी को समन तामील कराने का प्रयास कर रहा है। अदालत ने अपने आदेश में निर्देश दिया कि राठी के हरियाणा के गुरुग्राम स्थित आवास पर नया समन भेजा जाए। पांडे की ओर से पेश अधिवक्ता समक्ष शर्मा ने दलील दी कि राठी आम तौर पर ऑस्ट्रिया में रहते हैं और दिल्ली में 'कॉकरोच जनता पार्टी' के प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए भारत आए थे।
राठी को यूट्यूब पर करोड़ों लोग फॉलो करते हैं और वह भारत की राजनीति पर अपने वीडियोज के लिए वायरल होते हैं। मूल रूप से हरियाणा के रहले वाले ध्रुव राठी ने जर्मनी में पढ़ाई के बाद यूट्यूब चैनल की शुरुआत की थी। वह लंबे समय से विदेश में ही रह रहे हैं। इन दिनों वह कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन के लिए चर्चा में हैं।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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