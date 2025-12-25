Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi court has discharged two accused in SIMI-IM conspiracy case
SIMI-IM की स्लीपर सेल को फिर से सक्रिय करने का था आरोप, दिल्ली की कोर्ट ने दो आरोपियों को किया बरी

SIMI-IM की स्लीपर सेल को फिर से सक्रिय करने का था आरोप, दिल्ली की कोर्ट ने दो आरोपियों को किया बरी

संक्षेप:

कोर्ट ने कहा, 'मौजूदा मामले में अदालत के सामने पेश चार्जशीट में रिकॉर्ड पर ऐसा कोई भी मान्य सबूत नहीं है जो यह दिखाए या दोनों आरोपियों के खिलाफ गंभीर शक पैदा करे, कि उन्होंने भारत में प्रतिबंधित आतंकी संगठन SIMI और IM की गतिविधियों को फिर से शुरू करने की साजिश रची थी

Dec 25, 2025 04:44 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली की एक अदालत ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी (स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया) और इंडियन मुजाहिदीन (IM) की स्लीपर सेल को दोबारा खड़ा करने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार दो आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ पहली नजर में कोई मामला साबित नहीं कर पाया। इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित बंसल की अदालत में हुई। इस बारे में 20 दिसंबर को जारी अपने आदेश में अदालत ने कहा, चार्जशीट मुख्य रूप से पुलिस हिरासत में आरोपियों द्वारा कथित तौर पर किए गए खुलासे और कबूलनामे के बयानों पर आधारित थी, जो किसी भी बरामदगी या तथ्यों की खोज के अभाव में सबूत के तौर पर मान्य नहीं हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कोर्ट ने जिन आरोपियो को बरी किया उनके नाम अब्दुल सुभान कुरैशी उर्फ अब्दस सुभान उर्फ तौकीर और आरिज खान उर्फ जुनैद उर्फ सलीम है। इनके खिलाफ पुलिस ने UAPA (गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम) की धारा 18 व 20 और IPC की धारा 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया था। बता दें कि UAPA (गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम) की धारा 18 व 20 आतंकवादी गतिविधियों और आतंकवादी संगठनों में सदस्यता से संबंधित है।

कोर्ट ने कहा, 'मौजूदा मामले में अदालत के सामने पेश चार्जशीट में रिकॉर्ड पर ऐसा कोई भी मान्य सबूत नहीं है जो यह दिखाए या दोनों आरोपियों के खिलाफ गंभीर शक पैदा करे, कि उन्होंने भारत में प्रतिबंधित आतंकी संगठन SIMI और IM की गतिविधियों को फिर से शुरू करने की साजिश रची थी या वे उक्त बैन्ड आतंकवादी संगठनों के सदस्य थे।' जिसके बाद यह देखते हुए कि आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत नहीं थे, कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया।

सुनवाई के बाद अदालत ने कहा, 'दोनों आरोपी यानी अब्दुल सुभान कुरैशी उर्फ अब्दस सुभान उर्फ तौकीर उर्फ अब्दुल रहमान (आरोपी 1) और आरिज खान उर्फ जुनैद उर्फ सलीम (आरोपी 2) को मौजूदा मामले में IPC की धारा 120बी (आपराधिक साजिश) और UAPA की धारा 18/20 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए बरी किया जाता है।'

अभियोजन पक्ष ने दावा किया था कि दोनों आरोपी SIMI और IM के सीनियर कैडर थे और भारत में स्लीपर सेल को फिर से सक्रिय करने के लिए विदेशी धरती पर बैठकों सहित एक अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा थे। हालांकि कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ अन्य आपराधिक मामलों और चार्जशीट की सूची, अपने आप में मौजूदा मामले में आरोप तय करने को सही नहीं ठहरा सकती।

बिजनौर बम धमाके के बाद हुई थी गिरफ्तारी

जिसके बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को तुरन्त न्यायिक हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया, अगर वे किसी अन्य मामले में वांछित नहीं थे। यह मामला दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दर्ज किया था। यह मामला 2014 में बिजनौर में हुए एक बम धमाके के बाद जुटाई गई खुफिया जानकारी से जुड़ा है। दोनों को तब गिरफ्तार किया गया था, जब खुफिया एजेंसियों ने बताया कि सिमी और इंडियन मुजाहिदीन के 5-6 सदस्य भारत में अपने कैडर को फिर से एक्टिव करने के लिए पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई में देश के बाहर मीटिंग कर रहे थे। यह भी आरोप लगाया गया था कि अब्दुल सुभान भारत में सिमी और इंडियन मुजाहिदीन को फिर से एक्टिव करने की मुख्य साजिश रचने वालों में से एक था।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।