दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को बड़ी राहत, अदालत ने इस काम के लिए दी अंतरिम जमानत; लगाई इतनी शर्तें

संक्षेप: दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने उमर खालिद को अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी। अदालत ने इसके लिए 20 हजार रुपए का निजी बॉण्ड और इतनी ही रकम के दो जमानतदारों के साथ कुछ शर्तों पर जमानत दी।

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को JNU (जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय) के पूर्व छात्र और दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोपी उमर खालिद को अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दे दी। एडिशनल सेशंस जज (ASJ) समीर बाजपेयी ने खालिद 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक 14 दिन के लिए अंतरिम जमानत दी। इससे पहले दिसंबर 2024 में खालिद को अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए सात दिनों की जमानत दी गई थी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार खालिद की बहन की शादी 27 दिसंबर को है और कड़कड़डूमा अदालत में लगाई गई जमानत याचिका में खालिद ने 14 दिसंबर से 29 दिसंबर तक के लिए जमानत मांगी थी। हालांकि कोर्ट ने उन्हें 14 दिन के लिए ही जमानत दी।

अदालत ने इन शर्तों के साथ दी जमानत अदालत ने कुछ शर्तों के साथ उमर खालिद को यह राहत दी है। अदालत ने कहा कि जमानत अवधि के दौरान याचिकाकर्ता को सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने की छूट नहीं होगी और वह सिर्फ अपने परिवार वालों, रिश्तेदारों और दोस्तों से ही मिल सकेगा। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि इस दौरान वह केवल अपने घर या उन जगहों पर ही रहेगा जहां शादी की रस्में होंगी, जैसा कि उसने बताया है।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि ‘इस बात को ध्यान में रखते हुए कि शादी याचिकाकर्ता की सगी बहन की है, उसकी अंतरिम जमानत याचिका स्वीकार की जाती है और याचिकाकर्ता को 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक 20 हजार रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही रकम के दो जमानतदारों के साथ कुछ शर्तों पर अंतरिम जमानत दी जाती है।’

29 की शाम को करना होगा आत्मसमर्पण अपने फैसले में अदालत ने उमर खालिद को यह निर्देश भी दिया कि अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने पर, 29 दिसंबर की शाम को वह संबंधित जेल के जेल अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण करेगा, जो उसके बाद इस अदालत में एक रिपोर्ट दाखिल करेंगे। इस आदेश की एक प्रति संबंधित जेल को भेजी जाएगी और खालिद के वकील को दी जाएगी।