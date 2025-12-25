SIMI-IM की स्लीपर सेल को फिर से सक्रिय करने का था आरोप, दिल्ली की कोर्ट ने दो आरोपियों को किया बरी

संक्षेप: कोर्ट ने कहा, 'मौजूदा मामले में अदालत के सामने पेश चार्जशीट में रिकॉर्ड पर ऐसा कोई भी मान्य सबूत नहीं है जो यह दिखाए या दोनों आरोपियों के खिलाफ गंभीर शक पैदा करे, कि उन्होंने भारत में प्रतिबंधित आतंकी संगठन SIMI और IM की गतिविधियों को फिर से शुरू करने की साजिश रची थी

दिल्ली की एक अदालत ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी (स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया) और इंडियन मुजाहिदीन (IM) की स्लीपर सेल को दोबारा खड़ा करने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार दो आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ पहली नजर में कोई मामला साबित नहीं कर पाया। इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित बंसल की अदालत में हुई। इस बारे में 20 दिसंबर को जारी अपने आदेश में अदालत ने कहा, चार्जशीट मुख्य रूप से पुलिस हिरासत में आरोपियों द्वारा कथित तौर पर किए गए खुलासे और कबूलनामे के बयानों पर आधारित थी, जो किसी भी बरामदगी या तथ्यों की खोज के अभाव में सबूत के तौर पर मान्य नहीं हैं।

कोर्ट ने जिन आरोपियो को बरी किया उनके नाम अब्दुल सुभान कुरैशी उर्फ अब्दस सुभान उर्फ तौकीर और आरिज खान उर्फ जुनैद उर्फ सलीम है। इनके खिलाफ पुलिस ने UAPA (गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम) की धारा 18 व 20 और IPC की धारा 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया था। बता दें कि UAPA (गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम) की धारा 18 व 20 आतंकवादी गतिविधियों और आतंकवादी संगठनों में सदस्यता से संबंधित है।

कोर्ट ने कहा, 'मौजूदा मामले में अदालत के सामने पेश चार्जशीट में रिकॉर्ड पर ऐसा कोई भी मान्य सबूत नहीं है जो यह दिखाए या दोनों आरोपियों के खिलाफ गंभीर शक पैदा करे, कि उन्होंने भारत में प्रतिबंधित आतंकी संगठन SIMI और IM की गतिविधियों को फिर से शुरू करने की साजिश रची थी या वे उक्त बैन्ड आतंकवादी संगठनों के सदस्य थे।' जिसके बाद यह देखते हुए कि आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत नहीं थे, कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया।

सुनवाई के बाद अदालत ने कहा, 'दोनों आरोपी यानी अब्दुल सुभान कुरैशी उर्फ अब्दस सुभान उर्फ तौकीर उर्फ अब्दुल रहमान (आरोपी 1) और आरिज खान उर्फ जुनैद उर्फ सलीम (आरोपी 2) को मौजूदा मामले में IPC की धारा 120बी (आपराधिक साजिश) और UAPA की धारा 18/20 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए बरी किया जाता है।'

अभियोजन पक्ष ने दावा किया था कि दोनों आरोपी SIMI और IM के सीनियर कैडर थे और भारत में स्लीपर सेल को फिर से सक्रिय करने के लिए विदेशी धरती पर बैठकों सहित एक अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा थे। हालांकि कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ अन्य आपराधिक मामलों और चार्जशीट की सूची, अपने आप में मौजूदा मामले में आरोप तय करने को सही नहीं ठहरा सकती।